Interesse voor MBA blijft groot, maar professionals zien veel obstakels

Professionals met een bachelor of master op zak zijn wel bereid een MBA-opleiding te volgen, maar bijna de helft aarzelt omdat die moeilijk te combineren is met hun baan. Dat blijkt uit een onderzoek op verzoek van NCOI Learning, een speler op de markt van professionele opleidingen. NCOI Learning lanceert nu zelf een MBA met een flexibele opbouw.

Studeren en werken combineren: het blijft een moeilijke oefening, ook voor professionals die al een tijd op de arbeidsmarkt zijn. Een onderzoek van NCOI Learning, een onderdeel van Salta Group, in België marktleider in opleidingen voor professionals, toont aan dat er in Vlaanderen een grote interesse is om bijvoorbeeld een MBA-opleiding (Master of Business Administration) te volgen, maar dat die in haar huidige vorm moeilijk te combineren is met een baan.

Een navraag bij 1.000 professionals leert dat een vierde (26%) overweegt een MBA te volgen naast het werk, maar bijna de helft (49%) denkt dat zo’n opleidingstraject niet of moeilijk te combineren is met de baan en het gezin. “Die resultaten verbazen me niet”, weet Marleen De Greef, algemeen directeur van NCOI Learning. “Het belang van levenslang leren is duidelijk, maar er zijn duidelijke obstakels, zeker voor wie op zoek is naar meer doorgedreven opleidingen. Zoals een MBA.”

Weinig kennis over inhoud

Opvallend: ondanks de grote interesse in een MBA zegt slechts één op de vijf respondenten (19%) precies te weten wat zo’n opleiding inhoudt. Eline Swolfs, opleidingsmanager MBA bij NCOI Learning: “We hebben gepeild wat er in zo’n programma naar voren wordt geschoven en dat blijkt minder bekend te zijn.” Persoonlijke ontplooiing (29%) wordt aangestipt als de belangrijkste reden om een MBA-opleiding te volgen. Voor jonge werknemers van 25 tot 35 jaar is persoonlijke groei een grotere drijfveer (32%) dan voor 45-plussers (24%).

Naast persoonlijke ontwikkeling worden ‘zijn huidige job beter doen’ (23%) en ‘meer carrièremogelijkheden’ (22%) aangehaald als de belangrijkste redenen om een MBA te overwegen. Het ontwikkelen van een meer strategische visie is voor ongeveer een derde (30%) van de postuniversitairen een doel. Bij bachelors is dat beduidend minder (11%).

Verder stelt zich een perceptieprobleem: 42 procent gelooft dat een MBA alleen voor de happy few is, omdat het geen goedkoop programma is. 45 procent van de ondervraagden ziet het zelf bepalen van het studietempo en een modulair programma als een oplossing. Ook de steun van de werkgever is cruciaal: 60 procent vindt die noodzakelijk om een MBA succesvol af te leggen.

Instappen in programma wanneer je wil

Als reactie op die bevindingen lanceert NCOI Learning vanaf 2024 zelf een MBA-programma. De Greef: “Het wordt een Nederlandstalig MBA. Al gaan we natuurlijk gebruikmaken van internationale literatuur bij de opleiding. We focussen vooral op een flexibel en modulair programma. Je kunt op verschillende momenten in zo’n MBA stappen: vier keer per jaar en niet enkel aan het begin van het academiejaar, en je kunt de volgorde van die modules zelf organiseren. Als het bijvoorbeeld beter past bij je activiteiten, kun je financieel management meer naar voren schuiven in je programma.”

Het is een erkende MBA-opleiding. “We hebben bij de voorbereiding zowel advies gevraagd aan de bedrijfswereld als aan de academische wereld”, is bij NCOI Learning te horen. Wel wordt voorlopig nog geen cijfer geplakt op het aantal mensen dat die opleiding zal volgen. De Greef: “Wat wel vaststaat, is dat we onze cursussen zowel klassikaal als online aanbieden. Het blijft een type onderwijs dat interactief moet blijven en we hebben daar het geschikte platform voor.”