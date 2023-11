Glowi: ‘Huishoudhulp is vaak een eerste stap naar de arbeidsmarkt’

Bij Glowi verandert er heel wat op korte tijd. Twee overnames snel na elkaar, en co-CEO Hannah Spaepen die de enige CEO wordt. De oprichters Jo Mellemans en Elly Huysmans worden uitvoerend bestuurder. Maar het doel van het bedrijf gespecialiseerd in poetshulp, professionele schoonmaak, uitzendarbeid, en werving en selectie blijft onveranderd: “Door de rekrutering van mensen uit kansengroepen werken we mee richting een Vlaamse werkzaamheidsgraad van 80 procent.”

15.000 mensen zal de Glowi Groep werk verschaffen na de recente overname van het dienstenchequebedrijf Easy Life, al moet die nog goedgekeurd worden. Via Het Poetsbureau, een van de pijlers van de groep, was Glowi al het nummer één in Vlaanderen voor particuliere poetshulp, met meer dan 10.000 huishoudhulpen. Nu wordt het de grootste werkgever in de sector in België. Het kantorennetwerk met 75 vestigingen krijgt er 42 bij, waarvan twee in Wallonië en één in Brussel.

Daarnaast werd onlangs ook het hr-bedrijf CaptainWork overgenomen, een specialist in employer branding, werving en selectie. Het wordt een onderdeel van de hr-tak van Glowi, naast Glowi Jobs, actief in uitzendarbeid, werving en selectie, en hr-diensten. De overname past in de ambitie van Glowi om te evolueren naar een volwaardig internationaal dienstenbedrijf. Een derde poot is Glowi Facilities dat focust op professionele schoonmaak. Het gros van de omzet van 285 miljoen euro wordt gegenereerd door de dienstenchequepoot. Daar is alles ook in 2007 mee begonnen. Toen richtten Jo Mellemans en zijn echtgenote Elly Huysmans Het Poetsbureau op. “Jarenlang wilden we vooral organisch groeien”, zegt Jo Mellemans. “We dachten minder aan overnames en fusies omdat we sterk waardegedreven zijn. Bij een overname riskeer je dat het DNA van het bedrijf wordt aangetast.”

“Die normen en waarden zijn zeer belangrijk. Wij zijn onder andere gestart uit verontwaardiging over de manier waarop wordt neergekeken op bijvoorbeeld huishoudhulpen”, vult Elly Huysmans aan. “Jo en ik werkten in de IT-sector, een drukke job. In de contacten met onze poetshulp merkten we dat die onvoldoende respect kreeg van de klanten, maar ook van de consulenten van het dienstenchequebedrijf waarvoor ze werkte. We dachten: waarom niet zelf zo’n bedrijf beginnen? Na een marktanalyse, een businessplan en met onze spaarcenten zijn we begonnen in een markt die toen sterk groeide. Uiteindelijk hebben we toch gekozen voor een expansie met overnames, op voorwaarde dat de normen en waarden sterk overeenkomen met de onze.” Glowi kijkt nu naar overnames in binnenland en buitenland, meer bepaald Nederland.

ELLY HUYSMANS EN JO MELLEMANS “In september deden we 500 aanwervingen bij Het Poetsbureau.” © Franky Verdickt

“Doorgaans rekruteren we mensen die moeilijk aan een eerste job raken, zoals lager geschoolden, mensen met een migratieachtergrond of langdurig zieken”, legt chief people officer Martine Daenen uit. Ze heeft meer dan een kwarteeuw ervaring in hr-functies bij onder andere het veiligheidsbedrijf G4S en bij bpost. Een jaar geleden kwam Glowi bij haar aankloppen om een nieuw workforcemodel uit te rollen. Daenen: “Huishoudelijke dienstverlening geldt voor deze mensen vaak als eerste opstap naar de arbeidsmarkt. Door de aanwerving van mensen uit kansengroepen werken we mee richting een Vlaamse werkzaamheidsgraad van 80 procent.”

“Voor opleidingen zijn er contacten met de VDAB en de Centra voor Basiseducatie. Vaak gaan die over eenvoudige maar cruciale zaken, zoals het gebruik van bepaalde poetsmiddelen of leren fietsen. We brengen ook de administratie in orde van de nieuwkomers, zoeken mee naar een woning en zorgen ervoor dat ze aangesloten zijn bij een ziekenfonds. Hier zijn 138 nationaliteiten aan de slag, dat kunnen weinig bedrijven zeggen.”

Triumviraat

BNP Paribas Fortis Private Equity stapte in 2021 in het kapitaal en heeft 13 procent van de aandelen van Glowi Groep. De rest is in handen van de twee oprichters. Een jaar geleden werd met Hannah Spaepen een nieuwe co-CEO aangetrokken. Ze was onder meer voorzitter van de raad van bestuur van Lunch Garden en een tijdlang de CEO van Aminolabs. “Jo en Elly wilden iemand die niet uit de sector kwam. Ik neem mijn ervaring uit grote bedrijven mee”, legt Hannah Spaepen uit. “Ik voelde mij aangetrokken door het groeiverhaal en teken nu verder de strategie uit.”

Jo Mellemans: “We werkten als een soort triumviraat. De natuurlijke kracht van Elly en mezelf ligt in ondernemen. Management is een aangeleerde competentie. Door de groei van de Glowi Groep dachten we dat het goede moment was gekomen om Hannah vanaf 1 november als enige CEO aan te stellen. Elly en ik worden actieve leden van de raad van bestuur.”

In de dienstencheques staan de marges onder druk. Volgens de beroepsfederatie Federgon dalen die al jaren, nu tot onder 1,3 procent. “Met Het Poetsbureau zitten we daar wat boven”, geeft Jo Mellemans mee. “Dat is onder andere te danken aan onze grotere volumes. Met straks 15.000 medewerkers en 100.000 gezinnen die ontzorgd worden, kunnen wij profiteren van schaalvoordelen. Wij bieden al een aantal jaar een bedrijfswagen en elektrische fietsen aan voor ons personeel. Het park bestaat uit 500 auto’s en 2.000 elektrische fietsen. Ook dat is mogelijk dankzij onze grotere volumes.”

Een andere bonus voor Glowi, is dat het een multidienstenbedrijf is. Hannah Spaepen: “We krijgen voor onze dienstenchequetak gemiddeld 2.500 sollicitaties binnen. Veel van die kandidaten kunnen we opvissen voor de tak professionele schoonmaak of voor de uitzendsector.”

Poetshulp zal wel het gros van de activiteiten blijven uitmaken. Overnames van dienstenchequebedrijven blijven mogelijk. De sector heeft een eerste consolidatiegolf achter de rug en volgens Jo Mellemans is een volgende fase aangebroken. “Sommige bedrijven betalen hun mensen iets boven het barema. Als je die overneemt, moet je die afspraken respecteren. Daardoor staan nu dienstenchequebedrijven op omvallen, maar ze zijn onder die arbeidsvoorwaarden niet overneembaar. Ik vrees voor faillissementen.”

Duurdere dienstencheques

De sectorfederatie Federgon pleit al lang voor een prijsverhoging van de dienstencheque, maar de Vlaamse regering heeft er geen oren naar. Nochtans is die prijs sinds 2014 niet meer gewijzigd: 9 euro per cheque, of 7,20 euro na de fiscale aftrek voor de eindgebruiker. “Ondertussen zijn de lonen geïndexeerd, komt er steeds meer regelgeving, stijgt het ziekteverzuim en weegt de arbeidsmarktkrapte. De kosten stijgen snel en hard, maar de compensatie voor de werkgevers volgt niet”, waarschuwt Federgon.

Glowi steunt die oproep. Jo Mellemans: “Verhoog alsjeblieft die prijs, zodat die voor een deel terugvloeit naar de bedrijven, de werknemers en de overheid. Het slaat economisch nergens op, maar net voor de verkiezingen lukt het niet om daar iets aan te veranderen. Het is een emotioneel zeer geladen thema, maar ik verwacht wel dat een volgende regering iets doet.”

Het bedrag dat de ronde doet, is 5 euro extra per dienstencheque. De eindgebruiker zou die niet helemaal moeten betalen. Momenteel krijgen de dienstenchequebedrijven per gepresteerd uur 27 euro, zijnde de 9 euro van de gebruiker en 18 euro van de Vlaamse overheid. Federgon vraagt dat eindgebruikers 2 à 3 euro extra betalen per cheque en de rest door de overheid rechtstreeks wordt bijgepast aan de bedrijven. Mellemans: “Ik verwacht 1 of maximaal 1,5 euro extra per cheque, en dat de fiscale aftrekbaarheid wordt afgeschaft. Ik denk niet dat zoiets de sector onder druk zal zetten. De markt groeit nog altijd 1 tot 2 procent. In september deden we alleen al bij Het Poetsbureau 500 aanwervingen. Dat is een record.”