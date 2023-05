LVMH is de grootste Europese beurskapitalisatie

Dankzij een ijzersterke update over het eerste kwartaal is het Franse luxeconcern LVMH erin geslaagd een plaats te veroveren in de exclusieve en roemrijk club van de grootste tien beurskapitalisaties ter wereld. Als eerste Europees bedrijf doorbrak Louis Vuitton Moet Hennessy de ‘magische’ grens van 500 miljard dollar beurswaarde.

Met een opbrengst (koerswinst + dividenden) van 750 procent en een jaarlijks gemiddelde van 23,8 procent in de afgelopen tien jaar presteert het aandeel beduidend beter dan de Nasdaq100-index, waar alle techgiganten in zitten (+415%). Europa is in almaar minder sectoren nog dominant in de wereld, maar voor mode en design mogen we zonder overdrijving nog altijd de wereldheerschappij claimen. LVMH is ook een van de weinige grote Europese aandelen met een (dure) Amerikaanse waardering, tegen 26 keer de verwachte winst voor dit jaar. Met 500 miljard dollar komt LVMH nog niet in de buurt van techmastodonten als Apple en Microsoft, die een beurskapitalisatie van meer dan 2.000 miljard dollar hebben, maar bedrijven als Tesla en Meta zijn niet meer heel ver uit de buurt.

De Fransman Bernard Arnault, sinds jaar en dag de CEO en referentie-aandeelhouder (48,3%) van LVMH, werd op 13 april, de dag van de bekendmaking van de kwartaalcijfers, in één dag 10,5 miljard euro rijker. Hij verstevigde zo zijn leidersplaats als rijkste aardbewoner, met een vermogen van ruim 205 miljard dollar.

LVMH is een groeiverhaal dat enkele decennia loopt. Gemiddeld verslaat LVMH de omzet- en winstverwachtingen zeven op de acht keer. Slechts één kwartaal om de twee jaar haalt het dus de verwachtingen niet. Meestal is er dan een externe oorzaak, zoals de coronacrisis. Weinig Europese bedrijven zijn er dusdanig in geslaagd de Aziatische harten in het algemeen en de Chinese in het bijzonder te veroveren. Nieuwe rijken hebben doorgaans een grote drang om aan de wereld te tonen dat ze het hebben gemaakt, en kopen daarom luxeproducten. Daarvan profiteert in de eerste plaats de afdeling Mode en lederwaren, met topmerken als Louis Vuitton, Fendi, Donna Karan, Givenchy, Kenzo enzovoort.

In 2015 bedroeg de jaaromzet nog 35,7 miljard euro bij een ebitda-marge (bedrijfskasstroom/omzet) van 24,4 procent. In 2019 werd voor het eerst de kaap van 50 miljard euro gerond (53,7 miljard), en het afgelopen jaar stond de jaaromzet ondanks de coronapandemie op 79,18 miljard euro. Bovendien was de ebitda-marge flink opgelopen, naar 34,4 procent.

Na de goede start van het jaar hebben de analisten hun verwachtingen voor de omzet opgetrokken naar 87,7 miljard euro gemiddeld en 95,3 miljard euro voor volgend jaar. Als het luxeconcern in de positieve zin blijft verrassen, zoals in de eerste drie maanden, dan is het niet uitgesloten dat het in 2024 al boven 100 miljard euro uitkomt, amper vijf jaar na die 50 miljard. Maar wellicht wordt het 2025.





Conclusie

LVMH is topkwaliteit. Op basis van onze winstverwachting voor dit jaar noteert het topaandeel tegen 26 keer die verwachte winst. Dat is niet goedkoop, maar wel onder het gemiddelde van de voorbije vijf jaar (27,5 keer) en dus ook nog niet echt duur. Na de piek rond 900 euro is de voorbije weken een welgekomen adempauze gevolgd, zodat we het advies weer kunnen optrekken naar ‘koopwaardig’.





Advies: koopwaardig

Risico: laag

Rating: 1A

Koers: 788,00 euro

Ticker: MC FP

ISIN-code: FR0000121014

Markt: Euronext Parijs

Beurskapitalisatie: 419,68 miljard euro

K/w 2022: 29

Verwachte k/w 2023: 26

Koersverschil 12 maanden: +51%

Koersverschil sinds jaarbegin: +23%

Dividendrendement: 1,3%