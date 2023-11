Meer verhuurders en geboekte overnachtingen bij Airbnb

Het aantal verhuurders en overnachtingen geboekt via verhuurplatform Airbnb is de voorbije twee jaar gestegen, na de impact van de coronaperiode.

‘De stijging is vooral merkbaar in Vlaanderen, maar ook in Wallonië’, zegt Emmanuel Marill, directeur voor Europa bij Airbnb, zonder meer precieze info te geven. ‘In Brussel zijn er minder bemoedigende signalen, wegens de zwaardere administratie die eraan zit te komen’ door plannen van de Brusselse regering voor een herziening van de regels rond toeristische accommodaties.

Op de kritiek dat Airbnb de prijzen op de klassieke huurmarkt de hoogte in zou jagen en voor problemen zou zorgen in de stadscentra, antwoordt Marill aan de hand van een studie die in Frankrijk door PwC uitgevoerd werd.

‘Die studie toont aan dat 92 procent van de mensen op de markt voor verhuur van toeristische accommodaties particulieren zijn. (…) Er bestaat een waanbeeld van de professionele multiverhuurder op Airbnb. Er zijn professionelen met activiteiten op Airbnb, maar dit is zeldzaam. De studie van PwC bevestigt ook dat deze toeristische activiteit slechts een kleine impact heeft op de wooncrisis in Frankrijk. Ik denk dat die conclusie opgaat voor veel landen in Europa’, klinkt het.

Marill geeft ook aan dat Airbnb goed samenwerkt ‘met Vlaanderen en Wallonië, waar de regelgeving proportioneel is’. ‘De verhuurder moet geld kunnen verdienen, maar weet ook dat er controles zijn om misbruik tegen te gaan. Het is jammer dat dit in Brussel niet gaat’, aldus Marill, die zegt ‘al lange tijd’ niet meer gesproken te hebben met de Brusselse regering.

Het verhuurplatform stelde dinsdag tijdens een persconferentie ook verschillende nieuwigheden voor op zijn website voor huurders en zijn app voor verhuurders.