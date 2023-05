Koen Dejonckheere (CEO Gimv): ‘Ons patattenveld is nog nooit zo groot geweest’

De bedrijvenportfolio van investeringsmaatschappij Gimv zit op een recordgrootte van 1,5 miljard euro. Meerwaarden op die portefeuille moeten de komende jaren een stabiel dividend mogelijk maken. “Iedere boer die patatten zaait, hoopt er meer uit te halen dan hij erin gestopt heeft.”

Een moeilijk economisch jaar, op gang gebracht door de oorlog in Oekraïne, bezorgden investeringsmaatschappij Gimv een nettoverlies van 59,5 miljoen euro in het boekjaar 2022-2023. Een boekjaar eerder was er nog nettowinst van 174,3 miljoen euro. De tegenspoed weerhield Gimv niet om een recordbedrag van 261 miljoen euro te investeren in 9 nieuwe bedrijven. Na aftrek van de ‘exits’ of verkopen van bedrijfsparticipaties – 4 in totaal, goed voor een opbrengst van 175 miljoen euro – staat de teller nu op 59 bedrijven in portefeuille. Voorbeelden zijn IT-dienstenbedrijf Cegeka en communicatietechnologiebedrijf Televic. De bedrijven in portefeuille deden op hun beurt 36 overnames.

Dat alles mondde uit in een portefeuille van 1,52 miljard euro, alweer een record. Omwille van de slechte tijden boekte de portefeuille echter een negatief rendement van 0,1 procent. Vorig boekjaar was er nog een positief rendement van 20,4 procent. Over de voorbije 10 jaar bedroeg het gemiddelde rendement 13 procent. Ondanks de tegenslag verandert Gimv niets aan het dividend: dat blijft op 2,60 euro, net zoals vorig jaar.

Is dat realistisch? Volgens Koen Dejonckheere wordt het dividend van Gimv teveel gezien als een ‘ijkpunt’. Het echte ijkpunt ligt elders. “De houdbaarheid van ons dividend zal vooral afhangen van de bedrijvenportefeuille. Op 15 jaar tijd ging onze portefeuille van 0,5 naar 1,5 miljard euro, een verdrievoudiging. In diezelfde periode hebben we een klein miljard euro aan dividenden uitgekeerd. Als we dat tempo van dividendenuitkeringen willen aanhouden de komende 10 jaar, dan moeten we met onze huidige portefeuille van 1,5 miljard euro voor zowat 2 à 3 miljard exits realiseren. De meerwaarden op die exits zijn de échte bron van onze dividenden.”

Centrale bankiers

Dat betekent allicht wel dat Gimv zijn investeringstempo zal moeten verminderen. In het voorbije boekjaar overtrof het investeringsbedrag ruimschoots de opbrengsten uit exits, of 261 miljoen euro tegenover 175 miljoen euro. “De komende 5 jaar zullen we meer moeten verkopen dan we geïnvesteerd hebben,” zegt Dejonckheere. “Iedere boer die patatten zaait, hoopt er meer uit te halen dan hij erin gestopt heeft. Dat is ook zo met Gimv. We hebben heel veel gezaaid. Het patattenveld is volledig beplant. En ons patattenveld is nog nooit zo groot geweest. We gaan er goed voor zorgen, om daarna te oogsten. Laat ons hopen dat het weer gunstig blijft.”

Om het economische weer gunstig te houden, mogen de centrale bankiers niet te hard van stapel lopen, volgens Dejonckheere. “Zij verhogen de rente om de economie af te koelen en zo de inflatie te bestrijden. Ik begrijp het gevaar voor een kostenspiraal wel, maar intussen is er praktisch geen economische groei meer. Ik hoop dat het experiment van de centrale banken snel lukt, want de economie moet écht niet verder afkoelen, zoniet krijgen we andere problemen. Ik denk aan werkgelegenheid. We zien al dat uitzendarbeid minder in trek is. Ook de activiteit in de bouwsector neemt snel af. Dat kan heel snel overslaan op andere sectoren.”