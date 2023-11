Extrapower: ‘Zonneparken zijn nog heel interessant voor bedrijven’

Terwijl de consumentenmarkt voor zonnepanelen lijkt te vertragen, blijven bedrijven zonneparken bouwen. Het West-Vlaamse Extrapower lijkt daar volop van te profiteren. Het realiseert duurzame energieprojecten voor andere bedrijven, en is klaar voor een periode van groei en internationalisering.

Voor Jannes Soutaer en Tineke Serru, de zaakvoerders van Extrapower, begon het jaar veelbelovend. In januari stapte het investeringsvehikel van de ondernemersfamilie Essers in het bedrijf uit Beernem. In maart won Tineke Serru de prijs van Jonge West-Vlaamse Ondernemer van het Jaar, een erkenning voor de sterke groei van Extrapower. De omzet over al zijn vennootschappen ging naar eigen zeggen van 3 miljoen euro in 2018 naar 54 miljoen euro vorig jaar. De eerste aanwerving deed de in 2014 opgerichte kmo eveneens in 2018, intussen staat de teller op 43. Klanten zijn Samsonite, Jules Destrooper, Weba, Umicore, TVH en Van Marcke.

Voor die klanten bouwt Extrapower duurzame-energie-installaties. “We zijn een one-stop shop voor de energietransitie van bedrijven”, stelt Tineke Serru. “De focus ligt op zonne-energie. We plaatsen dus zonneparken bij onze klanten. Dat begon in België, maar vandaag werken we ook in Spanje en Roemenië. We bieden ook andere diensten aan. Zo bouwen we ook laadinfrastructuur of batterij-opslag. Maar de basis blijft zonne-energie.”

Bij de oprichting van Extrapower in 2014 zag de markt voor duurzame energie er anders uit dan vandaag. “Ons logo is een batterij, omdat we begonnen zijn met batterij-opslag”, stelt Serru. “Maar toen was de kosten-batenverhouding voor batterijen bij bedrijven nog niet ideaal. De markt was er nog niet klaar voor. Dus evolueerden we naar het onderhoud van zonneparken. We zagen al snel in dat we ook een meerwaarde konden bieden bij het plaatsen ervan. Vandaag ontzorgen we onze klanten helemaal op het gebied van de energietransitie.”

Zakenmodel

Extrapower paste dus al enkele keren zijn zakenmodel aan. Serru vindt dat logisch: “In onze markt is stilstaan achteruitgaan. Alles evolueert heel snel.” Onlangs breidde het bedrijf zijn aanbod opnieuw uit. Het bouwt nu ook batterijparken, en keert zo terug naar zijn wortels. Intussen blijkt de markt wel klaar voor batterijen. “De prijs van batterijen zit beter”, stelt Serru. “Meer bedrijven zijn er ook klaar voor, alhoewel zeker nog niet iedereen. Je moet het idee van een vaste energieprijs opgeven. Als je een batterij optimaal wilt benutten, moet je inspelen op prijsschommelingen. Als de prijzen laag zijn, dan kun je energie aankopen. Wanneer ze hoog staan, dan verkoop je beter. Zo zijn je energiekosten niet stabiel. Niet iedereen wil dat. Door de crisis in Oekraïne zagen we dat bedrijven niet meer geheel afhankelijk willen zijn van het net, of van één energiebron. Dat maakt dat meer bedrijven overstag gaan.”

Ontzorgen is een kernwoord voor Serru. Extrapower neemt het beheer van de projecten uit handen van zijn klanten, en zet in op dienstverlening. “Dit is niet de kernbusiness van onze klanten”, stelt Tineke Serru. “Zij zijn bezig met hun productieprocessen, niet met het bouwen van duurzame-energieprojecten.”

Internationaliseren

Volgens het jonge West-Vlaamse groeibedrijf is in de sector een consolidatie op til. “We willen bij de beste spelers zitten, wat verder groeien betekent. In België zijn we uitgegroeid tot één van de grotere bedrijven. Om te blijven groeien, kijken we ook naar Spanje en Roemenië”, zegt Tineke Serru. “We diversifiëren naar andere regio’s. Daarnaast volgden we onze klanten ook gewoon naar het buitenland. We werken voor heel wat grote firma’s met locaties in heel Europa. Dan komt al snel de vraag ook in andere landen te bouwen. Daar zijn ook wel lokale spelers, maar die hebben vaak niet onze specialisatie. In Spanje zijn er bijvoorbeeld veel specialisten die zonneparken op land bouwen, maar minder experts voor de bouw op daken.”

Het bedrijf deed al twee kleine overnames, maar wil vooral organisch groeien. Daarvoor haalde Extrapower fondsen op. Begin dit jaar nam EPO, het family office van de familie Essers, een meerderheidsbelang van 51 procent in Extrapower. De rest blijft in handen van Serru en Soetaer. “Door de sterke groei hadden we nood aan de expertise en de kennis van iemand die zoiets al eens meemaakte”, analyseert Tineke Serru. “We wilden niet de fouten van anderen herhalen. Zeker voor buitenlandse groei is dat niet vanzelfsprekend.”

Geopolitiek

Ondertussen staat de markt voor zonne-energie en duurzame technologie niet stil. Extrapower zal door een wereld van risico’s en snelle technologische verandering moeten navigeren. De voorbije jaren waren er bijvoorbeeld problemen in de aanvoerketens van zonnepanelen. Volgens Serru zijn die van de baan: “Tijdens de pandemie was de aankoop inderdaad een uitdaging. We konden daar goed mee omgaan, maar andere bedrijven hebben minder geluk gehad. Sommige hadden op een bepaald moment geen zonnepanelen meer. Dat is een drama.”

Het toonde aan hoe afhankelijk Europa is van Azië. De meerderheid van onze zonnepanelen komt van China. Een gevoelige speler in een wereld die almaar instabieler wordt. “Niemand heeft een glazen bol”, stelt Serru. “Maar we verwachten geen grote drama’s. Onze leveranciers in China denken niet dat er problemen komen. Europa is een enorme afzetmarkt voor hen, en ze blijven erop inzetten. Niemand weet wat de toekomst inhoudt, maar we zien geen signalen dat dit erg snel zou veranderen.”

Ook lijkt de groei van zonne-energie in België te vertragen. Extrapower merkt er echter weinig van. Tineke Serru ziet een verschil tussen de consumenten- en de bedrijvenmarkt: “De consumentenmarkt voor zonne-energie vertraagt, wat logisch is met de huidige prijzen rond bouwen en verbouwen, en met subsidies die teruggeschroefd worden. In de bedrijvenmarkt gaat het goed. Zonneparken zijn nog altijd zeer interessant voor bedrijven. Ze beseffen dat ze alternatieve energie nodig hebben. Daarnaast blijven de Europese normen bedrijven ertoe aanzetten over te schakelen. Het potentieel is groot, het ligt zeker nog niet allemaal vol.”