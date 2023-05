In Paleis 7 van Brussels Expo is woensdagavond 24 mei Mel de Vogue (Etex) door de magazines Trends en Trends Tendances verkozen tot CFO of the Year 2023. Op het event werden ook de eerste CF’Hope of the Year en de Deal of the Year bekroond. Bekijk hier een fotoreeks.

Copyright foto’s: Leyla Hesna

