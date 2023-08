In kaart: de eigendommen van Marc Coucke in en rond Durbuy

Wat bezit Marc Couckes nieuwe holding La Petite Merveille in Durbuy, wat bezit hij alleen en wat met andere investeerders? Een overzicht.

De holding La Petite Merveille, die de activiteiten in Durbuy bundelt, werd op 28 juni opgericht. Ze heeft een eigen vermogen van 50 miljoen euro. Dat is het gevolg van de inbreng van twee vennootschappen, LPM Holding en Sanglier des Ardennes by Bru. Die overkoepelen de bekendste activiteiten van Marc Coucke in Durbuy, zoals het golfterrein, het avonturenpark en het vijfsterrenhotel Le Sanglier des Ardennes. Het toevoegsel ‘by Bru’ knipoogt naar sterrenchef Wout Bru.

De holding van Marc Coucke, Alychlo, bezit 72,1 procent van de aandelen in La Petite Merveille. Bart Maerten en zijn echtgenote Nicole De Dobbelaere hebben een belang van 27 procent. Wout Bru heeft een pakketje aandelen van 0,9 procent.

Vanaf september wordt Benoit Bronckart de CEO van La Petite Merveille, een groep met 400 werknemers. Hij was voordien aan de slag bij Unilever en AB InBev.

Wat bezit La Petite Merveille?

• Het vijfsterrenhotel Le Sanglier des Ardennes. 96 kamers, waarbij een volledig vernieuwde vleugel (het voormalige hotel Jean de Bohême) met 65 kamers. Met ook de restaurants Le Sanglier des Ardennes by Wout Bru en Wagyu.

• Voormalig restaurant Au Vieux Pont, vandaag restaurant Le Grand Verre.

• Het voormalige hotel en restaurant Au Saint Amour. Vandaag het Italiaanse restaurant Limoni e Tartuffi.

• Green Fields. 110 luxetenten, een restaurant, een zwembad, een beachvolley- en een padelveld.

• Het avonturenpark Adventure Valley. Met buitenactiviteiten (speeltuinen, kajakken, een reuzenglijbaan), een indoorpark (met bowling en laserpark) en drie horecazaken.

• Het labyrint van Barvaux.

• Een sporthotel met 15 kamers.

• 11 gastenhuizen, chalets, appartementen.

• De golfterreinen van Durbuy en Méan in de gemeente Havelange.

• Extra gebouwen in het centrum van Durbuy, waaronder het kantoor van de eigen vastgoedvennootschap Durbuy Properties.

• Bossen, grasland, weide.

Wat bezit Marc Coucke met andere investeerders?

• De tearoom Désirée Durbuy, samen met managers van de studentenkamerspecialist Xior.

• De voormalige Friterie du Sanglier, een investering samen met Erwin Van Osta, de CEO van Hubo, maakte plaats voor een kiosk voor ticketverkoop.

• Durbuy Music Publishing. Een villa voor muzikanten, met een opnamestudio en ruimte voor seminars. Mede-eigenaar is onder meer Manou Maerten, de dochter van Bart Maerten. Coucke is de eigenaar van het gebouw.

• Gronden, bossen en weide.

Wat bezit Marc Coucke alleen?

• Het vakantiepark Sunclass. 237 bungalows, met een zwembad, speeltuinen en een brasserie, op 15 hectare.

• Résidence Durbuy. Vakantiepark met 8 appartementen.

• Brasserie L’Incontournable

• Residentie Les Béguines, aan de Rue des Crêtes. 25 ‘exclusieve appartementen’.

• Gronden, bossen, weide.

