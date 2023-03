Brustor, Suntronics Solar en Cool Electro Cycles zijn de Ambassadeurs van de West-Vlaamse Gazellen

Trends pakt elk jaar uit met de rangschikking van de snelst groeiende bedrijven in elke provincie, de Trends Gazellen. Deze week is West-Vlaanderen aan de beurt. De uitblinkers zijn de zonneweringspecialist Brustor, de zonnepaneleninstallateur Suntronics Solar, en de fietsenhandelaar Cool Electro Cycles, elk in hun categorie. Trends benoemt hen tot Ambassadeurs van de West-Vlaamse Gazellen.

Voor het 22ste jaar op rij stelt Trends de rangschikking op van de snelst groeiende bedrijven, onder het keurmerk ‘Trends Gazellen’. In de voorbije weken publiceerden we de rangschikking voor Vlaams-Brabant en Brussel. Deze week zijn we aangekomen in de provincie West-Vlaanderen. Via de link onder aan dit artikel kunt u de rangschikking raadplegen, en dat voor de drie categorieën: grote, middelgrote en kleine bedrijven.

De link geeft u ook meer uitleg over de methodologie van de Trends Gazellen. Het principe is simpel: hoe sneller de groei van het bedrijf, hoe hoger in de rangschikking. De snelste groeier komt op nummer één. Concreet berekenen we voor elk bedrijf de groei van de toegevoegde waarde, de cashflow en het personeelsbestand, en herleiden we de uitkomsten tot één score. Die score bepaalt de plaats in de rangschikking. We bekijken de groei over een periode van vijf jaar. Voor de huidige editie van de Trends Gazellen is dat de periode 2017-2021.

Het nummer één in de rangschikking krijgt de eretitel ‘Ambassadeur van de Trends Gazellen’, maar niet altijd. Een Ambassadeur moet aan bijkomende voorwaarden voldoen, zoals operationele onafhankelijkheid. Ook kan een dochter van een buitenlandse multinational geen Ambassadeur worden.

De Ambassadeurs van West-Vlaanderen: Brustor, Suntronics Solar en Cool Electro Cycles

Het nummer één bij de grote bedrijven is Norther, een windmolenpark voor de Belgische kust. Norther is echter voor de helft in handen van de Nederlandse energieproducent Eneco. De andere helft behoort toe aan de Luikse intercommunale Nethys. Norther is dus niet operationeel onafhankelijk, en kan daarom geen Ambassadeur worden. Daarom moeten we afzakken in de lijst. Op nummer twee vinden we een bedrijf dat wél aan de voorwaarden voor het Ambassadeurschap voldoet: Brustor, de zonneweringsspecialist uit Gullegem die begin dit seizoen als cosponsor aan boord stapte bij Alpecin-Deceuninck, het wielerteam van het Nederlandse goudhaantje Mathieu van der Poel.

De specialist en producent van terrasoverkappingen, screens, knikarmschermen en verandazonwering zag tussen 2017-2021 de omzet aandikken van 57 miljoen tot 120 miljoen euro. In tegenstelling tot de situatie in de meeste andere sectoren groeide de wereldwijde coronapandemie uit tot een bondgenoot van Brustor. “De mensen konden niet op reis en investeerden dan maar extra in de eigen woning en tuin. Outdoorliving kreeg daardoor een ferme boost”, zegt CEO Lieven Brutsaert.

Brustor telt 350 medewerkers. Zo’n acht medewerkers zijn dag in dag uit met onderzoek en ontwikkeling bezig. Ook de dealers zijn een belangrijke schakel in het verhaal van Brustor. “Uiteindelijk zijn zij verantwoordelijk voor de verkoop, de plaatsing en de dienst na verkoop. We proberen hen daarbij zo veel mogelijk te ondersteunen”, benadrukt Steven Heytens die in januari aan boord kwam bij Brustor als co-CEO.

Snellaadpalen

In de categorie middelgrote bedrijven voldoet het nummer één aan alle voorwaarden van het Ambassadeurschap. Het is Suntronics Solar, met hoofdkwartier in Ledegem, opgericht in 2007 door Hans Verbeke en Louis Vansteenkiste. Het bedrijf begon als installateur van zonnepanelen. Aanvankelijk surfte Suntronics Solar mee op het succes van de groenestroomcertificaten, maar ook toen de overheid de steunmaatregelen afbouwde, bleven zonnepanelen populair. “Terecht. De terugverdientijd is minder dan tien jaar terwijl de investering in zonnepanelen toch gemakkelijk 25 à 30 jaar rendeert”, weet commercieel directeur Pieter Seynaeve. Intussen heeft het bedrijf al meer dan 25.000 installaties op de teller staan.

De markt van zonnepanelen durft nogal te fluctueren. Om meer stabiliteit in te bouwen, breidde Suntronics Solar het aanbod uit. Door een overname werd het bedrijf vanaf 2013 ook actief in het domein van traditionele verwarming en sanitair. Een jaar later ging Suntronics Solar zich ook richten op de studie en het ontwerp van geothermische warmtepompinstallaties. In 2019 kreeg het bedrijf bovendien een erkenning als koeltechnisch bedrijf en sinds dat jaar installeert het ook snellaadpalen bij kmo’s en industrie. “Vandaag kunnen we onze klanten een totaaloplossing op het gebied van groene energiesystemen aanbieden”, aldus nog Seynaeve.

Raida

De Ambassadeur bij de kleine bedrijven is Cool Electro Cycles, de West-Vlaamse marktleider in elektrische fietsen. Gesterkt door de snelgroeiende populariteit van elektrische fietsen en de opmars van fietsleasing koesterde het bedrijf expansieplannen. Ook de Antwerpse sectorgenoot Velodome had veel ambitie. Beide sloegen de handen in elkaar, en sloten bovendien een partnerschap met het Waalse Bicyclic. Zo ontsond een nationale speler die sinds vorige zomer opereert onder het uithangbord Raida.

De nieuwe keten focust nog altijd op elektrische fietsen, maar breidde het assortiment intussen uit met racefietsen, gravel- en mountainbikes. Raida gaat de concurrentie aan met onder andere de Colruyt-dochter Bike Republic – dat weliswaar meer focust op het middensegment en de grote volumes – en vooral Lucien (uit de stal van de mobiliteitsholding D’Ieteren) dat net als Raida mikt op het premiumsegment. Dit jaar streeft Raida naar een omzet van 35 miljoen euro. Het rekent daarvoor op een team van meer dan 100 medewerkers.

