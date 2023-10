BVI.EU exporteert zijn bedrijvenparken

BVI.EU pionierde in ons land met de ontwikkeling van hoogwaardige, duurzame kmo- en bedrijvenparken. Nu richt de ontwikkelaar zijn pijlen op onze buurlanden. In eigen land zet hij ook in op dienstverlening.

Veertien bedrijvenparken heeft BVI.EU momenteel in ontwikkeling. De recentste eerstesteenlegging vond eind september plaats in Evergem, vlak bij de Gentse haven. Het Heermeers Green Business Park zal 39 kmo-units tellen, samen goed voor 8.100 vierkante meter bedrijfsruimte. De units met oppervlakten tussen 115 tot 235 vierkante meter kunnen in functie van de noden van de klant gecombineerd worden.

Heermeers Green Business Park is daarmee een typisch project van BVI.EU. Eind jaren negentig startte Michel Meers met de ontwikkeling van kmo-parken aan de rand van steden. De meeste gevestigde projectontwikkelaars haalden toen nog hun neus op voor dat soort bedrijfsvastgoed. Maar de timing van Michel Meers zat goed. De milieuregelgeving voor bedrijfsgebouwen werd strenger en binnenstedelijk moest kmo-ruimte steeds vaker het veld ruimen voor meer lucratieve residentiële ontwikkelingen. Buiten de steden lagen veel verlaten industriële sites te verkommeren. BVI.EU bracht vraag en aanbod samen in kmo-parken die er ook nog eens groen en fris uitzagen.

Sinds enkele jaren legt de ontwikkelaar zich ook toe op gemengde businessparken, met kmo-units en kantoorgebouwen. “Meestal zijn het grotere sites”, zegt CEO Jurgen Mesens. “Vaak zijn het herontwikkelingen van oude bedrijfsgebouwen of -terreinen. In Waver hebben we op de oude Philips/Mitra-site, tegenover Walibi, een bedrijvenpark gerealiseerd met 55 kmo-units, een kantoorgebouw, enkele showrooms en een stukje retail. Ons hoofdkantoor voor Wallonië is daar ook gevestigd.”

Nog in Waver heeft de ontwikkelaar vergevorderde plannen voor een eerste themabedrijvenpark. Quantum Biospace richt zich tot bedrijven die actief zijn in biotech, deeptech en gezondheidstechnologie. Er komen 63.000 vierkante meter bedrijfsvastgoed, een mix van kantoren, labo’s, en productie -en opslaghallen.

Het Gate 7 Green Business Park aan de Prins Boudewijnlaan in Kontich is een ander voorbeeld. Op de voormalige site van de auto-onderdelenproducent Federal Mogul combineert dat bedrijvenpark zestig kmo-units met vier kantoorgebouwen (13.000 m2) en een voor de fineerhoutspecialist Dimec op maat gemaakt gebouw van 6.500 vierkante meter. “Dat soort build to suit-gebouwen zijn ons derde product, naast de kmo-parken en de gemengde businessparken”, vervolgt Mesens. Met een investeringswaarde van ongeveer 65 miljoen euro is Gate 7 voorlopig het duurste project van het bedrijf.

Fonds in de steigers

Deze zomer volgde een project in Waalwijk, in Nederland. Daarmee bevestigt BVI.EU zijn buitenlandse ambities. Het heeft ook al projecten lopen en opgeleverd in Frankrijk, Duitsland en Luxemburg. Jurgen Mesens geeft toe dat de buitenlandse expansie ook te maken heeft met de toegenomen concurrentie in eigen land. Met onder meer Futurn, Resolve, Global Estate Group, Hexagon en Hercull zijn er vooral in Vlaanderen enkele stevige concurrenten. “Naast die professionele spelers zijn er ook nog tal van lokale of gelegenheidsontwikkelaars”, merkt Mesens op. “België is natuurlijk ook geen grote markt.”

Zijn de typische projecten makkelijk exporteerbaar naar onze buurlanden? “We hebben de voorbije jaren hard gewerkt aan de standaardisatie van onze producten”, antwoordt Jurgen Mesens. “Maar als je naar het buitenland trekt, moet je je aanpassen aan de plaatselijke regelgeving en gebruiken. Daarom hebben we in elk land een lokaal team, dat ook met lokale partners werkt.”

Zeker in Duitsland zijn er volgens Jurgens Mesen nog veel mogelijkheden voor de herontwikkeling van oude industriële sites naar kmo-parken. In Lübeck in het noorden van Duitsland lanceerde BVI.EU deze zomer een bedrijvenpark dat sterk aanleunt bij zijn Belgische product: 40 kmo-units en een gebouw op maat te midden van veel groen. Bij de buitenlandse gebruikers van het bedrijfsvastgoed ziet Jurgen Mesens wel een belangrijk verschil: “België is altijd een kopersmarkt geweest. In onze buurlanden verhuren we veel frequenter. De voorbije twee jaar neemt de verhuur echter ook in België toe. Door de gestegen rente krijgen kleine ondernemers moeilijker financiering. Voor ons maakt dat niet zoveel uit, want er is nog veel interesse van investeerders voor dat soort panden, ook omdat de rendementen voor bedrijfsvastgoed hoger zijn dan die in het residentiële segment.”

De voorbije twee jaar neemt de verhuur ook in België toe. Door de gestegen rente krijgen kleine ondernemers moeilijker financiering’ Jurgen Mesens, CEO van BVI.EU

De buitenlandse projecten houdt BVI.EU voorlopig in portefeuille. “We overwegen daarvoor een fonds op te zetten”, zegt Mesens. “Omdat we ook meer willen instaan voor het beheer en het vervolg van die ontwikkelingen. Welke vorm het fonds krijgt, hangt onder meer af van de partijen waarmee we onderhandelen.”

Diensten

Met het oog op de binnen- en buitenlandse expansie stapte de hr-dienstverlener en verzekeraar Securex dit voorjaar als minderheidsaandeelhouder in het kapitaal van BVI.EU. Tot dan was oprichter Michel Meers de enige aandeelhouder. De twee partijen kenden elkaar al: de verzekeringstak van Securex was als ad-hocfinancieringspartner betrokken bij de realisatie van enkele parken.

Bij de aankondiging van de kapitaalinjectie maakten BVI.EU en Securex ook het plan bekend een gezamenlijk aanbod te ontwikkelen. “Dat bouwen we nu uit”, zegt Jurgen Mesens. “We richten ons elk op ons eigen terrein tot kmo’s. Door onze knowhow te bundelen, kunnen we onze klanten en gebruikers nog meer ontzorgen. Onze dienstverlening op het gebied van huisvesting wordt dus uitgebreid met de diensten van Securex in administratie, verzekeringen, human resources enzovoort. De bedoeling is een totaalpakket aan te bieden.”