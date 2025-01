De particulier stond de voorbije jaren wat aan de zijlijn voor de aankoop van een nieuwe wagen. De wagenverkopers willen de consument opnieuw overtuigen met kortingen op het Autosalon. Zeker de Chinese nieuwkomers willen de particulier overhalen.

In België blijven de Duitse premiummerken de baas. Het zijn de nummers één tot en met vier van nieuwe inschrijvingen het voorbije jaar (zie tabel onderaan). De marktleider met alle twaalf merken is de Volkswagen Groep. “2024 werd met een marktaandeel van 23,8 procent het beste jaar ooit”, steekt Denis Gorteman van wal. Hij is CEO van D’Ieteren Automotive, de invoerder van Volkswagen. (Lees verder onder de video)

“Ook met volledig elektrische wagens zijn we het nummer één, met een marktaandeel van 24,1 procent. Het elektrische segment staat voor 30 procent van onze verkoop. Bovendien verwachten we dat die markt nog zal groeien. België is in Europa de derde grootste in elektrische wagens in marktaandeel, na Noorwegen en Nederland. Maar in 2025 zullen wij het nummer twee, Nederland, voorbijsteken. Maar het is de klant die bepaalt welk type aandrijving hij verkiest. Wij bieden alles aan. En de klant moet zich geen zorgen maken. Wij waarborgen ook het risico van de restwaarde van de wagen.”

Audi A6 en Q6

D’Ieteren geeft al langer een garantie voor de restwaarde. Het moet de verkoop aan de particulier een extra stimulans bezorgen. “Ons marktaandeel in bedrijfswagens klom naar 60 procent, terwijl dat in 2019 nog 52 procent was. De particulier bleef wat aan de zijlijn”, vervolgt Denis Gorteman. “Er was veel onzekerheid. De consument weet niet of hij over vijf jaar nog met een diesel in Antwerpen of Brussel mag rijden. Dat leidde tot uitstel van de vervanging van het wagenpark. In 2012 reed een particulier gemiddeld 7,5 jaar met de wagen. Vandaag is dat bijna 10 jaar. Toegegeven: tijdens de pandemie had de klant ook wel andere bekommernissen dan een nieuwe wagen.”

De CEO van D’Ieteren Automotive kijkt daarom optimistisch naar 2025. De algemene markt zou goed zijn voor 420.000 nieuwe inschrijvingen. Dat is weliswaar minder dan de bijna 450.000 in 2024. Maar 70.000 van die inschrijvingen waren voorafbestellingen uit vroegere jaren. Wagens werden niet tijdig geleverd, door productieproblemen. “Vandaag worden de meeste modellen binnen twee tot drie maanden geleverd. Of we hebben ze in voorraad. We hadden weliswaar nog problemen met de nieuwe Audi-modellen A6 en Q6. Die kregen we later dan voorzien, wat mee de daling verklaart van de verkoop van het merk. Maar de bestellingen van die modellen, die in 2025 zullen worden geleverd, wijzen op het succes ervan.”

Lamborghini en Porsche

Opvallend is de sprong vooruit van de superpremiummerken Porsche en Lamborghini. “Het toont nogmaals dat de Belg houdt van mooie wagens”, glimlacht Denis Gorteman. “Beide merken hebben een nieuw publiek gevonden. De SUV Urus bij Lamborghini, bijvoorbeeld, en de volledig elektrische Macan van Porsche. De Taycan en de Porsche 911 blijven de sportieve consumenten lokken.”

Ook Mercedes geeft kortingen

Het merk met de ster is het nummer vier in volumeverkoop in België. Maar in 2024 daalde het aantal nieuwe inschrijvingen met meer dan een tiende. “Dat kwam omdat we in 2023 extra wagens leverden, die door productieproblemen met vertraging bij de klanten kwamen”, relativeert landendirecteur voor België Wolfgang Bremm von Kleinsorgen. “Maar 2025 wordt een goed jaar. We verwachten heel veel van het nieuwe model, de volledig elektrische CLA, en zijn variant met de verbrandingsmotor. We willen daarmee ook de particulier overtuigen. Vandaar dat ik zo blij ben met dit Autosalon. Je kunt wel digitaal communiceren, maar er gaat niets boven persoonlijk contact. We pakken dan ook uit met stevige saloncondities, bijvoorbeeld speciale leasingformules voor de particulier. We noemen dat Star Editions.” Ook de tweedehandse markt van Mercedes krijgt aandacht op het salon, waar het Duitse merk een opvallend grote ruimte in beslag neemt. 70 procent van de verkoop bij Mercedes zijn bedrijfswagens. Vorig jaar betekenden volledig elektrische modellen 38 procent van de nieuwe inschrijvingen. (Lees verder onder de video)

BMW blijft het nummer één

Alexander Wehr is de landendirecteur van België bij BMW. “Al vier jaar op rij zijn we het meest verkochte merk in België. We hebben vorig jaar meer dan 50.000 mensen gelukkig kunnen maken. We hebben een marktaandeel van bijna 11 procent. Dat hebben we nergens elders in de wereld. In Europa hebben we gemiddeld 5,8 procent marktaandeel, in Duitsland 8 procent.”

De kleine SUV X1 was het best verkopende model, met meer dan 20.000 inschrijvingen. Ruim de helft van de verkoop van het model waren volledig elektrische wagens. “We willen ook in 2025 goed scoren, waar de algemene markt wellicht stabiel zal blijven. De verkoop van elektrische modellen zou bij BMW naar twee derde van het totaal klimmen. We pakken op het Autosalon uit met heel aantrekkelijke prijzen. Bijvoorbeeld een leaseformule voor een volledig elektrische wagen voor 349 euro per maand. Dat hebben we nog nooit gedaan. Maar met een goed Autosalon kunnen we in januari en februari tot 30 procent van de jaarverkoop bij de particulier halen. Die staat voor de helft van onze totale verkoop. We willen op het salon het vertrouwen van de particuliere consument meten. Het hele gezin komt dan een auto kiezen. En de bereidheid tot aankoop lijkt me vandaag groter dan drie jaar geleden.”

De nieuwe Chinese merken

Een opvallende verschijning op het Autosalon zijn diverse nieuwe Chinese merken. Het grootste Chinese merk, Volvo, is niet aanwezig. Met veertien zijn de nieuwelingen, waaronder BYD. In oktober 2022 werd het merk actief in België. “Onze verkoopevolutie is spectaculair”, duidt Thomas De Meûter, woordvoerder bij Inchcape, de verdeler van BYD in België. “Begin 2024 hadden we een netwerk van negen dealers. Dat zal dit jaar verdubbelen. We zullen dus exponentieel blijven groeien.” Zeven volledig elektrische modellen bevat het gamma vandaag. Vaak tegen ook voor de particulier toegankelijke prijzen, vanaf 30.000 euro voor een wagen. De bedrijfswagenmarkt betekent 70 procent van de verkoop. De auto’s komen via de boot uit China. De Europese Commissie heft weliswaar invoerheffingen, maar die worden door de producent betaald. Vanaf eind 2025 zou een fabriek van BYD in Hongarije wagens assembleren voor de Europese markt.

‘Chinese staat betaalt de invoerheffingen’

De marktleider bij de nieuwe Chinese merken, met iets minder dan 1 procent marktaandeel, is MG. “Ook bij ons leidden de invoerheffingen niet tot prijsverhogingen”, duidt Jan Vanhaver, landendirecteur België en Luxemburg voor het merk. “De Chinese overheid betaalt die. Wij pakken op het Autosalon uit met stevige kortingen. We willen onder meer met onze elektrische modellen ZS en MG5 tonen dat het betaalbare alternatieven zijn voor de particulier. De prijs bedraagt circa 25.000 euro. Daarmee geven we kortingen tot 9.000 euro per wagen. Want het Autosalon is zeer belangrijk voor ons. Door het salon zijn januari en februari goed voor 30 procent van de jaarlijkse volumeverkoop. Dat is een heel typisch Belgisch fenomeen.” Modellen met klassieke verbrandingsmotoren, zoals MG3, zijn nog goedkoper. Nochtans zag MG de verkoop vorig jaar dalen. Maar dat was omdat in 2023 een lading wagens werd geleverd die door productiestoringen te laat kwamen. “In 2025 zullen we ongetwijfeld opnieuw groeien”, meldt Jan Vanhaver. Die groei zit vooral in de hybride modellen. 60 procent van de volumeverkoop zijn niet volledig elektrische wagens.

‘Ook XPeng blijft sterk groeien’

Nog een Chinese speler is het sportieve en volledig elektrische merk XPeng, vorig jaar goed voor 231 nieuwe inschrijvingen. “We zijn pas in juni vorig jaar gestart met de verkoop in België”, duidt marketingdirecteur Kelly Vanmechelen. “We verwachten voor 2025 een sterke groei”. Het Autosalon is het eerste echte evenement waarmee het merk in België wil uitpakken. In ons land werkt XPeng met de verdeler Hedin Automotive. XPeng is een relatief duurder merk, ook al noemt het zich geen premiummerk. De SUV G9 start bijvoorbeeld bij een prijs van 60.000 euro. “Onze klanten zijn vooral mannen”, duidt Kelly Vanmechelen. “Onze wagens hebben een sportieve uitstraling. Het model G9 gaat in iets meer dan vier seconden van 0 naar 100 kilometer per uur.” Ook XPeng rekent de invoerheffingen niet door aan de klant.