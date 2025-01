Minister Depraetere lanceert gratis renovatiebegeleiding op maat

Mensen die hun woning willen renoveren, zullen in de toekomst gratis begeleiding op maat kunnen aanvragen bij de Vlaamse overheid. Met de Mijn VerbouwBegeleiding wil Vlaams minister van Energie Melissa Depraetere mensen beter begeleiden in hun renovatieplannen en zo energetische renovaties stimuleren. “35 procent van onze woningen heeft vandaag een E of F-label. Om de renovatiegraad op te krikken, gaan we mensen helpen en begeleiden. Met de Mijn VerbouwBegeleiding gaan we naar mensen thuis en begeleiden we hen tijdens hun renovatietraject”, aldus Depraetere.

Wie overweegt om zijn woning te renoveren, botst snel op vragen. Hoe ga ik best te werk om mijn woning energiezuiniger te maken? Wat is de beste manier om je huis te verwarmen? En heb ik dan ook recht op een premie? Enz… Nu al staan de energiehuizen in om mensen wegwijs te maken in de verschillende (steun)maatregelen voor energie-investeringen en renovatiewerken. Maar minister Depraetere wil de rol van die energiehuizen nu nog versterken en introduceert daarom de Mijn VerbouwBegeleiding als “geïntegreerd en gecentraliseerd begeleidingsaanbod”. “Info, advies én begeleiding op maat, allemaal gecentraliseerd in één punt bij de Energiehuizen”, luidt het.

Minister Depraetere legt uit: “Vandaag kunnen mensen voor hun renovatie al rekenen op heel wat financiële ondersteuning zoals de Mijn VerbouwPremie en de Mijn VerbouwLening. Maar ze weten vaak niet hoe ze aan zo’n project moeten starten. En een aannemer onder de arm nemen, is vaak die kost te veel. Mijn VerbouwBegeleiding biedt, zoals het woord het zegt, begeleiding tijdens het voorbereiden en uitvoeren van de renovatiewerken”. Volgens de Vooruit-minister mikt het instrument “vooral op de middelste en laagste inkomens”. “Zo helpen we mensen energetisch renoveren voor de toekomst. Goed voor het klimaat en de portemonnee”.

Naast individuele eigenaars kunnen ook Verenigingen van Mede-Eigenaars (VME’s) een beroep doen op Mijn VerbouwBegeleiding voor het uitvoeren van werken aan de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw.