Interne kritiek op Heineken: ‘Elke maand dat we in Rusland actief blijven, dragen we bij aan Poetins oorlogsmachine’

Heineken is tijdens de oorlog in Oekraïne blijven investeren in Rusland. Ook al had de bierbrouwer beloofd dat niet te doen. Dat schrijft Follow The Money, een Nederlands platform voor onderzoeksjournalistiek.

Heineken, de op AB InBev na grootste brouwer ter wereld, heeft vorig jaar maar liefst 61 nieuwe producten in Rusland gelanceerd. Daarmee kon het bedrijf zo’n 720.000 hectoliter extra bier en frisdrank verkopen. Een maand na de Russische invasie van Oekraïne maakte Heineken nochtans zijn intentie bekend om te vertrekken uit Rusland. Daarbovenop kondigde de bestuursvoorzitter Dolf van den Brink aan dat het bedrijf “niet langer winst of financiële voordelen uit zijn activiteiten in Rusland zal accepteren.”

Heineken profiteert er cynisch van dat grote internationale merken zich hebben teruggetrokken uit Rusland.

De brouwer haalde wel zijn Heineken-bier van de Russische markt, maar verkocht dan weer meer van zijn ander merk Amstel. Met drie nieuwe gelanceerde submerken trok Heineken de groei van Amstel in Rusland fors op.

Bovendien bleef Heineken volgens Follow The Money ook belastingen betalen aan de Russische overheid. Een Heineken-werknemer vertelt op het journalistiek platform dat die “hoopt dat het bedrijf zo snel mogelijk weggaat uit Rusland. Elke maand dat we actief blijven, draagt onze belasting bij aan de oorlogsmachine van Poetin.”

Hypocriet

Heineken is naar eigen zeggen actief gebleven in Rusland om te voorkomen dat het wordt genationaliseerd, maar zou zijn Russische tak dit jaar van de hand doen. “Aan de ene kant snap ik het. Als je het bedrijf wilt verkopen, maximaliseer je het marktaandeel op de korte termijn. Hoe beter ze dat doen, hoe eerder ze een koper vinden,” laat een anonieme manager van Heineken weten aan FTM.

“Maar aan de andere kant is het, na al onze aankondigingen van vorig jaar, wel hypocriet. Heineken profiteert er cynisch van dat grote internationale merken zich hebben teruggetrokken uit Rusland,” klinkt het.