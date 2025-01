Digitaal platform Trustup haalt vers geld op

De scale-up Trustup, die particu­lieren in contact brengt met gecer­tificeerde bouw- en renovatie­vakmensen en hen helpt hun administratieve beheer en de monitoring van hun bouwwerf te optimaliseren, heeft 5 miljoen euro opgehaald om zijn groei te versnellen.

Het vinden van bekwame vakmensen is vaak een heuse uitdaging. Om dat proces makkelijker te maken, verbindt de scale-up Trustup particulieren met 20.000 professionals uit België en Frankrijk. Die worden zorgvuldig geselecteerd aan de hand van verschillende criteria, waaronder hun financiële gezondheid en de tevredenheid van klanten.

Het digitale platform heeft nu 5 miljoen euro kapitaal opgehaald. De ronde werd geleid door Rise PropTech Fund, een Waals fonds dat gespecialiseerd is in technologieën voor de bouw- en vastgoedsector. Een opvallende geldschieter is Brick & Mortar Ventures, een Amerikaans fonds gespecialiseerd in start-ups die oplossingen bieden in architectuur, engineering of constructie. Doorgaans steekt het de oceaan niet over. Ook bekende privé-investeerders, onder wie Tim Vandecasteele (ex-­Silverfin) en Cédric Pierrard (Efficy), pompen geld in het platform, naast de historische investeerders Noshaq en InvestSud. In eerdere financieringsrondes haalde het techbedrijf al 2 miljoen euro op.

Klimaattransitie

Trustup werd in 2017 op­gericht door CEO Sébastien Remacle en heeft 55 mensen in dienst, voornamelijk in Luik en Leuven. Hoewel Trustup zijn internationale ambities uitspreekt, wil het bedrijf in 2025 eerst zijn posities in Vlaanderen en Frankrijk verstevigen. Dat doet het onder meer door de omvang van het team te verdubbelen. “We zijn ervan overtuigd dat onze digitale oplossing het verschil kan maken in het kader van de klimaattransitie: de nood aan renovatie om de energieprestaties van woningen te verbeteren is enorm en betrouwbare vakmensen zijn moeilijk te vinden”, zegt Remacle.

Die groeiplannen moeten meer gekwalificeerde professionals naar het platform lokken om te voldoen aan de groeiende vraag naar vastgoedrenovaties. Tegelijkertijd zet Trustup zich in om vaklui te ondersteunen bij hun digitale transitie dankzij software die is ontworpen om zich perfect aan te passen aan hun behoeften en de dagelijkse realiteit.

Het digitale platform, dat gratis is voor particulieren, heeft meer dan 160.000 bezoekers per maand. In 2023 voerde het de rangschikking van snelst groeiende technologiebedrijf in Wallonië in Deloitte’s Fast 50 aan.