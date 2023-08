5 tips voor ondernemers en start-ups om kapitaal op te halen

Nu veel banken hun kruit droog houden, ondervinden Belgische start-ups problemen om kapitaal op te halen. Aelbrecht Van Damme, de oprichter en CEO van de financieringsspecialist The Harbour, geeft goede raad.

1 Onderzoek alternatieve financiering

“In vergelijking met vijf jaar geleden zijn banken minder bereid om risico’s te nemen”, zegt Aelbrecht Van Damme. “Voor het ophalen van een banklening hebben ondernemingen vandaag 25 tot 50 procent of meer eigen vermogen nodig. Voor corona was minder dan 25 procent vaak voldoende. Zeker voor start-ups is een klassieke bankfinanciering dus heel moeilijk geworden. Het voordeel is dat er door de grotere behoefte aan alternatieve financiering meer aanbod is ontstaan, zoals crowdfunding, revenue based financing (investeren in ruil voor een vast percentage van de toekomstige omzet, nvdr), businessangels en investeringsfondsen. De overheid biedt ook meer advies aan via partijen als VLAIO en meer opties op het gebied van financiering. Denk aan PMV, Finance & Invest Brussels en SRIW.”

Zorg ervoor dat je een onderbouwd en compleet investeringsdossier klaar hebt

2 Druk groeiplannen uit in cijfers

“Zorg ervoor dat je een onderbouwd en compleet investeringsdossier klaar hebt. Vermeld daarin de historiek en de groeiplannen van je bedrijf en druk die uit in cijfers. Wanneer zal de cashflow positief zijn? Hoeveel geld is nodig op korte en middellange termijn? Waarvoor moet dat geld dienen en hoe wordt het terugbetaald?”

3 Kies de best passende geldbron

Afhankelijk van de maturiteit van uw onderneming en uw solvabiliteit moet u kiezen voor kapitaal, schulden of een combinatie van beide. Als u enkel cash nodigt hebt, genieten leningen de voorkeur. Is dat niet mogelijk of heeft u ook extra kennis en expertise nodig, dan is kapitaal via externe investeerders een beter alternatief. Zijn de financieringskosten te hoog, bekijk dan waar u besparingen kunt doorvoeren. Zo voorkomt u vroegtijdig veel aandelen te moeten afgeven of een te grote schuldpositie uit te bouwen.”

4 Geen paniekvoetbal

“Wanneer hun middelen slinken, staan ondernemers al snel met hun rug tegen de muur en beperken ze hun onderhandelingspositie. Dat levert vaak minder gunstige voorwaarden op, zoals een hogere rente, meer waarborgen, een lagere waardering of minder zeggenschap. Ga een koffie drinken met je bankier, ga lunchen met een businessangel. Zo zorg je ervoor dat je onderneming bij hen op de radar komt en dat ze updates krijgen. Dat schept vertrouwen.”

5 Houd investeerders aan boord

“Sommige ondernemers keren terug naar business as usual nadat ze groeikapitaal hebben opgehaald. Ze vergeten dat er nieuwe mede-eigenaars aan boord gestapt zijn. Die willen weten hoe hun kapitaal ingezet wordt. Zorg voor een periodieke rapportering en wees transparant. Ik raad het principe van the good, the bad and the ugly aan. Vertel wat er allemaal goed loopt in het bedrijf, spreek ook over wat er slecht loopt, maar waar u aan verbeteringen werkt, en zeg ook wat er misloopt maar waar u zelf weinig vat op heeft, zoals grondstoffenschaarste of marktwijzigingen. Vraag ook hun advies en feedback voor het nemen van bepaalde beslissingen.”

