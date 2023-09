Gastankerrederij Exmar keert groot dividend uit

Gastankerrederij Exmar stelt de aandeelhouders een tussentijds dividend van 4,4 euro en een bijkomende uitkering van 1 euro in het verschiet. De aankondiging donderdag komt daags nadat Nicolas Saverys er ook met een tweede biedronde niet in slaagde om Exmar van de beurs te halen. Hij heeft intussen wel meer dan 80 procent van het bedrijf in handen.

Exmar laat weten dat het van eigenaar Saverys’ vehikel Saverex woensdag een brief ontvangen heeft met het verzoek om een buitengewone en een bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering te beleggen met verschillende agendapunten. Saverex vraagt onder meer om de winstuitkeringen van 4,4 euro en 1 euro op de agenda te plaatsen.

Exmar moet de (overige) aandeelhouders binnen de drie weken oproepen voor de algemene vergaderingen. Die mogen niet vroeger dan 30 dagen na de uitnodigingsbrief op de agenda staan. Daar zal dan gestemd worden om de aandeelhouders, Saverys incluis, het grote tussentijdse dividend en de bijkomende uitkering toe te kennen.

Meer dan 80 procent in Saverys’ handen

Met de tweede biedronde heeft de holdingvennootschap van de familie van Nicolas Saverys nu 80,36 procent in handen. Met aandelen die Saverys persoonlijk in handen heeft en eigen aandelen in handen van Exmar, komt het totaal op 83,76 procent voor de Saverysen.

Wat de uitkering van 1 euro per aandeel uit de zogenaamde beschikbare uitgiftepremie betreft, komen eigen aandelen niet in aanmerking voor deze uitkering. (Belga)