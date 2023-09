Bpost zet 75 miljoen euro opzij voor wanpraktijken

Bpost zet 75 miljoen euro opzij als provisie, nadat onderzoeken ‘een aantal wanpraktijken en/of risico’s’ hebben blootgelegd bij opdrachten die het uitvoert voor de overheid. Daardoor betaalde de overheid te veel voor de diensten van het postbedrijf. Dat heeft bpost vrijdag nabeurs aangekondigd.

De onderzoeken – ‘compliance reviews’ – werden gevoerd naar de verwerking van verkeersboetes, het beheer van de zogenoemde 679-rekeningen en de levering/schrapping van nummerplaten.

‘Ze brengen wanpraktijken aan het licht waarbij een beperkt aantal personen binnen en buiten de onderneming gehandeld hebben in strijd met de vigerende regelgeving, zonder adequate controle’, zegt bpost in een persbericht.

Volgens het postbedrijf komt het bedrag van 75 miljoen euro ‘overeen met de overcompensatie over de voorbije jaren die aan de Belgische staat moet worden terugbetaald, voor de drie contracten’. Het bedrijf voegt wel toe dat het bedrag nog kan veranderen, ‘onder voorbehoud van de standpunten die de Belgische staat kan innemen’.

Petra De Sutter: ‘Omslag naar openheid’

‘Bij bpost is de omslag naar openheid gaande. Dat was duidelijk jaren anders. Samen met de komst van de nieuwe CEO is er nu een momentum waarin transparantie en deontologie de bovenhand krijgen’, laat minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen) weten in een eerste reactie.

‘De tijden veranderen en dat is in dit geval bijzonder goed. De nieuwe CEO (Chris Peeters, red.) zal daar op voortborduren. Alleen met openheid kan een nieuwe cultuur vorm krijgen’ aldus De Sutter. ‘Voor het autonoom overheidsbedrijf bpost is het vertrouwen van haar klanten en stakeholders haar belangrijkste goed en grondstof,.’ De minister voegt er nog aan toe dat nu de verschillende ministers aan zet zijn die de contracten in kwestie afsloten met bpost. ‘Het is aan hen om te kijken hoe ze verdergaan en welke mogelijke stappen ze zullen zetten.’

Uitleg in de Kamer?

De voorzitter van de bevoegde Kamercommissie, Jean-Marc Delizée (PS), nodigt de voorzitster van bpost en de voorzitster van het auditcomité uit om de eerste week van oktober in het parlement tekst en uitleg te komen geven over de onderzoeken die aanleiding hebben gegeven tot de provisie van 75 miljoen euro om aan de staat terug te betalen.

Delizée dringt er ook op aan dat bpost zowel de rapporten van de interne audits als de daarmee verbonden documenten ter beschikking stelt van de Kamercommissie.

Lees ook: