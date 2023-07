Autodesigner Lowie Vermeersch (Granstudio): ‘Chinese elektrische auto’s zijn beter dan westerse concurrenten’

De westerse constructeurs van elektrische auto’s moeten zich opmaken voor superieure concurrentie uit China. Dat zegt de vermaarde autodesigner Lowie Vermeersch in Trends Talk dit weekend. Op vlak van aandrijving, actieradius en design haalt China het overwicht, aldus Vermeersch.

De uit Kortrijk afkomstige Vermeersch ontwierp destijds modellen voor iconische merken als Ferrari en Maserati. Sinds 2011 heeft hij zijn eigen designbedrijf, Granstudio, gevestigd in Turijn. Het bedrijf heeft 70 designers in dienst uit 17 landen. Granstudio heeft zowel westerse als Chinese constructeurs als klant.

Op vlak van elektrische auto’s nemen de Chinezen volop voorsprong, merkt Vermeersch. “Wij werken aan voertuigen die over 3 tot 5 jaar op de markt komen. Ik zie dat de Chinese elektrische wagens echt een voorsprong hebben wat betreft de elektrische aandrijving: betere batterijen, betere elektrische motoren, betere software. De Chinese elektrische auto’s die we nu ontwerpen hebben standaard een actieradius van 1000 kilometer, wat we in Europa nog niet zien.”

Tesla is een westers merk dat nog enigszins de Chinese concurrentie kan doorstaan, aldus Vermeersch. Maar er is hoe dan ook een stevige concurrentiestrijd op komst, want de Chinese constructeurs hebben nog andere troeven. “Hun design bereikt echt een topniveau,” zegt Vermeersch. “Ze hebben ook heel wat financiële slagkracht. Ze zijn helemaal klaar om Europa binnen te komen.” Een voorbeeld van de Chinese superioriteit is Arcfox, het elektrische merk van de Chinese autogigant BAIC Group. “Het model ‘Beijing’ van Arcfox heeft een actieradius van 1000 kilometer,” zegt Vermeersch. “De energiedensiteit van de batterij behoort tot de wereldtop.”