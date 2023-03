Rangschikking West-Vlaamse Gazellen (categorie kleine bedrijven)

Hieronder vind je de rangschikking van de West-Vlaamse Gazellen, categorie kleine bedrijven. We leggen ook uit hoe de rangschikking werd samengesteld.

De Trends Gazellen zijn de snelst groeiende bedrijven. We bekijken de groei over een periode van vijf jaar. Voor deze editie vergelijken we 2021 met 2017. We berekenen de groei van drie variabelen: de toegevoegde waarde, het personeelsbestand en de cashflow in absolute en procentuele termen. Dat geeft zes deelrangschikkingen. De plaatsen op die deelrangschikkingen tellen we op, wat de eindscore oplevert. Een bedrijf dat alle zes deelrangschikkingen aanvoert, heeft de eindscore 6 en staat bovenaan in de eindrangschikking van de Gazellen. Hoe hoger de eindscore, hoe lager een onderneming noteert.

Er gelden minimumvoorwaarden. Het bedrijf moet minstens vijf jaar bestaan. Op de loonlijst van 2021 moeten minimaal tien werknemers staan. De toegevoegde waarde in 2021 bepaalt het onderscheid tussen een groot, een middelgroot en een klein bedrijf. De grote haalden een toegevoegde waarde van meer dan 5 miljoen euro, de middelgrote bleven tussen 1 en 5 miljoen euro, en de kleine haalden minder dan 1 miljoen euro.

De snelste honderd groeiers bij de grote bedrijven mogen zich Grote Gazellen noemen. De snelste honderd bij de middelgrote bedrijven zijn de Middelgrote Gazellen. De snelste vijftig bij de kleine bedrijven zijn de Kleine Gazellen.

De Gazelle die in haar categorie de lijst aanvoert, is niet altijd de winnaar. Een winnaar moet operationeel onafhankelijk zijn. Een dochterbedrijf van een buitenlandse onderneming komt ook niet in aanmerking.