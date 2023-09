Aan het lage btw-tarief van 6% voor sloop- en heropbouwwerken komt een einde. De federale regering vond geen akkoord over de verlenging van de maatregel. Een “onverantwoord beleid” volgens Vlaams minister van Begroting en Financiën Matthias Diependaele.

Vorige week trok de sectorfedeatie Embuild al aan de alarmbel, omdat de deadline voor een verlenging van de maatregel dichterbij kwam. Wie zijn woning sloopt en heropbouwt, kon enkele jaren genieten van een voordelig btw-tarief van 6 procent in plaats van 21 procent.

Maar de maatregel – in 2020 ingevoerd om de bouwsector een boost te geven tijdens de coronacrisis – gaat op de schop. Dat staat woensdag te lezen in de kranten van Mediahuis. Bij de meerderheidspartijen werd geen consensus gevonden om die te verlengen, bevestigt het kabinet van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V). De afschaffing is een opdoffer voor mensen met verbouwplannen.

‘Onverantwoord’

Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele (N-VA) reageert scherp en spreekt van “onverantwoordelijk beleid”. “Vivaldi heeft de bouwsector jaren in juridische onzekerheid gehouden door geen langetermijnperspectief te geven over deze maatregel”, zegt de N-VA-minister. Volgens Diependaele rekenden veel Vlamingen op het verlaagde btw-tarief om hun project te realiseren. “Maar de kosten zullen op 1 januari met 15 procent, toenemen. Ik vrees dat veel Vlamingen hun project in de koelkast zullen steken omwille van de betaalbaarheid”, aldus Diependaele.

“Net nu bouwen en lenen voor een eigen woning duurder wordt geeft de federale overheid het nekschot voor de bouwplannen van vele Vlamingen. De bouwsector zal deze beslissing van minister Van Peteghem zeker voelen”, besluit de N-VA-minister.

Andere fiscale maatregelen

Vorige week trok ook al de bouwfederatie Embuild aan de alarmbel. “Deze fiscale incentive is dé hefboom om ons verouderd woningpark versneld en tijdig energieneutraal te krijgen”, klonk het toen bij Niko Demeester, CEO van Embuild. “De voorbije jaren hebben aangetoond dat deze stimulans zeer goed werkt.”

De verlaagde btw hield stand in het oorspronkelijke plan van de fiscale hervorming van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V). De inkomsten die de staat door verlaagde btw zou mislopen, werden elders gecompenseerd. Alleen is zijn voorstel voor de fiscale hervorming net voor de zomervakantie afgeblazen. De partijen van de regering-Vivaldi kwamen niet tot een onderling akkoord.

“Indien deze btw-verlaging geen verlengstuk krijgt na 2023, wordt de prijs voor energetisch bouwen en renoveren een stuk duurder voor de consument”, waarschuwt Demeester. Ook de tijdelijke btw-verlaging van 6 procent op zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen in woningen minder dan tien jaar oud loopt eind 2023 af. Ook die fiscale aanmoediging wil de bouwfederatie permanent verlengd zien.

