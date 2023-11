Construx-CEO: ‘Groeien in België kan nog amper door krapte op de arbeidsmarkt’

Ook bedrijven die niet bovenaan eindigen in de lijst met Trends Gazellen, de snelst groeiende bedrijven, hebben een boeiend verhaal. Elke maand geeft Trends zo’n onderneming een forum. Na twintig jaar trakteert Construx zichzelf op een mooi verjaardagscadeau: de overname van zijn Duitse sectorgenoot Weckenmann. Op die manier kan de West-Vlaamse bekistingsfabrikant blijven groeien. “Ons wereldje is klein, iedereen kent iedereen. Maar Weckenmann is echt een naam als een klok”, zeggen de CEO’s Ward Demyttenaere en Anthony Jannes.

Dit najaar mocht de bekistingsfabrikant Construx twintig kaarsjes uitblazen. Tijdens het verjaardagsfeest hadden de CEO’s Ward Demyttenaere en Anthony Jannes een grote verrassing in petto voor de 400 aanwezige klanten. Met grote trots kondigden ze de overname van hun Duitse sectorgenoot Weckenmann aan. Een reuzenstap voor het West-Vlaamse bedrijf, dat net geen 200 werknemers heeft en vorig jaar een geconsolideerde omzet van 40 miljoen euro draaide. Weckenmann moet nauwelijks onderdoen: met 145 werknemers liet het familiebedrijf de voorbije jaren een gemiddelde jaaromzet van 30 miljoen euro optekenen.

In twee decennia is Construx uitgegroeid tot een toonaangevende speler op een nichemarkt, die voor het overige gedomineerd wordt door Duitse en Italiaanse bedrijven. Het bedrijf met hoofdkwartier in Hulste (Harelbeke) is gespecialiseerd in de engineering, de verkoop en de verhuur van bekistingssystemen voor bouwbedrijven en fabrikanten van geprefabriceerde betonnen elementen. “Overal waar beton gestort wordt, zijn we actief”, zegt Ward Demyttenaere.

De geschiedenis van Weckenmann uit Dormettingen, een plaatsje halverwege tussen Stuttgart en Zürich, is veel langer. Al in 1957 stond de familie aan de wieg van de onderneming, die zich gaandeweg toelegde op de productie van omloopsystemen en machines voor de geautomatiseerde productie van geprefabriceerde betonnen elementen. “We hebben grotendeels dezelfde klanten, maar de overlap in de activiteiten is niet groter dan 10 procent”, aldus Anthony Jannes. “Door de jaren heeft Construx zijn productenportfolio uitgebreid van eenvoudige mallen en vormen naar bekistingen voor infrastructuurwerken, hoogwaardige on-site bekistingssystemen en complexe prefabmallen en -machines. Dankzij de acquisitie van Weckenmann is ons aanbod compleet.”

De activiteiten van beide partners hebben wel een andere aard. “Construx heeft een gediversifieerde orderportefeuille met talrijke kleine en grote projecten tussen 100.000 en 2 miljoen euro, Weckenmann is daarentegen actief op een echte projectmarkt met slechts enkele, maar wel heel omvangrijke miljoenenorders. De resultaten van het bedrijf zijn daardoor moeilijker te voorspellen”, legt Anthony Jannes uit.

Lange vrijage

De vrijage tussen beide sectorgenoten begon zowat twee jaar geleden. “Ons wereldje is klein, iedereen kent iedereen. Maar Weckenmann is echt een naam als een klok”, benadrukt Ward Demyttenaere. “In het verleden hadden we al samengewerkt en later stelden de broers Hermann en Wolfgang – twee zestigers – ons de vraag of we geen interesse hadden om hun tweede vestiging in de buurt van Berlijn over te nemen. Zo begonnen we te praten over de overname van de hele groep. Op amper twee A4’tjes hebben wij onze toekomstvisie op papier gezet. Dat vormde een goede basis voor de gesprekken. Maar plots vielen die stil.”

De Duitse broers wilden duidelijk niet over één nacht ijs gaan bij de verkoop van hun levenswerk, waarvoor ze geen opvolgers hadden. “Ze beslisten het overnamedossier open te zetten voor alle marktpartijen. Bovendien eisten ze heel wat garanties, onder andere voor de tewerkstelling. Dat alles leidde tot vertraging”, zegt Anthony Jannes. Uiteindelijk kozen de broers ervoor niet in zee te gaan met een private-equityspeler, maar wel met hun Belgische sectorgenoot, die ze kenden. Construx nam 100 procent van de aandelen over, de overnameprijs is niet bekendgemaakt.

Nieuwe markten

Met deze grote acquisitie haalt Construx in de eerste plaats een ronkende naam en heel wat knowhow in huis. “Vooral de mensen zijn voor ons ontzettend belangrijk. Door de krapte op de arbeidsmarkt is groeien in België nog amper mogelijk”, zucht Ward Demyttenaere. “Ga in hartje West-Vlaanderen maar eens op zoek naar ingenieurs, industrieel ontwerpers of lassers. Wij hebben er maar liefst 75 in dienst. We prijzen ons gelukkig dat het verloop zo laag is. Maar als je naar de vorm van de bevolkingspiramide kijkt, dan zie je dat we op een gigantisch probleem afstevenen. Nieuwe mensen vinden is nu al een helse uitdaging, terwijl we binnenkort geconfronteerd zullen worden met een grote uitstroom van mensen die met pensioen gaan. Een optie is een samenwerking met buitenlandse onderaannemers, maar dat is slechts een oplossing voor de korte termijn. Ook automatisering helpt ons nauwelijks vooruit, omdat we bijna altijd maatwerk leveren.”

WARD DEMYTTENAERE EN ANTHONY JANNES “Overal waar beton gestort wordt, zijn we actief.” © EMY ELLEBOOG

De overname opent voor Construx heel wat nieuwe markten. “Ook geografisch zijn we vrij complementair met Weckenmann”, zegt Anthony Jannes. “Met Construx zijn we wereldwijd actief in zo’n vijftig landen. Zo staan we sterk in Oost-Europese landen als Polen, Hongarije en Roemenië. Weckenmann is dan weer sterker verankerd in Zuid-Europa, Zuid-Amerika en de GOS-landen” (Gemenebest van Onafhankelijke Staten, nvdr).

De prefabmarkt is vooral een Europese zaak, met België, Nederland en Duitsland als centrum. “De toekomst oogt echter rooskleurig. Daarbij speelt de krapte op de arbeidsmarkt in ons voordeel. Aannemers willen automatiseren en de arbeidstijd op de werf beperken. Prefab is dan dé oplossing. In Canada wint prefab snel aan populariteit, de Verenigde Staten lopen vooralsnog achter”, schetst Ward Demyttenaere de marktsituatie.

Groeien en bloeien

Demyttenaere en Jannes hebben een duidelijke visie op de toekomst. De fusiegroep zal onder de nieuwe naam Construx-Weckenmann opereren. “Onze eerste doelstelling is de samensmelting van de marketing- en de verkoopafdelingen. Dat moet onze verkoop meteen een boost geven. Onze strategie bestaat erin Weckenmann te laten samensmelten met de prefabdivisie van Construx. Daardoor zal de groep zich bij de klanten profileren met drie afgelijnde specialisaties: Construx-Weckenmann voor prefabfabrieken, Construx Infra met maatwerkoplossingen voor infrastructuur- en bouwprojecten, en Construx Rental als verhuur- en verkoopafdeling van standaard bekistingssystemen”, zegt Anthony Jannes.

Intussen is Hermann Weckenmann al een tijdje niet meer actief in het bedrijf, zijn broer Wolfgang blijft nog aan boord tot midden volgend jaar. Daarna is het aan Ward Demyttenaere en Anthony Jannes om de fusiegroep te laten groeien en bloeien. “Een onderlinge taakverdeling is er niet echt”, zegt Ward Demyttenaere, terwijl hij glimlachend naar zijn confrater kijkt. “Kijk, we doen het al twintig jaar op die manier. Waarom moeten we dat veranderen? We voeren allebei nog heel wat operationele taken uit, zowel in sales als in engineering. Als er een meningsverschil opduikt, gaan we rond de tafel zitten. Er is dan altijd wel iemand die een iets beter argument heeft, waarmee hij de ander kan overtuigen.”

Construx Rental is de groeikampioen In de Construx Groep is Construx Rental sinds 2011 de verhuur- en verkoopafdeling van standaardbekistingssystemen. De organisatie heeft in ons land drie verhuurdepots (in Boortmeerbeek, Genk en Roeselare) en een eigen panelenproductie in Roemenië. Daarnaast heeft ze participaties in een Zwitsers en een Iers verhuurbedrijf. De voorbije jaren is de groep versneld gegroeid. Eerder dit jaar eindigde Construx Rental op de dertiende plaats in de Trends Gazellen-ranking bij de West-Vlaamse kmo’s. Construx Rental koestert nog heel wat plannen. “Het is onze ambitie binnen enkele jaren zowel in Nederland, Frankrijk als het Verenigd Koninkrijk over eigen verhuurbedrijven te beschikken”, zegt Anthony Jannes.

Construx en Weckenmann in cijfers Construx (Harelbeke) Construx (Harelbeke) • Opgericht in 2003 • Aantal vestigingen: 7 (vijf in België, een in Nederland, een in Roemenië) • Geconsolideerde omzet 2022: 40 miljoen euro • Ebitda 2022: 6,5 miljoen euro Weckenmann (Dormettingen) Weckenmann (Dormettingen) • Opgericht in 1957 • Aantal vestigingen: 3 (twee in Duitsland, een in India) • Geconsolideerde omzet (gemiddelde 2020-2022): 30 miljoen euro • Ebitda (gemiddelde 2020-2022): 3,9 miljoen euro

