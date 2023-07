Cryptoplatform Binance nog steeds actief in België, maand na opschorting activiteiten

Het cryptoplatform Binance is nog steeds actief in België. Dat schrijft L’Echo donderdag. De financiële waakhond FSMA had het bedrijf nochtans een maand geleden formeel gevraagd om zijn activiteiten in België te stoppen omdat het illegaal opereert in ons land.

Volgens informatie verkregen van gebruikers van Binance, kunnen Belgische klanten nog steeds cryptovaluta zoals bitcoin of ethereum kopen en verkopen op het platform zonder enige beperking.

FSMA meldde op 23 juni aan Binance te hebben gevraagd om “onmiddellijke maatregelen te nemen om de Belgische klanten alle cryptografische sleutels en/of alle virtuele valuta die ze voor hun rekening aanhouden, terug te bezorgen”. Een andere optie is om de cryptomunten over te maken naar een ander Europees platform dat is goedgekeurd door de autoriteiten van het land.

Nog geen procedures gestart

Volgens L’Echo vroeg Binance nog aan geen enkele Belgische klant om zijn cryptomunten van het platform te halen. Er werden ook nog geen procedures gestart om de cryptovaluta te transfereren.

Binance laat weten tegen het einde van de zomer een oplossing te willen voorzien voor de Belgische klanten. (Belga)

