Dripl haalt 2 miljoen euro op voor verpakkingsvrije frisdrankautomaten

Het Brusselse impactbedrijf Dripl bereidt zich voor op internationale groei met een kapitaalronde van 2,15 euro. De ambitie is groot. Het bedrijf wil genoeg bedrijven en andere klanten overtuigen om de klassieke frisdrankautomaten in te ruilen voor een verpakkingsvrije Dripl, die het tegen 2030 een miljard verpakkingen uitspaart.

Het opgehaalde kapitaal is een mengeling van converteerbare leningen en investeringen. Onder meer het van oorsprong Spaanse, pan-Europese fonds Faraday Venture Partners participeert in Dripl, net als The Source. Dat is het fonds van Spadel Group, het Belgische bedrijf dat bekend is van mineraalwatermerken Spa en Bru. Enkele businessangels die meedoen met deze ronde, zijn Wim Vernaeve (GreenPark Investments), Jonas Malisse (Too Good To Go Belgium) en Stéphane Ronse (Foodbag).

Meer dan 200 klanten

Dripl heeft niet gewacht tot deze kapitaalronde om met zijn internationalisering te beginnen. In dit artikel van eerder dit jaar leest u over de lancering in Nederland, die er nauwelijks twee jaar al kwam na de lancering van de eerste verpakkingsvrije automaten in België in 2021. De automaten willen een gezond en lekker alternatief zijn voor suikerige frisdranken op de werkvloer. Dripl haalde in Nederland grote bedrijven als Visma en Puma binnen als klant, in België behoren Proximus, SAP en Toyota tot het klantenbestand. Dripl gaat ondertussen prat op meer dan 200 klanten.

Frisdrank heruitvinden

Colin Deblonde en Lucas Moreau richtten Dripl op in 2020 om frisdrank heruit te vinden op een duurzame manier. Volgens investeerder The Source is de markt van frisdrankautomaten in kantoren 2,1 miljard euro groot. Met de nieuwe kapitaalronde wordt het bedrijf een van de vaandeldragers van de Belgische impactbedrijven. Dat Dripl de term ‘impactbedrijf’ serieus neemt, blijkt uit de focus op de vermeden verpakkingen. Het belangrijkste cijfer voor Dripl is niet de omzet of de groei, maar het aantal vermeden verpakkingen. Met de automaten bij bestaande klanten werden al ongeveer 2,5 miljoen frisdrankverpakkingen vermeden, stelt Dripl. Het streefdoel is 1 miljard bespaarde verpakkingen in 2030.