De beste overnamedeal met Marktlink: ‘Wij kunnen de waarde van het bedrijf met 10 tot 30 procent verhogen’

Al vier jaar ondersteunt Marktlink in België ondernemers bij overnames en fusies. Gemiddeld realiseert het hier zo’n vijf deals per jaar. Ondertussen is ook de poot M-Ready actief, die bedrijven begeleidt richting een verkoop. “België is een pilootland geworden voor onze groei in Duitsland, Denemarken en Groot-Brittannië”, zegt partner Filip Mariën.

“De Belgische vestiging speelt in op de toenemende vraag naar een overnamespecialist die dicht bij de ondernemer staat en beschikt over kennis en een uitgebreid netwerk in zowel Nederland als België.” Op die manier promootte Filip Mariën zo’n vier jaar geleden de pas opgestarte activiteiten van de Nederlandse fusie- en overnamespecialist Marktlink in België. Ondernemers kunnen er terecht voor het kopen en verkopen van een bedrijf, het uitvoeren van een bedrijfswaardering en het faciliteren van buy-outs en buy-ins. Ondertussen is Marktlink in Vlaanderen verankerd. “We hebben deals in alle Vlaamse provincies begeleid met zes fusiespecialisten uit heel Vlaanderen”, zegt partner Filip Mariën. “Met het Belgische team hebben we al twintig deals gerealiseerd. Dat zijn er zo’n vijf per jaar. Voor 2023 staan opnieuw vijf deals gepland.”

We kunnen de waarde van het bedrijf met 10 tot 30 procent verhogen

De fusies en overnames in het thuisland Nederland situeren zich in de vork van 5 en 250 miljoen euro per deal. In België is dat eerder 5 tot 50 miljoen euro. “Er zijn veel spelers op de markt die fusies en overnames begeleiden”, zegt Mariën. “Wij proberen het verschil te maken door bedrijven te laten bijstaan door iemand uit de vertrouwde omgeving die de weg kent in het landschap van kmo’s, familyoffices, private equity en managementbuy-inkandidaten. In 80 procent van de deals staan we de verkopers bij. Onze aanpak geldt als een referentie. België is pilootland geworden voor de groei van Marktlink in Duitsland, Denemarken en Groot-Brittannië.”

Verkoopklaar

Sinds begin dit jaar is ook een andere poot van Marktlink in België actief: M-Ready. De afdeling adviseert en regisseert het proces om een bedrijf tussen één en vijf jaar verkoopklaar te maken. Coaches werken een toekomstig businessmodel uit, maken een financiële analyse om tot een waardering van het bedrijf te komen, een analyse van de sterke punten van het bedrijf en een risicoanalyse. “De bedrijfswaarde kan in die fase met 10 tot 30 procent verhoogd worden”, zegt Mariën. “Het is een kwestie van tijdig te beginnen met een exitstrategie.”

De derde poot van de groep, Marktlink Investment Partners, is nog niet actief in België. Dat is de investeringsmaatschappij die ondernemers toegang geeft tot private-equity- en durfkapitaalfondsen wanneer ze hun bedrijf bijvoorbeeld hebben verkocht. “Het is gestart in Nederland in 2021. Ondernemers kunnen via Marktlink Investment Partners een deel van hun kapitaal investeren in grote private-equityfondsen”, legt Mariën uit. “Het staat op de agenda om Marktlink Investment Partners in België te lanceren in 2023-2024. Zo maken we de cirkel ook voor Belgische ondernemers rond.”

Economische onzekerheid

Marktlink, dat hier vooral in Vlaanderen actief is, streeft naar een landelijke dekking in België. Mariën wil het kantoor uitbouwen naar twintig dealmakers, jong talent aantrekken, opleiden en laten doorstromen tot het Marktlink-partnerschap. De vraag rijst of het klimaat daarvoor gunstig is. De regel is dat economische onzekerheid – inflatie, recessieangst, stijgende rentes enzovoort – nadelig is voor de fusie- en overnamemarkt.

“Over het algemeen blijft de kmo-markt van fusies en overnames gunstig”, stelt Filip Mariën vast. “De kmo-deals blijven plaatsvinden. Ik zie daarvoor verschillende redenen. Investeringsmaatschappijen zitten op een berg cash die ze aan het werk willen zetten. Daarnaast speelt de consolidatie in sectoren met krimpende marges ook een rol. Dat zit zo. Als een verhoging van personeels- en energiekosten vertraagd of onmiddellijk kan worden doorgerekend, heeft dat geen structurele impact op de winstmarges. Als die verhogingen slechts gedeeltelijk of niet kunnen worden doorgerekend, moet je beoordelen of er voldoende marge overblijft. Als de winstmarges daadwerkelijk onder druk komen te staan, is het noodzakelijk de krachten te bundelen met een andere marktspeler in de vorm van een fusie of een overname.”

De stijgende rentes zijn volgens Mariën nog geen probleem. “De tijd van gratis geld is inderdaad voorbij”, zegt hij. “Ondanks de duurdere financiering gaan kmo-deals wel degelijk door, mede dankzij een overvloed aan kapitaal dat aan het werk moet worden gezet en de al vermelde consolidatiebehoeftes vanwege de krimpende winstmarges. Verder verwachten we een rentepauze van de Amerikaanse centrale bank en een beperkte renteverhoging van de Europese Centrale Bank, waardoor een hoogtepunt is bereikt en een ommekeer van het strakke rentebeleid lijkt ingezet voor 2024.”