In Hasselt opent dit voorjaar het sportpretpark Sparkx de deuren, goed voor 50 sporten onder één dak en een oppervlakte van 3.500 vierkante meter. Het vult een leemte in de Vlaamse sportinfrastructuur, vindt Jeroen Scheerder, hoogleraar Bewegingswetenschappen aan de KU Leuven. Naast de klassiekers als voetbal en basketbal kunnen bezoekers ook meer alternatieve sporten zoals curling en baseball ervaren in een hoogtechnologische augmented reality (AR)-beleving.

Sparkx ligt aan de grote ring rond Hasselt en levert veertig nieuwe banen op. Wanneer het park precies de deuren opent, is nog onzeker, maar Mathieu Renier vertelt aan Trends alvast waarom het grootste sportpretpark van Europa zoveel potentieel heeft. Renier bekleedde eerder een hoge functie bij Decathlon en kon door zijn activiteiten de nodige inspiratie opdoen.

“Ik maakte verre zakenreizen, onder meer naar Zuidoost-Azië, en daar zag ik hoe sterk de sportwereld aan het veranderen is. Digitale elementen sluipen in de traditionele sporten en dat heeft een belangrijke basis gevormd voor Sparkx”, legt Renier uit. “Het is meer dan de traditionele AR waarbij u rond kijkt en al stilstaand met uw armen beweegt. Bij 70 procent van de sporten in Sparkx ben je niet in een virtuele omgeving, maar worden wel scores geregistreerd op basis van sportprestaties. Zo speelt u bijvoorbeeld een virtueel potje trefbal bij ons.”

Op woensdagen en in de weekends is Sparkx vooral gericht op families. ” Thuis hebben we een badmintonnet in de tuin. Ik hoop als vader daamee wat actieve quality time met de kinderen door te brengen, alleen raken kinderen een sport zo snel beu. Na tien minuten zitten we dan toch weer aan de PlayStation, en op zo’n momenten zou ik willen dat we dat we gemakkelijker naar een andere sport zouden kunnen omschakelen. Maar over de nodige ruimte en al het materiaal beschikken is niet zo vanzelfsprekend.”

Sport en inclusie

“Hoeveel plaatsen bestaan er waar u verschillende sporten kan beoefenen met spelers van een verschillend niveau? Als u bij een sportclub komt aankloppen, dan krijgt u direct te maken met allerlei vereisten en met afzonderlijke groepen. Sport wordt vaak als inclusief beschouwd en daar zit uiteraard een grond van waarheid in, maar het kan in de praktijk soms lelijk tegenvallen. In Sparkx kunnen mannen, vrouwen, kinderen en mensen met een fysieke beperking allemaal samen een sport beoefenen. Dat maakt ons park ideaal voor gezinnen en vriendengroepen. 42 procent van onze sporten is bovendien rolstoeltoegankelijk”, merkt Renier op.

‘Het is niet zo vreemd dat mensen uiteindelijk beslissen om voor een sportclub te kiezen. Maar dat vinden we allerminst erg. Dat bekent juist dat onze missie is geslaagd.’ Mathieu Renier, medeoprichter Sparkx

Trends gaf die bemerking door aan Sport Vlaanderen, het agentschap van de Vlaamse overheid verantwoordelijk is voor het sportbeleid. “Wij moedigen elk initiatief aan dat aanzet tot sporten en bewegen. Wat sporten betreft in het gezin en op verschillende niveaus: dat is een maatschappelijke trend waar de sportsector zeker niet doof voor is. 1,4 miljoen Vlamingen zijn aangesloten bij een sportclub en ik weet dat onze federaties nadenken over nieuwe oplossingen te komen die aan deze vraag beantwoorden. Wij helpen hen daarin”, stelt Philippe Paquay, administrateur-generaal bij Sport Vlaanderen.

“De campagne ‘Sportwijk X’ staat bijvoorbeeld in het teken van gezinssport en ze moet de sportfederaties- en clubs overtuigen om niet alleen te kijken naar het kind dat lid wil worden, maar ook naar zijn ouders. Kinderen kunnen bijvoorbeeld volleyballen en basketballen op dezelfde locatie en op hetzelfde moment dat hun ouders samen rondjes lopen op de atletiekpiste”, zegt Philippe Paquay, administrateur-generaal bij Sport Vlaanderen.

Scholen, bedrijven en vaste bezoekers

Sparkx wil niet alleen mensen aantrekken die een recreatief dagje willen beleven, waarbij ze van de ene sport in de andere terechtkomen. Het park rekent ook op bezoekers die regelmatig terugkeren. Het denkt aan scholen en bedrijven, die vooral tijdens weekdagen in de voormiddag worden verwacht. Maar ook voor wie alleen sport, zijn er nog redenen om regelmatig naar Sparkx terug te keren.

“Ik heb drie jonge dochters die verschillende sporten beoefenen”, vertelt Renier. “De ene week speelt mijn dochter hockey en niet veel later wil ze dan weer voetballen. Vaak is het voor kinderen echt een zoektocht om die ene sport te vinden die hen echt prikkelt. Die ontdekkingstocht kan binnenkort in het sportpretpark beginnen.”

“Sport Vlaanderen is er zich van bewust dat het voor kinderen soms een zoektocht is”, bevestigt Philippe Paquay. “Het Sportkompas is een oriëntatietool waarmee kinderen kunnen ontdekken welke sporten bij hen passen. Een ander voorbeeld is de SNS-pas, wat staat voor ‘sporten na school’. Daarmee kunnen kinderen voor een heel laag bedrag na school allerlei sporten beoefenen. Anderzijds gaan ook clubs zich aanpassen aan deze behoefte en daarom hoeft u al lang niet meer voor een jaar in te schrijven bij de de meeste verenigingen. Er zijn steeds vaker initiatielessen en u kan bijvoorbeeld voor kortere periodes inschrijven.”

Samenwerking met sportclubs

Sparkx moet voor sporters dienen als een tussenstop voor ze zich in clubverband inschrijven. “In Sparkx kan u ook echt groeien in de sport die u beoefent”, legt de medeoprichter van het park uit. “Het is niet zo vreemd dat mensen dan uiteindelijk om voor een sportclub te kiezen. Maar dat vinden we allerminst erg. Dat bekent juist dat onze missie is geslaagd.”

Paquay van Sport Vlaanderen reageert erg tevreden op het plan van het park om nauwe banden te houden met sportclubs en bezoekers door te verwijzen naar een geschikte club. “Het zou mooi zijn als kinderen die hun ideale sport hebben ontdekt, ook terecht komen in een club waar ze leeftijdsgenoten ontmoeten die allemaal dezelfde interesse hebben.”

Starten in België

Sparkx maakte van bij de aankondiging duidelijk dat het de ambitie heeft om meerdere sportparken in Europa te openen. Toch bestond er volgens Renier geen twijfel dat het eerste in België zou komen. “Wij hebben de interesse van de markt wat betreft sport, entertainment en digitale middelen onderzocht. Er zijn andere Europese landen waar mensen nog meer affiniteit hebben met technologie, maar we zijn ervan overtuigd dat het het beste is te starten in ons thuisland. We mogen Belgen trouwens ook niet onderschatten als het gaat om onze band met digitalisering”, aldus Mathieu Renier.

‘Het was de bedoeling om als eerste een park met dit concept op de markt te brengen en daar zullen we ook in slagen.’ Mathieu Renier, medeoprichter Sparkx

“Met het team zochten we naar mogelijke locaties in België. We dachten daarbij in de eerste plaats aan plaatsen in Antwerpen en Brussel, maar onze huidige vestiging in Hasselt behoorde wel tot de top drie. Het was ook echt de bedoeling om als eerste een park met dit concept op de markt te brengen en daar zullen we ook in slagen. Sparkx heeft een toegevoegde waarde in de sport- en recreatiemarkt. We willen eerst Hasselt tot een succes maken en daarna zien we weer. We dromen wel van meerdere vestigingen.”

‘Veelbelovend’

We legden de case van Sparkx voor aan Jeroen Scheerder, hoogleraar bewegingswetenschappen aan de KU Leuven. Hij reageert enthousiast. “We moeten natuurlijk nog details afwachten zoals de kostprijs voor toegang en abonnementen, maar het plan klinkt veelbelovend. Sparkx speelt in op een aantal trends die de voorbije decennia groeiden in de sport. Allereerst het succes van gamification en ik denk dan aan het gebruik van technologie voor fitnessgames door Sparkx. Een mooi voorbeeld is Hado, een virtuele vorm van trefbal.”

‘In tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitsland zijn we in Vlaanderen veel minder vertrouwd met het concept van omnisportclubs, verenigingen waar je op basis van één abonnement meerdere sporten kan beoefenen.’ Jeroen Scheerder, KUL

“Ten tweede is er de groei van het ongebonden sporten, los van verenigingen en een strakke structuur. Het is zo dat steeds meer mensen in ons land op een actieve manier met sport in contact komen terwijl relatief gezien steeds minder mensen een sportclub opzoeken. Dat is helemaal volgens de winkel van Sparx. Het sportpretpark zou deze groep mensen de vrijheid en faciliteiten kunnen geven om de sport uit te oefenen die ze willen, met wie ze willen en wanneer ze dat willen.”

‘Kans voor verenigingen’

Het is om die reden dat professor Scheerder vragen stelt bij het idee om bezoekers door te verwijzen naar sportclubs. “Dat zou zeker kunnen, maar we zien toch dat die ongebonden sporter die Sparkx grotendeels zal aantrekken, niet noodzakelijk behoefte heeft aan de structuur van een vereniging. Dat is een heel ander soort sporter.”

“Ik denk juist dat verenigingen eerder van Sparkx kunnen gebruik maken, de omgekeerde aanpak. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitsland zijn we in Vlaanderen veel minder vertrouwd met het concept van omnisportclubs, verenigingen waar je met één abonnement meerdere sporten kan beoefenen. Met formules als Multimove en de Sport Na School-pas proberen we dat te verhelpen. Sparkx heeft het voordeel over de infrastructuur te beschikken om een breed gamma van sporten te beoefenen. Mogelijk kunnen ook verenigingen in de buurt daarvan profiteren.”

