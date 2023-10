Chocolademaker Libeert: hoe zelfs een 100 jaar oud bedrijf kan blijven innoveren

De chocoladefabriek van Libeert in Komen-Waasten bestaat honderd jaar. Het familiebedrijf met wortels in West-Vlaanderen levert elk jaar miljoenen chocoladefiguurtjes en -repen aan retailers in binnen- en buitenland. Met haar vele projecten en investeringen laat de vierde generatie zien dat zelfs een honderd jaar oud bedrijf kan blijven innoveren.

Sinterklaas haalt een groot deel van zijn voorraad chocoladefiguurtjes in Komen-Waasten. Daar produceert het familiebedrijf Libeert jaarlijks meer dan 5.000 ton chocolade, waaronder de holle figuurtjes die zo populair zijn rond de feestdagen. De chocoladefabriek viert dit jaar haar honderdste verjaardag. “Onze overgrootvader, Joseph Dequeker, de zoon van een banketbakker en chocolatier, ontdekte de wereld van chocolade tijdens een reis naar Italië en Zwitserland”, vertelt Désirée Libeert (39), de personeelsmanager van het bedrijf. “Het was in die tijd vrij zeldzaam zo’n reis te ondernemen.”

Ze runt het bedrijf met haar broers en zussen, samen de vierde generatie in het bedrijf. Hun vader, Ignace Libeert, was voorheen verantwoordelijk voor de verkoop. Hij kocht de chocoladefabriek in 2013 van zijn broers en zussen, en gaf ze door aan zijn kinderen. Lily (38) en Georges (35) Libeert zijn beiden CEO, Jerome Libeert is (35) verantwoordelijk voor de productie en de investeringen. Voordat hij het management overdroeg aan zijn kinderen, had Ignace Libeert twee CEO’s van buiten het bedrijf benoemd. “Om de chocoladefabriek te professionaliseren”, verklaart Désirée Libeert.

Alle vier hebben ze dus buiten het bedrijf gewerkt voor ze er negen jaar geleden instapten en in 2017 de leiding overnamen. “Dat was zo overeengekomen”, zegt Lily Libeert. Zij lanceerde eerder het bekende tonicmerk Fever-Tree.

Vlaamse roots

Het bedrijf is gevestigd in Henegouwen, maar heeft Vlaamse roots. De eerste productievestiging stond in Izegem. Daarna verhuisde het bedrijf naar Roeselare, waar het bekend was onder de naam Italo Suisse, een verwijzing naar de twee landen waar de oprichter leerde om te gaan met chocolade. Pas in 2015 werd de chocoladefabriek omgedoopt tot Libeert.

Als het op familiegeschiedenis aankomt, doen de Libeerts geen half werk. Het bedrijfsterrein staat vol sporen uit het verleden. Zo zijn de vergaderzalen en kantoren ondergebracht in het huis van hun grootouders, op een steenworp van het productieatelier. “Het is grappig te bedenken dat we vergaderen in onze oude slaapkamers”, klinkt het.

Die tweede generatie begon het familiebedrijf te industrialiseren en ontwikkelde wat nu de kernactiviteit is: holle chocoladefiguren gemaakt met mallen. Uit die vormen kwamen vorig jaar 60 miljoen chocoladefiguurtjes en -repen. “10 procent meer dan in 2021”, zegt Lily Libeert tevreden. Dit jaar ligt Libeert op koers om 70 miljoen te halen. “We hebben gekozen voor een focus op seizoensproducten en chocoladerepen”, voegt Georges Libeert daaraan toe. Tot 2020 produceerde het bedrijf ook pralines.

Hoewel Libeert zich met die seizoensgebonden focus kan onderscheiden van zijn concurrenten, is dat niet zonder risico. Elk verstorend element tijdens het feestseizoen kan ernstige gevolgen hebben voor de verkoop. “Elke strategie heeft voor- en nadelen”, stellen de co-CEO’s. “Daarom vullen we onze activiteiten aan met de productie van chocoladerepen.” Die twee activiteiten zijn goed voor respectievelijk 40 en 60 procent van de omzet, die momenteel 40 miljoen euro bedraagt, een stijging van 9,4 procent ten opzichte van 2021.

Duurzame investeringen

De chocoladefabriek investeert volop in nieuwe technologie. “We zien onszelf in de eerste plaats als een dynamische en zeer ambitieuze start-up”, benadrukt Lily Libeert. Het bedrijf heeft net een gloednieuwe productielijn voor verpakkingen in gebruik genomen, een investering van naar schatting 4,5 miljoen euro. Ze kan tot 40 miljoen repen chocolade verpakken per jaar. “De nieuwe lijnen kunnen duurzame verpakkingen aan, die volledig plasticvrij zijn, om de impact op het milieu te verkleinen”, legt Jerome Libeert uit.

Er is ook geïnvesteerd in deep learning, zodat de camera’s op de nieuwe lijnen kwaliteits-, voedselveiligheids- en traceerbaarheidscontroles kunnen uitvoeren. Elke verpakking wordt afzonderlijk gecontroleerd. “Die lijnen zijn intern ontworpen en gebouwd in samenwerking met gespecialiseerde partners”, zegt Jerome Libeert. “Innovatie vergt een zekere mate van flexibiliteit, die ook op deze verpakkingslijnen mogelijk is gemaakt dankzij doordachte engineering.”

Met die innovaties hoopt Libeert zijn marktaandeel in België te vergroten en zijn chocolade internationaal te blijven promoten. “Export is goed voor 60 procent van onze omzet”, melden de co-CEO’s. De chocoladerepen worden verkocht in heel Europa en zelfs in Australië. De figuurtjes zijn op de markt in Frankrijk, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en sinds vorig jaar in de Verenigde Staten. “Dat is een veelbelovende markt”, zegt Georges Libeert, die erop wijst dat consumenten aan de andere kant van de Atlantische Oceaan de kwaliteit van Belgische chocolade erkennen en gevoelig zijn voor familiebedrijven. “We kijken nu naar de Aziatische markt, met aangepaste figuurtjes”, voegt Lily Libeert eraan toe.

De vijfde generatie is nog jong, maar weet wel al hoe ze van chocolade moet genieten

Technologie en duurzaamheid zijn twee pijlers van de strategie van de vierde generatie bij Libeert. Zo streeft het bedrijf ernaar al zijn cacaobonen uit duurzame bronnen te halen. Tegen 2030 moest de CO2-uitstoot met 42 procent dalen. “Dankzij onze investeringen zullen we dat doel eind dit jaar al bereikt hebben”, weet Georges Libeert. “Dat danken we onder andere aan de aankoop van 100 procent groene energie, een 32 procent lager gasverbruik dankzij warmterecuperatie, en de elektrificatie van ons wagenpark.”

Zo maakt de vierde generatie het bedrijf future-proof. In afwachting van de komst van de vijfde generatie? “De oudste is tien jaar. Het is dus nog vroeg, maar onze kinderen weten wel al hoe ze van chocolade moeten genieten.”