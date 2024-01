Oxurion-aandeel keldert na hervatting beursnotering

Het Leuvense beursgenoteerde biotechbedrijf Oxurion, het gewezen Thrombogenics, heeft een faillissement alsnog kunnen vermijden. Maar beleggers stuurden het aandeel na de hervatting van de handel maandag tot meer dan de helft lager.

Biotechbedrijf Oxurion had op 20 november aangekondigd de boeken neer te leggen, na tegenvallende resultaten van een nieuwe behandeling voor een oogziekte bij diabetici. ‘Gezien deze resultaten en de lage cashpositie is beslist de nodige stappen te nemen om het faillissement aan te vragen’, klonk het toen.

Vorige week maakte Oxurion bekend dat het faillissement alsnog vermeden was, dankzij een intentieovereenkomst met Atlas Special Opportunities, de belangrijkste schuldeiser. Atlas zal Oxurion de eerstkomende tijd blijven financieren, ‘onder het bestaande financieringsprogramma van 20,8 miljoen euro’, terwijl het biotechbedrijf een schuldherstructureringsplan onderhandelt met de schuldeisers. De schulden bedragen ongeveer 15 miljoen euro.

Oxurion is bezig met onderzoek naar geneesmiddelen tegen netvliesaandoeningen bij ouderen die blindheid kunnen veroorzaken: leeftijdsgebonden maculadegeneratie (AMD) en een vergevorderde vorm ervan, Geografische Atrofie (GA). ‘Het marktpotentieel voor GA wordt geschat op 3-6 miljard dollar tegen 2028’, aldus Oxurion.

Het bedrijf wil focussen op het preklinisch onderzoek. Daarvoor heeft het nog maar tien personeelsleden nodig, voor de rest is er een ‘vrijwillig afvloeiingsprogramma’. De personeelskosten zullen zo met twee derde verminderen.

De handel in het aandeel hervatte maandagmiddag. Daarbij werd het aandeel Oxurion tot meer dan de helft lager gestuurd. Omstreeks 13.30 uur noteerde het met een verlies van 44 procent op 0,0005 euro.

Oxurion is vandaag niet meteen een bekende naam, maar de voorganger Thrombogenics maakte in 2013 even deel uit van de Bel20, de sterindex van de Brusselse beurs. Het oogmedicijn Jetrea loste echter niet de verwachtingen in en de beurskoers ging fors achteruit. In 2018 vervelde Thrombogenics tot Oxurion.

Lees ook: