Luc Thys maakte van Group Thys de marktleider in binnendeuren in België. Het productieapparaat werd het voorbije decennium verdrievoudigd. “Wij leveren aan een zo breed mogelijke markt. Zeker vandaag, in crisis, is dat een sterkte. De mensen draaien weer elke cent om.”

Luc Thys loodst ons in de regen over het meer dan zes voetbalvelden grote bedrijventerrein van Group Thys. Weinig ruimte is nog vrij, in de grote magazijnen liggen grote stapels afgewerkte binnendeuren, de zaagmachines draaien volop. “Het voorbije decennium hebben we onze productiecapaciteit verdrievoudigd”, zegt de 65-jarige gedelegeerd bestuurder van de onderneming in Kapellen bij Antwerpen. “We winnen nog elke dag nieuwe klanten. We denken aan uitbreiding. Dit bedrijventerrein is volgebouwd, we zullen dus in de hoogte moeten werken.”

Luc Thys, een derdegeneratietelg in een onderneming die in 1920 startte als een houthandel, diversifieerde in de jaren tachtig samen met zijn echtgenote Sabine Kreusch en broer Eric Thys naar de productie van binnendeuren. Vandaag is de nv Group Thys met circa 60 procent de Belgische marktleider in dat segment en een bijzonder rendabel bedrijf (zie tabel).

De grote stapels binnendeuren in de magazijnen verklaren een groot deel van dat succes. “Wij vinden een grote voorraad belangrijk, want als je die niet hebt, kan je niet snel leveren. We houden een voorraad aan voor drie maanden en doen dus eigenlijk het voorraadbeheer voor onze klanten. Zij hebben een klein deel deuren in hun winkels, maar dat is minimaal. Wij kunnen snel bijleveren. Daar hangt uiteraard een prijs aan. Met ons productieapparaat kunnen wij bovendien twaalf verschillende deuren tegelijk maken, op één productielijn. Een uur later kunnen dat twaalf andere deuren zijn. Zodra wij merken dat de voorraad van een bepaald type tot een minimum slinkt, wordt dat opnieuw geproduceerd.” De onderneming verkoopt ook keukens en parketvloeren (vorig jaar 1,1 miljoen vierkante meter).

© FOTOGRAFIE FRANKY VERDICKT

Weinig vernieuwing

Group Thys is een volumeproducent. Zelfs speciale grotere deuren, van bijvoorbeeld drie meter hoogte, zijn standaardproducten. “We maken zo’n deur van 3 meter, leggen die weg, en als iemand een deur nodig heeft van 2,78 meter, dan snijden we er een stuk af.”

Die producten vertrekken dan naar bouwmarktwinkels. Group Thys verkoopt nooit rechtstreeks aan een particulier. Maar de mensen kunnen de merknaam wel vinden in de bouwmarktwinkel, in soms tot 60 meter lange rekken met binnendeuren van Group Thys. De professionele bouwhandel verkoopt op zijn beurt aan projectontwikkelaars en aannemers, die de deuren plaatsen. Jaarlijks verkoopt Group Thys circa 600.000 binnendeuren.

“De mensen kopen wel almaar minder binnendeuren. Lofts zijn steeds populairder. In zo’n woonruimte zijn er vaak nog slechts twee deuren, voor de slaapkamer en het toilet. De rest is één open ruimte. Maar terwijl de totale markt krimpt, hebben wij de voorbije jaren veel marktaandeel gewonnen”, vervolgt Luc Thys.

Binnendeuren zijn ook geen vernieuwend product. “Een deur blijft vooral een rechthoekig voorwerp dat twee kamers scheidt. Daarrond kan je weliswaar design brengen met hout of laminaat, dat je aanbrengt op het hout. Laminaat wordt steeds beter, natuurgetrouwer, decoratiever. Je kan het doen ogen als marmer, steen, hout. Echte innovatie kan alleen komen van nieuwe systemen voor openingen, scharnieren, sluitingssystemen.”

Goedkoper segment

In de pandemiejaren boerde Group Thys uitstekend. De mensen investeerden fors in hun interieur, aangezien ze toch meestal thuis zaten. Group Thys werd eens te meer geholpen door zijn ruime voorraden. Die vertegenwoordigden in het pandemiejaar 2021 liefst de helft van het balanstotaal. De onderneming kon, in tegenstelling tot veel concurrenten, blijven leveren. Het stuwde Group Thys naar een recordomzet en -winst. Ondanks de “enorme stijging tijdens de pandemie van de grondstoffenprijzen, voor ons vooral hout. Houtverwerkers legden zelfs fabrieken stil door de fel gestegen prijzen. De houtprijzen zakken nu weer.”

© FOTOGRAFIE FRANKY VERDICKT

Ook de energiekosten hield Group Thys in bedwang. “Op de daken van onze fabrieken liggen 8.000 zonnepanelen. Dat is bijna drie hectare. Ze dekken bijna onze volledige energiebehoefte. In de winter hebben we soms tekorten. Maar er zijn maanden dat we elektriciteit in het net sturen.”

De explosieve groei van de pandemiejaren is weliswaar voorbij, maar toch kan Group Thys nog altijd de vraag nauwelijks volgen. “Vooral de goedkopere binnendeuren zijn sterk in trek”, zegt Luc Thys. “Wij leveren aan een zo breed mogelijke markt. Zeker vandaag, in crisis, is dat een sterkte. De mensen draaien weer elke cent om. Tot voor enkele jaren werd er nog gemakkelijk iets extra uitgegeven. Niet de goedkoopste deur, maar een afgewerkte, eiken of glazen deur. Vandaag is dat anders, maar omdat wij ook die goedkope deuren hebben, zien we veel nieuwe klanten. Op de Europese markt zijn heel wat binnendeurenfabrikanten in moeilijkheden. Zij kunnen niet meer leveren, krijgen niet langer bankkredieten. Hun leveranciers stoppen op hun beurt met leveren, want ze moeten vooraf betaald worden.”

Familiaal management

Dat de bouw in het algemeen het niet gemakkelijk heeft, helpt ook niet. “Die had het moeilijk eind vorig jaar en in het eerste halfjaar van 2023. De projectmarkt, bijvoorbeeld de nieuwbouw van appartementen, ligt nog altijd zo goed als stil. Maar de particulieren komen terug, want de renovatiegolf stopt niet. Steden zoals Antwerpen en Brussel leven van de renovatie. Hun straten staan vol met oude huizen.”

Ook bij Group Thys staat renovatie bij wijze van spreken op de planning. Luc Thys en zijn echtgenote Sabine Kreusch bereiken stilaan de pensioenleeftijd. Hun dochter Tiffany, sinds 2009 actief in de onderneming, wordt voorbereid om CEO te worden. Omringd door “een zeer sterk management”, zegt Luc Thys. “Eigenlijk hebben wij geen verloop van personeel. De mensen met wie ik begon, zijn er nog altijd, net als degenen met wie ik twintig jaar geleden de uitbreiding van het bedrijf op poten zette.” Tiffany Thys wil “die continuïteit behouden. Het loopt goed. We gaan verder als groep. De rust moet blijven voor de mensen die hier al jaren werken. Uiteraard zullen we wel nieuwe accenten en krijtlijnen zetten.”

Alcopa trok onlangs zijn belang in Group Thys op tot meer dan 90 procent. De Antwerpse investeringsgroep van de familie Moorkens werd in december 2014 aandeelhouder. Sindsdien groeide Group Thys zeer sterk (zie tabel). Maar de familie Thys blijft het topmanagement leveren. “We werken in al onze participaties op die manier, onafhankelijk van de omvang van ons belang”, zegt Damien Heymans, de gedelegeerd bestuurder van Alcopa. “We willen een goed management, en laten dat zijn ding doen. We komen enkele keren per jaar samen en nemen dan de grote beslissingen. Bij Group Thys is dat altijd goed gegaan.”

© FOTOGRAFIE FRANKY VERDICKT

600 duizend binnendeuren verkoopt Group Thys jaarlijks.

8 duizend zonnepanelen liggen op de fabrieken van Group Thys.

© National

