Atenor kan aan kapitaalverhoging beginnen

De aandeelhouders van de beursgenoteerde vastgoedgroep Atenor hebben het licht op groen gezet voor een kapitaalverhoging. De koers veert vandaag op, maar het bedrijf verloor dit jaar al wel bijna tweederde van zijn beurswaarde. “De beurskoers weerspiegelt onze ondernemingswaarde niet”, vindt CEO Stéphan Sonneville. “Maar de markt heeft nu eenmaal altijd gelijk.”

Tijdens een buitengewone algemene vergadering in Terhulpen had 55 procent van de aandeelhouders zich aangemeld. De meesten digitaal, want in de zaal zaten maar een tiental mensen. Na twintig minuten en één vraag uit de zaal was de vergadering afgelopen.

Nochtans kon de agenda tellen. Atenor wil zijn kapitaal verhogen door de uitgifte van nieuwe aandelen met voorkeurrecht bij de bestaande aandeelhouders. Daarnaast worden nieuwe private investeerders gezocht voor extra middelen. De onderneming zit in zwaar weer door de oplopende rentes en de vertraging in de vastgoedmarkt. Atenor wordt extra getroffen, omdat de onderneming vooral inkomsten haalt uit de verkoop van vastgoedprojecten, en veel minder teert op geregeld terugkerende huurinkomsten. Vorig jaar leed de onderneming een nettoverlies. In het eerste halfjaar diepte het verlies verder uit (zie cijfertabel). Dat weerspiegelt zich in de beurskoers. Begin dit jaar was het aandeel meer dan 50 euro waard, vandaag iets meer dan 17 euro, na een korte opflakkering.

Dat geeft een beurswaarde van circa 130 miljoen euro, terwijl het eigen vermogen einde juni 223 miljoen euro bedroeg. “De beurskoers weerspiegelt onze ondernemingswaarde niet”, zei een tijdens de buitengewone algemene vergadering ernstig kijkende CEO Stéphan Sonneville. “Maar de markt heeft nu eenmaal altijd gelijk. Toch blijft onze strategie overeind. We renoveren oude gebouwen, met duurzaamheid als belangrijke motor. De vraag naar goed opgeknapte gebouwen blijft hoog. In het eerste halfjaar van 2024 hebben we bovendien belangrijke transacties. De Europese Commissie neemt een nieuw conferentiecentrum in gebruik in hartje Brussel. Ook in Roemenië zullen we dan een belangrijke vastgoedtransactie afronden.”

2023 wordt hoe dan ook een slecht jaar. In het eerste halfjaar werd verlies geleden, door stijgende rentelasten en bijzondere waardeverminderingen op vastgoedprojecten. “In de tweede jaarhelft zal het verlies verder stijgen, met als gevolg sterk verlieslatende jaarresultaten. Het is echter nog te vroeg voor een prognose voor 2023”, meldde het persbericht met de halfjaarresultaten.

Atenor heeft circa 1,2 miljoen vierkante meter vastgoed in portefeuille, goed voor 35 projecten in 16 Europese steden in 10 landen (onder meer in Boedapest, Boekarest, Brussel, Den Haag, Lissabon, Londen, Luxemburg, Parijs en Warschau).

Tegen eind november

Door de afkoelende vastgoedmarkt en de stijgende rente ziet Atenor de financiële schulden sterk stijgen, en het eigen vermogen dalen (zie cijfertabel). Vandaar de kapitaalverhoging, waarvoor de buitengewone algemene vergadering deze morgen het licht op groen zette. Van de 55 procent aanwezige aandeelhouders keurde ruim 90 procent de kapitaaloperatie goed.

Die kan nu beginnen. Eerst moet het prospectus, vóór publicatie, worden goedgekeurd door de beurswaakhond FSMA. Ook de prijs per nieuw aandeel wordt nog bepaald. Bestaande aandeelhouders die niet intekenen, kunnen hun voorkeurrechten gedurende twee weken verhandelen. De niet verhandelde voorkeurrechten worden waardeloos.

Drie referentieaandeelhouders hebben al vastgelegd dat ze voor 62 miljoen euro meedoen aan de kapitaalverhoging. Een eerste is de nv 3D, een vennootschap rond de voorzitter van de raad van bestuur Frank Donck. De Vlaamse financier behoort ook tot de groep van familiale referentieaandeelhouders van KBC Groep, en is bestuurder bij de bank-verzekeraar. 3D controleert via twee vennootschappen circa 26 procent van de aandelen van Atenor, en wil er tot 40 miljoen euro vers kapitaal in stoppen. De tweede referentieaandeelhouder is de Luxemburgse investeringsmaatschappij Luxempart (een belang van ruim 11 procent), die tot 20 miljoen euro vers kapitaal aan Atenor wil verschaffen. De derde referentieaandeelhouder is CEO Stéphan Sonneville (circa 4 procent van de Atenor-aandelen), die tot 2 miljoen euro vers geld aanbrengt.

Het kan betekenen dat de belangen van de drie referentieaandeelhouders daardoor stijgen, als andere aandeelhouders hun voorkeurrecht niet uitoefenen. Omgekeerd kan het dat de drie minder inbrengen dan die 62 miljoen naarmate de andere aandeelhouders meedoen aan de kapitaaloperatie.

In een bijkomende fase zoekt Atenor extra geld bij private investeerders. “Die zoeken we nog”, zegt Stéphan Sonneville. “We spreken onder meer met Belgische en internationale families. Uiterlijk half november willen we de hele operatie afronden.”