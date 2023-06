Apple kijkt met VR-headset begerig naar de markt van Barco en Kinepolis

Het is gemakkelijk sceptisch te doen over de VR-bril die Apple gisteren lanceerde. Het prijskaartje is decadent hoog en het toestel heeft niet hetzelfde woweffect als de iPhone destijds. Maar we zijn een nieuw tijdperk binnengestapt, zeker voor de entertainmentmarkt. Barco en Kinepolis, twee parels van onze Vlaamse economie, zullen op hun tellen moeten letten.

Toen Apple-CEO Tim Cook gisteren de langverwachte woorden “One More Thing” uitsprak, om de VR-bril aan te kondigen, stak hij de Rubicon over. Er is geen weg terug. Vanaf nu doet hij een gooi naar de reputatie van zijn voorganger, Steve Jobs, die overleed in 2011. Zestien jaar geleden, een eeuwigheid in de techsector, kondigde Steve Jobs de iPhone aan. Het werd de grootste hit in de geschiedenis van de consumentenelektronica. Ondertussen zijn er meer dan 2 miljard toestellen van verkocht, en is Apple meer dan 2.800 miljard dollar waard op de beurs.

Tim Cook, jarenlang de rechterhand van Jobs, worstelde altijd om uit de schaduw van zijn voorganger te treden. Cook deed het bedrijf zakelijk floreren als nooit tevoren. Met de draadloze oortjes en het polshorloge Apple Watch lanceerde ook hij producten die miljarden binnenbrachten, maar ze zijn nooit als een revolutie ervaren. Dat is de pijnlijkste kritiek op Cook: hij is niet Steve Jobs.

Rond Jobs hing het aura van een revolutionair, die het uiterste wilde halen uit technologie. Hij was de man die kon definiëren hoe de mensheid op een nieuwe en betere manier met computers zou werken. De man ook die de mens een computermuis en later zijn vingers leerde te gebruiken, en in een oogwenk een volledige markt kon wegvagen (denk maar digitale camera’s of gps-toestellen).

Technologisch huzarenstukje

Dat is natuurlijk manifest onjuist. Ook ten tijde van Jobs vond Apple niet het warme water uit, kopieerde het zonder enige reserve de concurrentie, of speelde het op veilig in hardware. Met de nieuwe VR-headset gaat Cook expliciet op zoek naar de goedkeuring van Jobs vanuit het hiernamaals. Het toestel is een technologisch huzarenstukje, dat de andere VR-brillen overklast, en het introduceert een nieuwe en intuïtieve manier om het bedienen, met stemcommando’s en simpele handgebaren.

De grote vraag is, of het dezelfde steile opgang kan maken als de iPhone destijds. Daar zijn heel wat vraagtekens bij te plaatsen. Het prijskaartje van net geen 3.500 dollar is bijzonder hoog. De ervaring mag dan vernieuwend lijken, het moet concurreren met klassieke computers en smartphones die op het gebied van gebruiksvriendelijkheid en prijskaartje nog veel voorsprong hebben. Het is ook niet duidelijk welke killerapp de VR-bril zal hebben. Het marktpotentieel is veel minder duidelijk.

Dystopisch

Bij de introductie van de iPhone was de killerapp heel snel duidelijk. Opeens had je een gebruiksvriendelijke computer en camera in je broekzak, die altijd verbonden was met het internet, een venster op de wereld. Apple deed in zijn marketingfilmpje heel hard zijn best om te laten uitschijnen dat we straks op dezelfde doodnormale manier met een VR-bril zullen rondlopen, zoals we dat nu doen met een smartphone. Maar de scène waarin een jonge vader met een VR-bril op voor zijn kinderen zorgt, kwam nogal dystopisch over. We halen al voortdurend een scherm uit onze broekzak, zullen we er nu een continu voor onze ogen plakken?

Het wordt dus moeilijk dezelfde steile opgang te maken, maar de concurrentie en naburige sectoren slapen beter niet op beide oren. Apple maakt expliciet een case dat de VR-bril een revolutie in entertainment zal teweegbrengen, onder meer voor het bekijken van foto’s en video. En in tegenstelling tot eerdere VR-brillen kan het nieuwe toestel op papier wel concurreren met cinemakwaliteit. Het haarscherpe scherm kan een ervaring bieden die films in de cinema kan evenaren of zelfs overklassen. Kinepolis en Barco (dat cinemaprojectoren levert) zijn dus gewaarschuwd. Apple komt aan hun markt snuffelen.

