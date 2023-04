Kersvers voorzitter van Voka Antwerpen-Waasland Andreas Pfeffer: ‘De vijver van de arbeidsmarkt is leeg, dus moeten we die weer vullen’

Andreas Pfeffer is sinds 18 april voorzitter van Voka/Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland. Deze keer geen CEO van pakweg een multinational in de Antwerpse haven, wel de topman van het hr-bedrijf Recrewtment. “Ergens is dat logisch, want momenteel is de arbeidsmarkt een grote uitdaging voor de werkgevers”, zegt Pfeffer.

Andreas Pfeffer werd al in juni 2022 tot voorzitter verkozen, geheel naar de traditie van Voka/Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland om een nieuwe voorzitter de kans te bieden een jaar warm te lopen. Hij neemt de volgende vijf jaar de fakkel over van Jo De Backer (Niko Group). Pfeffer is een bekende van het huis, zoals dat heet. In 2015 kwam hij in het bestuur van Jong Voka. “In 2017 heb ik het voorzitterschap van Jong Voka overgenomen en werd ik lid van het bestuurscomité”, zegt hij. “Ik greep de kans om voorzitter te worden, omdat ik veel aan Voka te danken heb. Het netwerk en de begeleiding van de organisatie hebben mij als CEO van Recrewtment geholpen. Momenteel is de arbeidsmarkt een grote uitdaging, met het hoge aantal vacatures en de aanhoudende krapte. Vanuit mijn ervaring in de hr-wereld weet ik dat dit een bezorgdheid is van de Voka-leden.”

De werkloosheidscijfers in Wallonië en Brussel zijn bij de slechtste van de Europese Unie. Probeer eerst die groep aan de slag te krijgen

Hebt u ideeën om die krapte op de arbeidsmarkt doeltreffend aan te pakken?

ANDREAS PFEFFER. “Het is goed dat de politici ook aandacht beginnen te krijgen voor bijvoorbeeld de inactieven en de langdurig zieken. De vijver is leeg, dus moeten we die weer vullen. Ik hoor regelmatig pleidooien voor meer arbeidsmarktmigratie uit het buitenland. Nochtans zijn de werkloosheidscijfers in Wallonië en Brussel bij de slechtste van de Europese Unie. Probeer eerst die groep aan de slag te krijgen.”

Wat zijn de andere bezorgdheden van de Voka-leden? De loonkosten? De rechtszekerheid? Er klonk vorige maand een grote zucht van opluchting bij jullie toen er een Vlaams stikstofakkoord was.

PFEFFER. “Ook al is er een akkoord, de concrete uitwerking ervan moet nog volgen. Het akkoord is wel cruciaal voor de rechtszekerheid van investeringen. Neem de investering van het chemiebedrijf Ineos, de grootste van die cluster in Europa in decennia. Het blijft de taak van Voka om daarvoor lobbywerk te verrichten en de overheden op hun verantwoordelijkheid te wijzen.

“Mobiliteit is een ander heikel thema, zeker in deze provincie. Als ik met de leden praat, zijn ze ook bezorgd over de evolutie van de bedrijfsfiscaliteit. En als onze loonhandicap opnieuw naar 6 procent gaat, dan hoef ik daar geen tekeningetje bij te maken. Bedrijven zien dat niet graag gebeuren.”

Is het bijzonder om voorzitter te zijn van de Voka-afdeling in de regio die als de long van de Vlaamse economie geldt?

PFEFFER. “Ik hoor het woord afdeling niet graag, Voka is een alliantie van vzw’s die samenwerken. Maar inderdaad, we zijn de economische motor van Vlaanderen. Naast de chemische cluster en veel multinationals tellen we een pak familiebedrijven. Het blijft voor ons ook belangrijk om Antwerpen en het Waasland als één economische regio te beschouwen.”

Waarom?

PFEFFER. “Ze hebben dezelfde uitdagingen, de haven op de rechter- en de linkeroever. Die uitdagingen overstijgen Antwerpen op zich. En als voorzitter wil ik mij volledig inzetten voor de belangen van onze bedrijven. Mijn voorganger Jo De Backer heeft daar enorm veel energie in gestoken in een moeilijke periode, denk maar aan de onzekerheid bij veel bedrijven tijdens de coronapandemie.

Recrewtment bestaat sinds 2015. Hoe positioneert het zich in de markt?

PFEFFER. “We zijn gestart als een nichegebonden uitzend- en rekruteringsspeler, vooral voor technische profielen en het invullen van logistieke en maritieme vacatures in de haven van Antwerpen. Gaandeweg zijn er andere specialisaties bij gekomen, zoals financiën en algemene administratie. Plus een gespecialiseerde dienstverlening voor grote uitzendgebruikers, waar wij on site actief zijn. Recrewtment is een hr-dienstverlener voor de volledige cyclus, we beperken ons niet tot werving en selectie. In dat verband hebben we in 2021 met The Future Alliance onze eerste overname gedaan, een bedrijf dat gespecialiseerd is in executive search, loopbaanbegeleiding en outplacement.”

ANDREAS PFEFFER “Het klassieke netwerk van uitzendkantoren is minder belangrijk.” © FOTOGRAFIE EMY ELLEBOOG

Dus u doet duidelijk meer dan klassieke werving en selectie?

PFEFFER. “Die markt blijft gigantisch met 600 spelers. Wij willen ons vooral onderscheiden door onze aanpak. Ik wist tien jaar geleden al dat we naar een schaarse markt gingen. Daarom is die full cycle-dienstverlening belangrijk voor zowel bedrijven als kandidaten. Kandidaten willen we begeleiden van de eerste studentenjob tot een baan na het pensioen voor wie dat wil, bijvoorbeeld een flexi-job. Dat gaat niet alleen om rekrutering maar ook over carrièrebegeleiding. Bij bedrijven doen we eigenlijk hetzelfde. Onze klanten zijn zowel kmo’s als grote bedrijven. Wij willen daar een strategisch partnership mee uitbouwen.”

Wat bedoelt u daarmee?

PFEFFER. “We willen wegen op het hr-beleid van het bedrijf. In de haven van Antwerpen zijn bijna alle ondernemingen klant bij ons, wat niet zo moeilijk is, want er is een grote schaarste op de markt. Veel kmo’s outsourcen al hun rekruteringsbeleid, maar ook grote bedrijven kiezen daar meer en meer voor. De markt is zo complex geworden en nieuw talent vinden is enorm moeilijk. Dan komen ze bij een bedrijf als het onze terecht, niet alleen voor rekrutering, maar ook voor employer branding en retentie.”

De witte raaf bestaat niet meer. Je moet op zoek gaan naar talenten die in een bedrijf bepaalde competenties kunnen invullen en kunnen doorgroeien

Hoe belangrijk is retentiebeleid?

PFEFFER. “Wij merken dat nog altijd veel bedrijven vooral aan de instroom werken maar tegelijk veel talent zien wegvloeien. Terwijl het binnenhouden van talent even belangrijk is.”

De krapte is een algemeen probleem. Is die in de Antwerpse haven acuter?

PFEFFER. “Het is gewoon acuut in alle sectoren. Twintig jaar geleden had je een schaarste aan technische profielen, maar dat is altijd zo geweest. Maar als je nu gaat kijken naar de knelpuntprofielen, kom je terecht bij logistiek personeel en schoonmaakmedewerkers.”

Hoe zit het met de digitale uitdagingen van de sector, zoals het gebruik van artificiële intelligentie bij aanwervingen of apps om kandidaten snel te spotten?

PFEFFER. “Dat is mijn paradepaardje en een deel van het DNA van Recrewtment. Dat is de reden waarom wij zelfs tijdens corona zijn blijven groeien. Toen is de markt gekrompen met 40 procent, maar Recrewtment ging vooruit met 30 procent. Tijdens de pandemie bleef de vraag naar financekandidaten en logistieke en maritieme profielen hoog. Toen al stonden we digitaal sterk met video-interviewing, tijdens de lockdowns konden we de dienstverlening direct voortzetten.

“Recrewtment zet ook in op artificiële intelligentie in de zoektocht naar kandidaten. Maar we blijven dat combineren met een heel persoonlijke aanpak. Je hoort soms wilde verhalen over artificiële intelligentie die de rol van de rekruteerder volledig zal overnemen. Ik ben daar heel voorzichtig in. Ja, het zal een stuk van de baan van de rekruteerder vervangen, namelijk dat deel dat ze niet graag doen: het continu contacteren van kandidaten, dus het op zoek gaan naar talent. Maar het effectieve inschatten van dat talent en het koppelen van competenties aan bedrijven zal niet digitaal of via artificiële intelligentie gebeuren. Sollicitatiegesprekken verlopen hier niet via een pc waarin een kandidaat een profiel moet aanmaken. We kiezen voor een gesprek van een uur, zowel voor een kandidaat die universitair geschoold is als voor een eerder praktische baan. Dat is superbelangrijk, want de witte raaf bestaat niet meer. Je moet op zoek gaan naar talenten die in een bedrijf bepaalde competenties kunnen invullen en kunnen doorgroeien.”

Hoe gebeurt dat?

PFEFFER. “Wij gebruiken tools om kandidaten op te sporen die zowel actief zoeken als eerder passief of latent nieuwe kansen zoeken. Die proberen we te capteren. Concreet: als je ziet dat iemand op een website vacatures raadpleegt, kun je ervan uitgaan dat die persoon interesse heeft in een nieuwe baan.”

Is de rol van de consulenten daardoor veranderd?

PFEFFER. “Enorm. Vroeger zette je een vacature online en wachtte je tot kandidaten zich meldden. Nu heb je digitale specialisten nodig, met aandacht voor hoe je een baan online zet, zodat Google for Jobs die zo snel mogelijk oppikt. Ze moeten ook nog altijd competenties kunnen inschatten.”

Wat is de groeiambitie van Recrewtment?

PFEFFER. “Toen ik 2015 op zoek was naar een mede-investeerder, kwam de Franse familiale investeerder Samsic aan boord. Zo konden we in zeven jaar tijd doorgroeien, tot bijna 50 miljoen euro omzet vorig jaar. Wij willen naar de top tien in België opklimmen en dat via organische groei. Overnames blijven ook mogelijk.”

U telt veertien kantoren. Wat is hun rol in de rekrutering anno 2023?

PFEFFER. “Dat klassieke netwerk van kantoren is minder belangrijk. Wij geloven niet meer in het model van 150 kantoren, al blijft een zekere nabijheid belangrijk. Antwerpen is onze bakermat, we zijn in heel Vlaanderen actief, maar hebben ook onze eerste twee kantoren in Wallonië opgestart. Daar willen we ook groeien.”