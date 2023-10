Made in Belgium: Flanders Brush Makers produceert gootborstels in borstelstad Izegem

Flanders Brush Makers produceert gootborstels in Izegem, de hoofdstad van de Belgische borstelindustrie. Ze dienen niet om te vegen, maar om te vermijden dat regenpijpen verstopt raken.

Het museum Eperon d’Or vertelt de geschiedenis van de Izegemse borstelindustrie. Maar ook vandaag worden nog borstels gemaakt in Izegem. “De borstelnijverheid is hier ontstaan als een nevenactiviteit van de vlasproductie in het Kortrijkse”, zegt Christophe Hochepied, bestuurder van Flanders Brush Makers. “De machines in de vlasfabrieken moesten vaak worden gereinigd. Daarvoor had je borstels nodig. Aanvankelijk werden die gemaakt in honderden kleine ateliertjes. Het was grotendeels handwerk. Vandaag zijn er nog slechts drie Izegemse borstelmakers, maar de productie ligt nog altijd op het niveau van de hoogdagen.”

Flanders Brush Makers is een vrij jonge speler. Omer Hochepied richtte de onderneming op in 1944. In 1960 stapten zijn zonen Patrik en Erik in het bedrijf. Onder leiding van Patrik Hochepied en zijn echtgenote Christine Lootens, de ouders van Christophe, investeerde het in 1992 in een CNC-gestuurde machine. Dat was een belangrijke stap omdat het een sterk geautomatiseerde productie toeliet. In 2004 nam Christophe Hochepied het bedrijf over. Zijn echtgenote Hanne Corteville kwam in 2016 aan boord.

Elk jaar produceert Flanders Bush Makers 2 miljoen borstels, verdeeld over twee productcategorieën: klassieke veegborstels en draadborstels, zoals radiotorborstels en ragebollen. De draadborstels brengen 85 procent van de omzet in het laatje. Een nieuwkomer in het gamma zijn de gootborstels. “Je voorkomt ermee dat dakgoten verstopt raken en je kunt er zuiverder regenwater mee recupereren”, duidt Hochepied. “En je kunt er kabels van zonnepanelen mee beschermen en tegengaan dat er nesten onder worden gemaakt.”

Flanders Brush Makers draaide in 2022 een omzet van 4 miljoen euro. De belangrijkste klanten zijn groothandels in schoonmaakmaterialen en toeleveranciers van doe-het-zelfwinkels. “We draaien 90 procent van onze omzet in West- en Noord-Europa”, zegt Hochepied. Bobrush in Ardooie is de eigen groothandel in schoonmaakmaterialen. Voor beide bedrijven werkt een dertigtal mensen.

1 Staaldraad en vezels

De gootborstels van Flanders Brush tellen slechts twee bestanddelen: staaldraad en kunststofvezels. “Door die eenvoudige samenstelling zijn ze makkelijk te recycleren”, vertelt Christophe Hochepied. “Voor de vezels van de gootborstels gebruiken we polypropyleen, een harde kunststof die via recycling ook kan worden hergebruikt als grondstof. We gebruiken bij voorkeur gerecycleerde grond.

© WOUTER RAWOENS

2 Vullen van de vezels

Een operator legt de polypropyleenvezels in een verticale voorraadlade van de machine. Vanuit die lade wordt een continu op en neer.

© WOUTER RAWOENS

3 Samenvoegen van vezels en staaldraad

De matrijs levert de vezelbundeltjes af op een aanvoerketting. Aan de onder- en de bovenzijde van de ketting passeren twee staaldraden. “Met een soort tang die aan een motor bevestigd is, klemmen we de metaaldraden”, zegt Hochepied. “De motor voert een draaiende en trekkende kracht uit op de draden, waardoor die gaan torsen.” Vervolgens worden de bundeltjes vezels tussen de getorste staaldraden aangebracht.

© WOUTER RAWOENS

4 Knippen, labelen en plooien

De gootborstels worden op de juiste lengte geknipt en zijn dan klaar voor de nabewerking. “Tot voor kort gebeurde de nabewerking nog manueel, maar nu doen we dat met cobots, robots die onze operatoren ondersteunen”, zegt Hochepied. “De cobot brengt de gootborstel in de juiste positie voor het aanbrengen van een label met de barcode van de klant. Vervolgens plooit die de uiteinden van de borstel om, zodat er haakjes ontstaan. Daarmee kan de installateur de borstels in de goot aan elkaar bevestigen.”

© WOUTER RAWOENS

5 Verpakken, opslag en verdeling

De operator zet een kartonnen doos klaar op de verpakkingslijn, waarna de cobot de gootborstels volgens een bepaald patroon in de doos legt. De gevulde dozen worden op een palet geplaatst en naar het magazijn getransporteerd.