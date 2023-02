Geopolitiek strateeg John Hulsman: ‘De oorlog in Oekraïne zal beslecht worden door krachten die buiten het slagveld liggen’

Geopolitiek strateeg John Hulsman was een jaar geleden een van de weinigen die de Russische inval in Oekraïne van ver hadden zien aankomen. Al in november 2021 schatte hij de kans daartoe groot in. In een interview met Trends blikt hij opnieuw vooruit.

“Deze oorlog zal worden beslecht door krachten die buiten het slagveld liggen”, maakt Hulsman zich sterk.

“Dat zijn er twee. De eerste is de strategische vermoeidheid van Rusland. Door de mobilisatie van die 300.000 reservisten kent iedereen in Rusland wel iemand die opgeroepen is.

“Als Rusland niet wint, kan dat serieuze politieke gevolgen hebben voor Poetin. Hij vreest vooral dat hij door de hardliners van het regime, de siloviki, de mannen van de inlichtingendiensten en het leger, aan de kant wordt gezet.”

Maar ook het Westen kan door oorlogsmoeheid worden getroffen, zegt Hulsman. “En dan heb ik het niet over Europa, dat zich voor de zoveelste keer zou moeten schamen omdat de Verenigde Staten, ondanks al het anti-Amerikaanse sentiment in de Europese Unie, meer belang hechten aan de Europese veiligheid dan Europa zelf”, verzucht Hulsman.

“Tachtig jaar na de oprichting van de NAVO is het nog altijd niet in staat zichzelf te beschermen, omdat het zijn burgers liever op hun veertiende met pensioen stuurt dan een eigen leger te financieren.

“Denken jullie dat Amerikanen dat ondertussen niet doorhebben? Die vermoeidheid zal zich dus vooral in de Verenigde Staten laten voelen én bepalend zijn.”

