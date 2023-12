Stille fortuinen – De familie Vande Vyvere investeert in groeikapitaal: ‘Je kan zelf van de vruchten genieten, maar de boom moet sterk genoeg blijven’

Na de verkoop van het familiale belang in de projectontwikkelaar Matexi sloegen de drie broers Vande Vyvere de handen in elkaar en startten het investeringsfonds Vybros op. “Wij organiseren groeikapitaal. Dat is veel meer dan enkel geld op tafel leggen”, zegt gedelegeerd bestuurder Guy Vande Vyvere in zijn eerste interview.

Kasteelstraat, Wortegem. Een groot uitgevallen herenhoeve, die uitzicht biedt op een tuin en de glooiende heuvels van de Vlaamse Ardennen, is het epicentrum van Vybros, een samentrekking van Vande Vyvere Brothers. Het familiale investeringsfonds werd in het voorjaar van 2016 opgericht en is in handen van de drie broers Guy, Jean, en Michel Vande Vyvere. De telgen van de vierde generatie van de West-Vlaamse familie startten het fonds op nadat hun vader Philippe zijn familiale belang in de projectontwikkelaar Matexi had verkocht.

Uw vader was actief bij Matexi van 1973 tot zijn pensionering in 2015. Hebben u en uw twee broers voor het bedrijf gewerkt?

GUY VANDE VYVERE. “We hadden alle drie ons eigen project. Ik heb wel als vakantiejob muren gebouwd bij Sibomat, een zustervennootschap van Matexi. Sibomat, dat prefab houtskeletgebouwen produceert, werd door mijn vader in de jaren tachtig opgericht. Ik leerde er met heel veel plezier hoe je muren maakt, op grote kanteltafels in het werkatelier. Later werden die op de werf geïnstalleerd. Mijn broer Jean was commercieel directeur bij Sibomat. Michel deed in het verleden strategische opdrachten voor de hr-afdeling.”

Werd thuis veel gesproken over Matexi toen u kind was?

VANDE VYVERE. “Als wij in het weekend ergens naartoe gingen, reden we vaak langs de verkavelingen naar de bestemming. Soms waren we daarmee twee tot drie keer langer onderweg dan als we rechtstreeks waren gereden. Mijn grootvader Herman zei altijd: ‘Koop nooit een vierkante meter waarop je niet zelf hebt gestaan’. Dat principe passen we vandaag nog altijd toe. De achterliggende boodschap is betrokkenheid. Weten wat er gebeurt op de werkvloer.”

Guy Vande Veyvere. Vybros. © Vybros

Op de website van Vybros staat een citaat van uw grootvader: “Het zijn maar de bomen en de bergen die elkaar nooit tegenkomen.”

VANDE VYVERE. “Het betekent dat je nooit weet wie je wanneer nog in je leven tegenkomt. Je mag nooit bruggen opblazen. Mijn vader en grootvader hebben er altijd voor gezorgd dat de persoon met wie ze samenwerkten achteraf beter af was dan zijzelf. Je zal zo misschien niet de allerrijkste worden, maar dat is niet zo belangrijk. Je zal wel veel waarde creëren, in een bredere context. Geven en nemen, en beginnen met geven.”

En toen zat u in het voorjaar van 2016 plots op een bom geld, na de verkoop van het belang in Matexi.

VANDE VYVERE. “Wij, de drie broers, staken de koppen bij elkaar. Het was de hoofdbrok van ons vermogen. We wilden het goed behandelen. Uit respect voor onze voorouders én voor ons nageslacht. We hebben alle drie twee kinderen. Dat is een verantwoordelijkheid die je meekrijgt. Je kunt zelf van die vruchten genieten, maar de boom moet sterk genoeg blijven. Er moeten ook vruchten zijn voor wie na ons komt. Wij geven het familiale vermogen door aan de volgende generatie. We wilden het niet versnipperen. We deden dat samen, met z’n drieën. Dat was een heel belangrijk moment.”

De voorbije zeven jaar investeerde Vybros op die manier in ruim 40 bedrijven.

VANDE VYVERE. “Het geeft een magisch gevoel. Kippenvel. We worden elke ochtend wakker met de gedachte aan die vierkante meter van onze grootvader Herman. We investeren in drie activaklassen. Vastgoed maakt ongeveer een derde van de totale activiteiten van Vybros uit. Daaronder valt zowel projectontwikkeling als het beheer van gebouwen. Mijn broer Jean leidt het vastgoed. Een tiende van onze investeringen steken we in andere investeringsfondsen. We doen zo mee aan grotere investeringen. We kunnen daarvan bijleren en ons netwerk verdiepen. We hebben geïnvesteerd in Apheon, het voormalige Ergon Capital. Daarnaast investeren we in fondsen die even groot zijn als wij en actief zijn in andere landen. Dat zijn fondsen in Roemenië en Polen, en we zoeken nog een fonds in een Balkanland.”

‘Mijn grootvader Herman zei altijd: ‘Koop nooit een vierkante meter waarop je niet zelf hebt gestaan.” Dat passen we vandaag nog altijd toe’ Guy Vande Vyvere

Maar Vybros investeert hoofdzakelijk in kmo’s met hoofdzetel in België en Nederland.

VANDE VYVERE. “Die hoofdcategorie staat voor meer dan de helft van onze activiteiten. Het zijn kmo’s met een groeiverhaal, doorgaans bedrijven op een volwassen markt en met een bepaalde staat van dienst. Dus geen starters of jonge groeibedrijven, maar traditionele, winstgevende bedrijven. We nemen zelden een belang in bedrijven die in een herstructurering zitten.”

Uit de lijst blijkt dat het vaak verborgen kampioenen zijn: wereldspelers in een heel specifieke niche. Waarom zoeken die bedrijven Vybros?

VANDE VYVERE. “Doorgaans zijn het geen sectoren waar je massaal groeit. Via overnames van soortgelijke spelers zorgen wij voor bijkomende groei. Het zijn bedrijven waar de ondernemer het niet langer alleen kan of wil bestieren. Zodra een bedrijf dertig tot vijftig werknemers heeft, wordt het te complex. De ondernemer wordt langs alle kanten bevraagd. Hij of zij wordt geleefd. Dat is vaak een heel pijnlijke periode. Wij helpen de zaakvoerder professionaliseren en structureren.”

Bovendien neemt Vybros meestal een meerderheidsbelang in dat bedrijf.

VANDE VYVERE. “Vaak zit het volledige vermogen van die ondernemer geconcentreerd in dat ene bedrijf. Wat als het fout loopt? Via de instap van Vybros stelt de ondernemer een deel van zijn vermogen veilig. En we gaan samen verder groeien. Dat kost geld, terwijl die ondernemer al maximaal geïnvesteerd heeft in zijn onderneming. Ook de bankfinanciering heeft vaak de limieten bereikt.”

Die ondernemer kan ook met een ander investeringsfonds in zee gaan.

VANDE VYVERE. “Wij organiseren groeikapitaal. Dat is veel meer dan enkel geld op tafel leggen. Wij zijn verantwoordelijk voor de hele puzzel, ook voor de relatie met de bankiers. We selecteren bijkomende investeerders. Daarnaast hebben wij ons netwerk. Al die bedrijfsleiders kennen elkaar. Elk anderhalf jaar organiseren we een Vybros Summit, met een interessante spreker. Dat is vertrouwelijk, interessant en leuk. De ondernemers denken na over de toekomst, ze zijn even weg uit hun eigen snelkookpan. Daarnaast hebben we seminars met onze vennoten en hun managementteams. Die mensen contacteren elkaar ook buiten die seminars. Het is een leernetwerk. Op die manier worden ze allemaal slimmer. Dat vinden wij fantastisch.”

‘Mijn vader en grootvader hebben er altijd voor gezorgd dat de persoon met wie ze samenwerkten achteraf beter af was dan zijzelf’ Guy Vande Vyvere

Zijn de bedrijfsleiders vooral mensen die opvolgers zoeken?

VANDE VYVERE. “Het is een mengeling van vrij jonge teams, die sterk groeien, en mensen met een opvolgingsprobleem. In een bedrijf waarin we eerst investeren en waar dan later vergelijkbare overnames bij komen, hebben we graag een wat jongere ondernemer die ervoor wil gaan. De overgenomen bedrijven zijn vaker in handen van oudere ondernemers. We blijven slechts actief zolang we de juiste groeipartner zijn. Het bedrijf kan te groot worden. Het trekt naar andere landen omdat de markt in België opdroogt. Bijvoorbeeld naar Taiwan, terwijl wij niets kennen van Taiwan. Het kan ook zijn dat we mee verkopen, als de ondernemer wil verkopen.”

Begin november werd Vybros Capital Partners opgericht. Wat is de bedoeling van die nieuwe holding?

VANDE VYVERE. “Het vermogen dat we via de familie wilden investeren in de investeringsholding nv Vybros Invest is zo goed als opgebruikt. Maar het ritme aan investeringen gaat niet verminderen. We hebben de smaak te pakken. We gaan dat voortzetten en beter doen, met meer middelen. Zo goed als al onze participaties worden in de nieuwe holding Vybros Capital Partners ingebracht. Bovendien trokken we circa 30 externe investeerders aan. Dat zijn andere ondernemers en andere familiale groepen. Ons doel is dat we 150 miljoen euro aan activa zullen beheren na de afsluiting van het fonds eind februari volgend jaar.”

De investeringen van Vybros

De familiale spilholding is de nv Vybros. Daarin hebben de drie broers Guy, Jean en Michel Vande Vyvere ieder een derde van de aandelen. De balans van het boekjaar 2022 sloot af met een balanstotaal van 72 miljoen euro en bijna evenveel eigen vermogen en aandeelhoudersleningen. De winsten zijn vooral het gevolg van financiële opbrengsten. De dividendenuitkering is karig. Op basis van de percentages in de diverse belangen bedroeg de omzet dat jaar 288 miljoen euro.



Vybros heeft negen grote investeringsgroepen, met al dan niet bijkomende overnames!

1. Bossuyt. Producent van grootkeukens, vooral voor horeca en instellingen. De activiteit werd zwaar getroffen tijdens de pandemie, maar de sector veert weer op.

2. EMI Equipment Maintenance Industry. Roemeens-Belgische bedrijvengroep, gespecialiseerd in toegangssystemen zoals poorten, deuren en rolluiken.

3. E-Power. Producent van generatoren voor tijdelijke, mobiele en nood-elektriciteit.

4. Farmazorg. Apotheekgroep die medicatie verdeelt aan 9.000 patiënten in woon-zorgcentra, zorginstellingen en serviceflats.

5. Lambrechts. Specialist in afvullijnen voor vaten. De wereldwijd actieve onderneming installeerde in eigen land vier vijfde van alle afvullijnen voor vulvolumes van zowel 35 als 1000 vaten per uur.

6. Ludo. De bekende fietsenmaker van het merk Granville in Kortenberg. Vybros werd begin maart mede-eigenaar naast CEO Johan Huygens via de nieuwe holding Cycling Guru’s.

7. Sticomax. Specialist in machinebouw en engineering, en vooral machines in roestvrij staal voor groenteverwerking. Ook producent van transportbanden, goederenliften of draaitafels voor de voedingsindustrie.

8. Vydraulics. Producent van hydraulische systemen voor industriële toepassingen. Het bekendste bedrijf is Doedijns, met hoofdzetel in Zoetermeer (Nederland).

9. Vytech. Metaalbewerker, met als activiteiten onder meer industrieel onderhoud, machinebouw, automatisering en verhuizingen van machineparken. 10 Vastgoed. Diverse gebouwen en gronden in België, Polen en Spanje.

Lees ook: