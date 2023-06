Het cryptoplatform Binance reageert zaterdag “teleurgesteld” nadat de financiële waakhond besliste dat het zijn activiteiten in België moet stopzetten. Het platform zal wel blijven “samenwerken met toezichthouders in België en over de hele wereld in overeenstemming met zijn verplichtingen”, zo staat zaterdag in een mededeling.

De financiële regulator FSMA bepaalde vrijdag dat Binance, een van de grootste crytpoplatforms ter wereld, geen diensten met virtuele munten meer mag aanbieden in ons land. Aanleiding is het feit dat het bedrijf illegaal opereert in ons land. Binance moet ook onmiddellijk maatregelen nemen om de Belgische klanten hun cryptomunten terug te bezorgen of over te dragen aan een platform dat wel legaal opereert. De waakhond wees er ook op dat de niet-naleving van dat verbod “strafrechtelijk strafbaar is”.

Binance zegt dat het teleurgesteld is dat de beslissing werd genomen op en moment dat er nog “gesprekken gaande” waren. “We onderzoeken de details van deze kennisgeving en zullen blijven samenwerken met toezichthouders in België en over de hele wereld in overeenstemming met onze verplichtingen”, klinkt het. Binance werd begin deze maand ook al aangeklaagd in de Verenigde Staten omdat het volgens beurswaakhond SEC de Amerikaanse regelgeving zou overtreden.