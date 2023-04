Netflix kende minder sterke abonnementengroei: ‘Ondanks alles benijdenswaardige positie’

De Amerikaanse streamingtitaan Netflix kreeg er in de afgelopen drie maanden 1,75 miljoen nieuwe klanten bij, tot 232,5 miljoen wereldwijd. Analisten hadden echter op 2,4 miljoen nieuwe gebruikers gerekend, en in het vierde kwartaal van 2022 behelsde de abonnementengroei nog 7,7 miljoen huishoudens. Toch hoeft Netflix zich geen zorgen te maken, stelt professor media-economie Tom Evens (UGent).

De omzet van de onderneming uit het Californische Los Gatos is met bijna 4 procent hoger geschoten tot 8,2 miljard dollar in vergelijking met een jaar eerder, bericht Belga. De nettowinst kwam uit op 1,3 miljard dollar tegenover 1,6 miljard dollar in het eerste kwartaal van vorig jaar. Vooral dat laatste betekent heel wat in de streamingwereld.

“Netflix kan met effectieve winst uitpakken, dat alleen zorgt ervoor dat het Amerikaanse concurrenten als Disney+ en Peacock de loef afsteekt”, stelt Evens. “De financials van dat bedrijf zitten heel goed. Geen negatieve cashflow meer – daar is al veel progressie geboekt. Als je weet dat Disney, bijvoorbeeld, elk kwartaal ongeveer een miljard dollar verliest, dan zit Netflix in een benijdenswaardige positie.”

Aanpak paswoord delen

Veel aandacht bij de publicatie van Netflix’ kwartaalcijfers ging uit naar het effect van de strengere aanpak van het paswoord delen, die het streamingplatform in vier landen hanteert. In Canada, Nieuw-Zeeland, Portugal en Spanje moeten gebruikers tegenwoordig bijbetalen als ze hun account delen met mensen buiten hun gezin. Die extra bedragen verschillen per land; zo vraagt Netflix in Spanje maandelijks 6 euro extra en in Portugal 4 euro.

In het kwartaalrapport stelt de streamingreus dat die maandelijkse toeslag onder meer in Spanje een “annuleringsreactie” als gevolg had. Om die reden zou Netflix hebben besloten om die tactiek in onder andere de Verenigde Staten op te schorten naar volgend kwartaal. Het bedrijf geeft aan nog steeds te geloven in die strengere aanpak – op langere termijn, weliswaar. “Na een tijdje beginnen mensen die eerder op andere abonnementen meeliften vaker eigen accounts te activeren en voegen bestaande abonnees meer betalende ‘extra leden’ toe aan hun accounts. Bijvoorbeeld in Canada is ons abonneebestand nu groter dan voor de lancering van het betaalde accountdelen”, klinkt het.

“Ze zijn die aanpak vorig jaar beginnen te testen in Latijns-Amerika”, weet Evens. “Daar heeft dat in eerste instantie slecht uitgepakt. In Canada werkte het blijkbaar wel. Ze blijven het in elk geval monitoren. Het gaat ook over de impact op de gebruikerservaring. Mensen iets afpakken wat ze altijd gewend geweest zijn, ligt altijd moeilijk.”

Netflix meldde dat ongeveer 100 miljoen huishoudens hun accounts wereldwijd “delen”. Volgens schattingen van de zakenbank Morgan Stanley zou het bedrijf 20 tot 30 procent daarvan kunnen omzetten in betalende leden.

Goedkopere abonnementen

Aan de andere kant is er het experiment met de goedkopere abonnementen, waarbij gebruikers minder moeten betalen maar wel reclameblokken te zien krijgen. “Dat liep in een paar landen, en ook dat zijn ze aan het monitoren”, aldus Evens. “Hoewel de massale uitrol van die formule ook nog moet volgen, moet je toch vaststellen dat klanten niet massaal zijn weggelopen. Het aantal abonnees groeit, in tegenstelling tot twee kwartalen geleden.”

Het bedrijf meldde inderdaad dat klanten hun dure abonnementen niet massaal hebben gedumpt ten gunste van de goedkopere advertentie-ondersteunde opties, zoals sommigen analisten hadden gevreesd.

“Iedereen in de streamingwereld is post-corona aan het zoeken: hoe, wat, wanneer? In dat opzicht is het relatieve kalmte bij Netflix”, besluit Evens. “Disney+ heeft weliswaar in vier tot vijf jaar gedaan waar Netflix zeventien jaar over heeft gedaan. Maar ze scheuren er hun broek aan. Peacock, HBO Max: die zitten allemaal volledig in reorganisatie.” Slotsom: Netflix blijft de norm in streaming.

Lees ook: