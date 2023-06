Amerikaanse beurswaakhond richt pijlen ook op cryptoplatform Coinbase

Na cryptoplatform Binance klaagt de Amerikaanse beurswaakhond SEC ook concurrent Coinbase aan voor het overtreden van de Amerikaanse regelgeving. Dat maakte de regulator dinsdag bekend.

Voor een federale rechtbank in New York beschuldigt de waakhond Coinbase – het grootste Amerikaanse cryptoplatform – ervan jarenlang de regels te hebben omzeild door gebruikers cryptovaluta te laten verhandelen die de SEC als niet-geregistreerde effecten beschouwt. Daarnaast brak Coinbase ook de SEC-regels met zijn ‘staking’-diensten, luidt het.

Bij ‘staking’ zetten gebruikers hun cryptovaluta voor bepaalde periodes vast om de werking van de blockchain – het gedecentraliseerde systeem waarop de cryptomunten draaien – te ondersteunen. In ruil krijgen ze daarvoor een vergoeding, te vergelijken met rente of dividend. Maandag klaagde de SEC ook al Binance, het grootste handelsplatform voor cryptomunten ter wereld, aan bij een federale rechtbank in Washington. De cryptobeurs zou onder meer zonder licentie in de Verenigde Staten hebben geopereerd. In de voorbeurshandel in New York kelderde het aandeel van Coinbase dinsdag met wel 17 procent. Dinsdag was de koers al met zowat 9 procent onderuitgegaan.

Lees ook: