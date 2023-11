Green Mobility Holding geeft fietsleasebedrijf O2o rugwind: ‘Zo veel mogelijk mensen op de fiets krijgen, is kapitaalintensief’

Koen en Wim Floré streven ernaar mobiliteit duurzamer, toegankelijker en betaalbaarder te maken. Met hun fietsleasebedrijf o2o en een bijbehorend digitaal platform hopen ze zo veel mogelijk mensen op de fiets te krijgen en bedrijven te ontzorgen. De recente overname door Green Mobility Holding geeft rugwind.

De liefde voor fietsen zit diep bij de broers Koen en Wim Floré. Tijdens hun ingenieursstudies knutselden ze een speedpedelec avant la lettre in elkaar, met een batterij uit China en een motor uit Duitsland. Ze zagen potentieel in de speedpedelec als alternatief voor de bedrijfswagen. “Met onze zelfgemaakte e-bike verplaatsten we ons van Lochristi naar Gent” zegt Koen Floré. “We geloofden dat de speedpedelec het vervoersmiddel van de toekomst zou worden. Sneller, gezonder en duurzamer voor woon-werkverkeer tot 30 kilometer.”

Hun oorspronkelijke plan om zelf fabrikant te worden, lieten ze varen, omdat het toen financieel onhaalbaar was. Bovendien bestond op dat moment weerstand door bezorgdheden over de veiligheid van de speedpedelec en het kostenplaatje. “Het wetgevend kader stond toen ook nog niet op punt”, zegt Koen Floré. De broers bleven de markt wel in de gaten houden. Toen fiscale voordelen de bedrijfsfiets toegankelijker maakten, besloten ze fietsleasing aan te bieden, om de drempel voor de bedrijfsfiets te verlagen.

De eerste klant van o2o was de Gentse scale-up Teamleader. In het begin moesten de broers nog uitleggen wat fietsleasing was en de voordelen ervan benadrukken. Vandaag hoeft dat niet meer. “We bieden bedrijven een veilige omgeving om de stap naar fietsleasing te doen, en ondersteunen hen bij het creëren en behouden van een fietscultuur op de werkvloer. Bij de opstart van o2o bevestigde ons marktonderzoek onder andere dat de nabijheid van de fietshandelaar essentieel is voor onderhoud, herstel en testritten”

Expertise

De ingenieurs legden vooral de nadruk op de ontwikkeling van het fietsleaseaanbod en de onderliggende processen. Ze hadden minder ervaring met marketing. “Door te focussen op een kwalitatief platform, hebben we toch onze eerste grote klanten binnengehaald en stevige fundamenten gelegd”, zegt Koen Floré. “Nu investeren we volop in marketing, om nog meer bedrijven en hun werknemers op de fiets te krijgen.” Het bedrijf werd onlangs begeleid door de accelerator Beyond (zie kader).

De scale-up richt zich naar bedrijven met meer dan twintig medewerkers. Het platform is geïntegreerd in cafetariaplanproviders als Deloitte, Attentia en SD Worx, zodat ook de loonadministratie van de fietsleasing vlot verloopt. O2o bedient intussen meer dan 300.000 werknemers, die via een netwerk van meer dan 1.300 fietshandelaren, onlinefietsretailers en fietsmerken een leasefiets naar keuze hebben. Onder de ruim duizend klanten zitten bekende bedrijven als Volvo Cars Belgium, Total Energies, Barry Callebaut, de Vlaamse overheid, Brussels Airport, de NMBS, Proximus en De Lijn.

De scale-up telt 45 medewerkers. “Naarmate je groeit, leer je jezelf beter kennen en ontdek je je sterktes. Mijn broer en ik zijn al van onze jeugd dikke vrienden. Het vertrouwen in elkaar en onze directe en eerlijke communicatie heeft ons door onze uitdagingen geholpen. In het begin deden we alles zelf, zowel operationeel als management. Met de komst van managing partner Tom Maes konden we meer focussen op onze sterktes.” Tom Maes bewaakte de businessontwikkeling en de langetermijnvisie, Wim Floré de sales en de financiën. Koen Floré hield zich bezig met het platform en het operationeel management. “Geleidelijk aan groeide ons team aan met toppers die we leerden kennen via opleidingen of vrienden en kennissen van collega’s. Ondertussen is ons operationeel en managementteam flink uitgebreid en staan we sterker dan ooit.”

Circulair

O2o is onlangs overgenomen door Green Mobility Holding (GMH), een van de grootste Duitse spelers in bike-leasing. “Zo veel mogelijk mensen op de fiets krijgen, is kapitaalintensief”, legt Koen Floré uit. “We zochten een partner die ons ook in de toekomst kan ondersteunen, om ons product snel genoeg te laten mee-evolueren met de behoeften van onze klanten.” Dankzij de overname heeft O2o een sterke binding met belangrijke fiets- en financieringsspelers in Europa. “We integreren o2o in een ecosyteem rond mobiliteit, dat een toekomstbestendig aanbod garandeert voor onze klanten.” Met de overname verwerft Green Mobility Holding alle aandelen van O2o. De voormalige aandeelhouders kregen een significante participatie in GMH.

KOEN FlORÉ “We bieden bedrijven een veilige omgeving om de stap naar fietsleasing te doen.” © Debby Termonia

Duurzaamheid zit in de genen van de scale-up en ook de consument heeft er steeds meer oog voor. “De fietsindustrie focuste tot dusver op de verkoop van nieuwe fietsen. Daarom willen we meer evolueren naar gebruik in plaats van eigendom van de fiets, zodat ze een langer leven hebben”, legt Koen Floré uit. “Meer leasefietsen betekent meer tweewielers op het einde van een leasecontract. Na een periode van drie of vier jaar kan de werknemer de fiets overnemen of teruggeven aan o2o. Die fietsen zien we niet graag op de afvalberg belanden. Daarom hebben we met Decathlon een overeenkomst gesloten. Het neemt gebruikte fietsen over en biedt ze aan op de tweedehandsmarkt. Het is een succesvolle manier om de levensduur van de fiets te verlengen.”

O2o gaat nog een stap verder in die circulariteit. Het zorgt ervoor dat bepaalde fietsen grondig worden onderhouden, zodat ze in de verhuur kunnen blijven. De scale-up zette daarom zijn schouders onder het CaDaNS- project, een living lab van Flanders Make en Åska Bikes met als doel de fietsindustrie duurzamer te maken. Åska Bikes produceert alle onderdelen in Europa. Onder andere de productie van de frames en de assemblage van de fietsen gebeurt in Vlaanderen. “Dat project creëert een ecosysteem van bedrijven, dat de volledige levenscyclus van duurzame e-bikes en hun onderdelen ondersteunt. De fiets is ontworpen met het oog op eenvoudig onderhoud en een lange levensduur. Je kunt hem upgraden, zodat je hem na enkele jaren niet volledig hoeft te vervangen door een betere versie. O2o onderzoekt in dat project hoe circulaire huurmodellen kunnen worden opgezet.”