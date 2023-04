Na verkoop Dreamland en Dreambaby: wat moet Colruyt aan met zijn non-foodportefeuille?

De herstructurering bij speelgoedwinkelketen Dreamland en babywinkel Dreambaby doet de vraag rijzen wat de strategie van Colruyt Group is met haar investeringen buiten de voedingsindustrie.

Colruyt Group investeerde de voorbije jaren ook buiten de voedingsindustrie. Behalve in groene energie was dat vooral in de verkoop van non-food, zoals Dreamland, Dreambaby en Collishop. Dat laatste was eerst een papieren catalogus, maar werd later een webwinkel met een focus op huisraad en tuinmeubilair. Het kon niet op tegen bol.com, maar het was een kleine verrassing toen Collishop eind 2020 werd opgedoekt. Collishop had de breedste positionering van de non-foodmerken en kon in principe worden uitgebouwd tot een centraal e-commerceplatform. Maar dat gebeurde niet. Colruyt bleef in de non-food met verschillende webshops werken.

Andere overnames die Colruyt deed buiten zijn kernactiviteit, zijn onder meer de modegroep boven de ZEB-winkels, de apotheken van New Pharma, de fietsenverkoper Bike Republic en de onlineverkoper van ondergoed Mycomfort24. Dat is nog echt retail, maar dat geldt niet meer voor fitnessketen JIMS. Dat versterkt het beeld van een opportunistische strategie om goedkoop bedrijven over te nemen, zonder dat er een echte visie achter zit.

Trends lijstte eerder al vier existentiële uitdagingen op waar Colruyt voorstaat en die dochter-/zusterbedrijven zijn er daar één van. “Ik denk dat de visie van Colruyt vooral is dat het in zo veel mogelijk facetten van het leven van zijn klanten aanwezig wil zijn. Het voordeel daarvan is dat het zo meer data en inzicht krijgt over zijn klanten”, legde Jorg Snoeck van RetailDetail toen uit.

“Maar de trend in non-foodretail is voordelige samenwerkingen te zoeken en niet alles in eigen beheer te willen doen. Al die nieuwe nevenactiviteiten van Colruyt zijn overnames waar het de controle overneemt.

“Het is tekenend dat een keten als ZEB wel floreert omdat de oprichter, Luc Van Mol, na de overname de autonomie krijgt om een eigen strategie te voeren. Colruyt zoekt nog te weinig dat externe ondernemerschap op.

“Het zou zich bijvoorbeeld als een platform kunnen presenteren voor andere ondernemers die niet dezelfde logistieke kracht hebben. Colruyt heeft ook te veel winkeloppervlakte en zou dat overschot beter kunnen inzetten als minidepots voor onlinebestellingen, ook voor andere retailers. Maar zo’n ecosysteem of platform bouwen zit niet in het DNA van Colruyt.”

