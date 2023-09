Naar een fusie tussen Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step? ‘Verontrustend dat beste ploeg ter wereld geen sponsor vindt’

Volgens de Nederlandse nieuwssite WielerFlits voeren de wielerploegen Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step gesprekken om in 2024 met elkaar te fuseren. Alain Mouton, die voor Trends de wielersport volgt, geeft achtergrond bij het gerucht.

We wisten al dat Jumbo eind 2024 stopt met wielersponsoring, maar hoe ernstig moeten we zo’n fusiescenario volgens jou nemen?

ALAIN MOUTON. “Het is voorlopig máár een gerucht, maar WielerFlits staat bekend om zijn goede contacten bij Jumbo-Visma. En waar rook is, is meestal vuur. Als het zover komt, zal een fusie volgens mij niet voor volgend jaar zijn, maar pas in 2025, zodat ze goed voorbereid kan worden. Volgend jaar betaalt Jumbo nog alles. De verrassing zit vooral in het feit dat Jumbo-Visma met een budget van om en bij de 25 miljoen euro de derde rijkste ploeg ter wereld is, na Ineos Grenadiers (circa 45 miljoen) en UAE Team Emirates (35 miljoen). Soudal Quick Step zit toch een pak lager. In de bedrijfswereld of het voetbal zouden we zoiets een overname noemen. Het is alsof Real Madrid samen zou smelten met een kleinere club.”

Wie zouden de winnaars en de verliezers zijn van zo’n Visma-Soudal of Soudal-Visma?

MOUTON. “De winst bij zo’n fusie is duidelijk voor Soudal Quick-Step: zowel voor de renners als voor de entourage zou dat een upgrade zijn. Algemeen manager Patrick Lefevere is het overigens beu elk jaar met de pet rond te moeten gaan, om geld op te halen bij kleinere sponsors. Wat Jumbo-Visma betreft, is het verontrustend dat de beste ploeg ter wereld moeite heeft om een grote sponsor aan te trekken. Veel bedrijven vinden de return on investment te laag. Er waren al berichten over gesprekken van Jumbo-Visma-CEO Richard Plugge (die volgens WielerFlits ook CEO van een fusieploeg zou worden, nvdr) met een bedrijf uit Saudi-Arabië. Lopen die gesprekken ook nog? Dat weten we niet. Er zijn al Golfstaten actief in het wielrennen, bij Bahrein en UAE Team Emirates. Een instap van de Saudi’s ligt gevoelig op het gebied van de mensenrechten, maar ook financieel: ze kunnen de markt verstoren, als ze er miljoenen tegenaan gooien.”

Een ploeg van vijftig renners en nog meer staf, dat kan ook niet. Er zullen dus mensen moeten vertrekken. Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard, Wout van Aert en Primoz Roglic in één ploeg lijkt sowieso al ondenkbaar.

MOUTON. “Voor Remco Evenepoel, die het podium van de Tour de France ambieert, zou het een ideaal scenario zijn. Maar het is evengoed mogelijk dat in zijn contract een clausule staat, die bepaalt dat hij bij een fusie zonder vergoeding weg kan. Hij werd eerder al gelinkt aan Ineos Grenadiers. Voor Soudal moet de ploeg alleszins een Belgisch gezicht hebben, anders hoeft het voor hen ook niet meer. En wat met Patrick Lefevere? Die zou lid worden van de raad van bestuur van de ploeg, maar zal hij zijn mond kunnen houden? Ik ben benieuwd hoe dat in zijn werk zou gaan.”