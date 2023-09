Open Bedrijvendag: 7 tips van Trends

Zondag 1 oktober vindt de 33ste editie van de Voka Open Bedrijvendag plaats. Meer dan 260 bedrijven in Vlaanderen openen de deuren voor het grote publiek. Trends doet enkele aanbevelingen.

1. Containers Maes (Tessenderlo)

Containers Maes is de marktleider in het recycleren van bouw- en sloopafval. De zaakvoerder, Yves Maes, bij het brede publiek bekend van zijn deelname aan het tv-programma The sky is the limit, is een selfmade man die op jonge leeftijd startte met één tractor. Vandaag leidt hij een recyclagegroep met zeven vestigingen, die jaarlijks meer dan 650.000 ton afval verwerkt en een jaaromzet van meer dan 100 miljoen euro draait. Een grote uitdaging is personeel te vinden voor knelpuntfuncties, zoals die van vrachtwagenchauffeur, kraanmachinist en afvalsorteerder. Dat probleem lost Maes deels op door asielzoekers aan te werven.



2. Sparkx (Hasselt)

Sparkx Hasselt opende pas dit voorjaar de deuren en is het grootste sportpretpark van Europa. Het verzamelt vijftig sporten onder één dak, op een oppervlakte van 3.500 vierkante meter. Sparkx vult een leemte in de Vlaamse sportinfrastructuur, vertelde Jeroen Scheerder, hoogleraar bewegingswetenschappen aan de KU Leuven, aan Trends. Naast de klassiekers als voetbal en basketbal kunnen bezoekers ook meer alternatieve sporten, zoals curling en baseball, ervaren in een hoogtechnologische augmented reality-beleving (AR).

3. Ganda Fine Foods (Destelbergen)

Gandaham is een erkend Belgisch traditioneel streekproduct met een lange geschiedenis. Er worden elk jaar zo’n 150.000 hammen geproduceerd, goed voor 15 miljoen euro omzet. Onlangs raakte bekend dat Ganda Fine Foods start met een rebranding van zijn gedroogde Gandaham. Er komt een nieuwe verpakking met een nieuw logo. De sneetjes ham liggen voortaan gevouwen in de verpakking, zonder plastic folie ertussen. Met de rebranding wil het bedrijf zijn vleeswaren meer als premiummerk in de markt zetten.

4. Van der Valk Hotel (Beveren)

Van der Valk is een uniek hotelconcept en het grootste horecaconcern van Nederland. De groep, in handen van de vierde generatie, baat 115 hotels uit. Daarbij hanteert ze strikte criteria. De belangrijkste? Enkel afstammelingen van stamvader Martinus van der Valk komen in aanmerking voor de uitbating van een Van der Valk-hotel.

5. Van Mossel (o.a. in Diest, Herent, Sint-Truiden en Wilrijk)

De Nederlandse groep Van Mossel is de grootste garagist van Vlaanderen en zelfs van de Benelux. In Nederland heeft Van Mossel Groep in elke belangrijke gemeente of stad een dealer: 98 vestigingen en 145 concessies. De algemeen directeur, Eric Berkhof, de zoon van een Vlaamse moeder en een Nederlandse vader, begon in 1982 als stagiair in de Van Mossel-garage in Waalwijk, nabij Tilburg. Hij kocht die garage in 1988. Die activiteit bestaat nog altijd en haalde vorig jaar 400 miljoen euro omzet.

6. Tarkett (Dendermonde)

De Franse groep Tarkett is een internationale marktleider in innovatieve oplossingen voor vloerbedekking en sportveldbekleding, van vinyl over tapijt tot atletiekbanen. In cijfers: het bedient klanten in meer dan 100 landen, telt 13.000 medewerkers en verkoopt dagelijks 1,3 miljoen vierkante meter vloeroppervlak. Al 140 jaar produceren in Vlaanderen is weinig maakbedrijven gegeven, maar de Franse groep kiest ervoor tapijt te blijven produceren in Dendermonde.

7. De Watergroep (Leuven)

De Watergroep is het grootste Vlaamse drinkwaterbedrijf. Het levert via een netwerk van meer dan 34.000 kilometer waterleidingen op een duurzame manier drinkwater aan 177 gemeenten in West- en Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg. De Watergroep staat voor de taak om de watervoorziening klimaatrobuust te maken, slimme watermeters uit te rollen en op termijn gedifferentieerde tarieven in te voeren. “De prijs van water weerspiegelt niet de waarde ervan”, zei CEO Hans Goossens in een gesprek met Trends.

