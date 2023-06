A.S.Adventure combineert winst en duurzaamheid: ‘We willen niet alleen dingen verkopen, dat kan iedereen’

A.S.Adventure, de specialist in outdoormateriaal en -textiel, heeft besloten van de circulaire economie zijn bedrijfsmodel te maken. Het doel? Zich onderscheiden van zijn concurrenten en van de onlineplatforms met een verhuur- en hersteldienst.

Niet ver van Antwerpen staat een pakhuis als geen ander. Op het eerste gezicht is er niets bijzonders aan: het ligt in het hart van een industrieterrein, beslaat een imposante oppervlakte en er zijn arbeiders aan de slag. Maar binnen staan tientallen kratten vol materiaal voor sneeuwvakanties opgestapeld: laarzen, ski’s, snowboards en jassen. “Het wintersportseizoen is voorbij”, zegt Bea De Beuckelaer, de CEO van Retail Concepts, dat behoort tot de internationale groep Yonderland, beter bekend als de A.S.Adventure Group. De artikelen werden gehuurd door klanten van A.S.Adventure en na hun verblijf in de bergen teruggebracht naar de dichtstbijzijnde winkel. In 2022 leverde het bedrijf meer dan 80.000 wintersportgerelateerde producten. “Als je bij A.S.Adventure materiaal huurt in plaats van koopt, wordt het door meerdere mensen gebruikt. Het resultaat is dat er minder grondstoffen en energie worden verbruikt”, aldus de CEO, die voor haar aantreden verantwoordelijk was voor de inkoop bij het bedrijf.

A.S.ADVENTURE In 2022 werden meer dan 4.900 kledingstukken of voorwerpen hersteld en 32.000 schoenen onderhouden. © National

Het succes van de verhuurdienst, die al jaren bestaat, was voor de groep een aanleiding om die uit te breiden naar andere buitenactiviteiten, zoals wandelen. “Het beste voorbeeld is onze draagzak voor baby’s”, zegt De Beuckelaer. “Het is een vrij duur product, als je wilt dat het goed en comfortabel is, maar je gebruikt het maar korte tijd.”

Gemoedstoestand

Er zijn verschillende redenen voor het succes. Enerzijds word je door te huren niet opgezadeld met materiaal dat je maar één keer per jaar gebruikt. Anderzijds kun je producten testen waarvan je niet zeker weet of je ze wilt kopen. “Duurzaamheid is eerst en vooral een gemoedstoestand”, zegt de CEO van Retail Concepts. De specialist in outdooruitrusting, met 48 winkels in België, Luxemburg en Frankrijk, heeft van de circulaire economie zijn bedrijfsmodel gemaakt. Herdenken, hergebruiken, verminderen, repareren en recycleren: het doel is consumenten aan te moedigen hun materiaal langer te bewaren, en weloverwogen en milieuvriendelijke aankopen te doen.

Het bedrijf voert dat duurzaamheidsprogramma al drie jaar uit, zowel op lokaal als op groepsniveau. “Dat zijn twee verschillende maar complementaire niveaus”, zegt Claudia Verswyver, de duurzaamheidsmanager van A.S.Adventure Belgium. Het bedrijf moet niet alleen de beslissingen van de Europese Unie uitvoeren, maar ook inspelen op de wetgeving van ieder land, die heel verschillend is. “Elk land heeft zijn eigen kenmerken”, stelt de manager vast. Ze geeft het verschil in afvalbeheer als voorbeeld. “Wij zijn zeer efficiënt in recyclage in het algemeen, maar Nederland gaat sneller met textiel.”

Duurzame diensten

Naast de verhuur van sportartikelen heeft het bedrijf ook andere diensten ingevoerd, zoals het wassen, repareren en onderhouden van schoenen en kleding. “Het doel is klanten te helpen met de zorg voor hun uitrusting”, zegt Claudia Verswyver. “Het is goed voor hun portemonnee en het levert minder afval op.”

Net als de verhuurdienst is het reparatieatelier ontwikkeld voor skimateriaal, dat een aangepast type onderhoud vereist. “Het verlengen van de levensduur van een product is een van de meest effectieve manieren om de druk op de hulpbronnen en de negatieve impact op het milieu te verminderen”, zegt Verswyver.

Het herstelatelier voor schoenen werkt op een soortgelijke manier. Daar richten de drie medewerkers zich uitsluitend op wandelschoenen, met zeer specifieke reparatie- en onderhoudsprocessen. Met machines of gewoon met een kleine naald en schaar herstellen Sonia en Nancy dagelijks vele paren. Leer, textiel of suède: elk materiaal vereist een eigen behandeling. Sonia is opgeleid door het Duitse Meindl, een toonaangevende specialist in wandelschoenen. Het bedrijf levert de onderdelen van het merk, zoals zolen en veterhaken, die nodig zijn voor reparaties. De service is dus sneller en duurzamer, omdat de schoenen in België worden gerepareerd en niet meer naar de fabriek hoeven te worden gestuurd om een beschadigde zool of een versleten naad te herstellen. “Iedereen wint”, zegt Bea De Beuckelaer.

© National

En wat met de wasserij? Hoewel die pas twee jaar geleden werd gelanceerd, heeft de dienst in 2022 al meer dan 7.500 artikelen verwerkt. “Dit is een unieke dienst in België”, zegt Bea De Beuckelaer. In alle ateliers samen werden in 2022 meer dan 4.900 kledingstukken of voorwerpen hersteld en 32.000 schoenen onderhouden.

Eerlijke prijs

De toename van consumentendiensten maakt deel uit van de strategie van de groep om zich te onderscheiden. “We willen niet alleen dingen verkopen, dat kan iedereen”, voegt Bea De Beuckelaer eraan toe. De groep opereert in een heel competitieve omgeving, zeker sinds de komst van onlineplatformen die steeds lagere prijzen aanbieden. “Natuurlijk ontwikkelen we ook ons onlineaanbod, maar het is geen doelstelling om de meest efficiënte te zijn”, vervolgt de CEO. “We kunnen niet concurreren met de onlinereuzen. De enige manier om ons te onderscheiden is diensten aanbieden die zij niet kunnen leveren.”

“Wij zijn duurder in aankoop dan onze concurrenten”, geeft Bea De Beuckelaer toe. “Maar niet op lange termijn, want je kunt onze producten langer bewaren.” Enkele jaren geleden zeiden consumenten dat ze bereid waren een prijs te betalen voor milieuvriendelijkere aankopen. Maar die bereidheid werd in de praktijk nauwelijks geverifieerd. “Vandaag kopen de consumenten minder, maar beter”, legt Bea De Beuckelaar uit.

Die aanpak is niet zonder risico’s. De onderneming zou zich weleens alleen op een nichepubliek kunnen richten, dat zowel milieubewust is als over een vrij grote koopkracht beschikt. Bij jongeren is dat niet altijd het geval. “Ook al hebben zij minder geld, zij zijn het meest bewust”, zegt de CEO. “De consumenten die een uitrusting huren, zijn gemiddeld vier jaar jonger dan de klassieke klanten van onze winkels.” De inflatie heeft geen invloed gehad op het koopgedrag van die consumenten, die minder kopen in volume maar voor een iets hogere prijs.

Om de klanten te helpen begrijpen wat ze kopen, heeft het bedrijf twee jaar geleden het label Our Planet gecreëerd. Dat benadrukt producten waarvan de milieu- en sociale productieomstandigheden door de merken zijn gedeeld, en biedt de klanten zo een garantie. “Maar we zeggen niet dat het product duurzamer is, want dat is onmogelijk te kwantificeren”, zegt duurzaamheidsmanager Claudia Verswyver.

De juiste strategie?

Maar is repareren in plaats van kopen, of consumenten aanmoedigen om na te denken over hun aankopen, wel verenigbaar met een bedrijfsstrategie die winst wil maken? “Natuurlijk!” roept Bea De Beuckelaer uit. “De paradox bestaat alleen als je geen langetermijnvisie hebt.”

“Winst is niet onverenigbaar met duurzaamheid”, voegt Claudia Verswyver eraan toe. Ze wijst erop dat die aanpak innovatie stimuleert. Het bedrijf heeft bijvoorbeeld meer dan 1,8 miljoen euro geïnvesteerd om zijn infrastructuur te veranderen en energie-efficiënter te maken. “Dit en de voorgaande jaren hebben we geen dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders, maar geïnvesteerd in technologieën die de CO2-uitstoot verminderen.” Het bedrijf wil zijn CO2-uitstoot over twee jaar met 50 procent verminderen en in 2050 wil het koolstofneutraal zijn. “De consument verwacht van ons dat we een voorbeeld zijn, en wij willen dat ook zijn”, benadrukt Bea De Beuckelaer.

