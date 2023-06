De Hubble-ruimtetelescoop kan over een paar jaar neerstorten. De NASA bekijkt een reddingsmissie, eventueel in samenwerking met twee privébedrijven die het gratis doen gezien de publiciteit. Zij verwachten meteen koplopers te worden in de nieuwe markt voor het slepen, bijtanken en onderhouden van commerciële satellieten. Maar is een reddingsmissie ook nodig?

In mei 2009 vertrok de Amerikaanse shuttle Atlantis naar de Hubble-ruimtetelescoop. De bemanning installeerde nieuwe technologie en verving batterijen, een camera en een spectrometer. Daarna waren onderhoudsmissies niet meer mogelijk, omdat de NASA haar shuttlevloot in 2011 in de mottenballen had gelegd. Maar nu denkt de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie erover na hoe ze de levensduur van de dertig jaar oude telescoop kan verlengen.

De Hubble vliegt ongeveer 530 kilometer boven de aarde. “De telescoop verliest geleidelijk hoogte”, zegt Jennifer Wiseman, projectwetenschapper bij NASA. Het observatorium wordt langzaam afgeremd door gasdeeltjes en stof. Uiteindelijk dreigt het neer te storten. De kans dat dat in de komende vijftien jaar gebeurt, is groot.

Toch bevindt de telescoop zich “op het hoogtepunt van zijn wetenschappelijke mogelijkheden en opbrengsten”, aldus Wiseman. Vorige week nog meldden wetenschappers de mogelijke ontdekking van een zeldzaam, middelgroot zwart gat op slechts 6.000 lichtjaar van de aarde. Elk jaar worden duizend wetenschappelijke artikelen gepubliceerd op basis van de gegevens van de telescoop, aldus Wiseman. Uit wetenschappelijk oogpunt zou het daarom zinvol zijn de baan van de telescoop te verhogen.

Kosmische sleepwagen

De Hubble heeft ons begrip van de kosmos radicaal veranderd. Met zijn hulp ontdekten astronomen dat superzware zwarte gaten onophoudelijk materie verslinden in het hart van de meeste sterrenstelsels. Ze berekenden de leeftijd en uitdijingssnelheid van het heelal met een ongeziene precisie. Ze observeerden planeten rond verre sterren en creëerden beelden van een verleidelijke schoonheid, zoals de iconische opname van de Pilaren der Creatie.

Een soort kosmische sleepwagen zou de crash kunnen voorkomen. Twee privébedrijven, Astroscale en Momentus, hebben hun plannen voor een onbemande missie onthuld: een minisatelliet gelanceerd met een kleine raket zou de telescoop benaderen en aan de haak slaan. Dan zou de satelliet zijn stuwraketten ontsteken en de vliegroute met zo’n 50 kilometer verhogen.

De twee bedrijven zouden niets verdienen aan de redding van de Hubble, maar de missie zou spectaculaire publiciteit voor hen opleveren. Het slepen, bijtanken en onderhouden van commerciële satellieten wordt gezien als een toekomstige markt, waarin ze een goede positie zouden kunnen verwerven.

Afgelopen herfst verklaarde NASA dat het de mogelijkheid onderzocht van een bemande redding van de Hubble, samen met het ruimtevaartbedrijf SpaceX. Er zou een Dragon-ruimtecapsule met astronauten kunnen worden gebruikt.

Maar waar heeft de wetenschap de Hubble-telescoop voor nodig? De nieuwe James Webb-telescoop kan veel verder de ruimte in kijken. “Hubble en Webb vullen elkaar aan”, zegt NASA-onderzoeker Wiseman. Hubble heeft zijn sterke punten in het zichtbare en het UV-licht, Webb in het infrarood. Beide kunnen perfect samenwerken bij het observeren van jonge sterren, het bekijken van de atmosferen van exoplaneten of het onderzoeken van de evolutie van sterrenstelsels.

Lees ook: