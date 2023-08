Op woensdag 16 augustus starten de grote renovatiewerken aan het Viaduct van Vilvoorde. Het project zal acht jaar in beslag nemen en er wordt in die periode heel wat hinder verwacht. Waar moet u rekening mee houden? Wat wordt aan de brug verbeterd? Wij beantwoorden voor u de belangrijkste vragen.

Welke hinder wordt verwacht?

Acht jaar werken en even lang hinder. Het ziet er hallucinant uit in de ogen van pendelaars, maar de Werkvennootschap, de organisatie die de werken uitvoert in opdracht van de Vlaamse regering, heeft naar eigen zeggen bewust voor een langere periode van werken gekozen, zodat het viaduct nooit volledig zou worden onderbroken. De werken gebeuren in verschillende fasen en de hinder kan daarin verschillen.

Mobiliteitsexpert Danny Smagghe van Touring kan zich vinden in de gekozen aanpak. “Er is in ons land simpelweg geen alternatief voor het viaduct van Vilvoorde en dus moet de doorstroom van verkeer mogelijk blijven. Bij werken in Antwerpen is er altijd nog de A12 als oplossing, maar die heb je niet in Brussel”, legt hij uit.

Augustus 2023: versmalde rijstroken

De eerste fase van de werken vindt plaats aan de binnenring richting Zaventem waar de drie rijstroken worden versmald. Bestuurders mogen rijden aan een snelheid van maximaal 50 kilometer per uur. Op de buitenring is dan nog geen hinder. Volgens Marijn Struyf, communicatieverantwoordelijke bij de Werkvennootschap, hoeven pendelaars nog niet vroeger met de auto te vertrekken in de eerste fase van de werken, die tot en met 2025 duurt.

“We zien vaker bij versmalde rijstroken dat er eerst een zekere gewenning nodig zal zijn bij weggebruikers, maar uiteindelijk zal die situatie verbeteren en blijft de hinder beperkt in de eerste fase van de werken. We kiezen ook bewust voor witte rijstroken om het zo weinig mogelijk op een werf te doen lijken voor de bestuurders. We zorgen ook voor een helder signalisatieplan en we sturen dat bij als dat nodig is.”

December 2023: verkeer stilgelegd onder de brug

Vanaf december gebruikt de aannemer een stelling tijdens de werken, waardoor het verkeer onder het viaduct gedurende twee weken wordt stilgelegd. Het gaat meer bepaald om de Brusselsesteenweg, het Jaagpad Vaartdijk, de Harensesteenweg en de Schaarbeeklei in Vilvoorde. De aannemer start in december 2023 met de Brusselsesteenweg. Enkele maanden later volgt het Jaagpad Vaartdijk.

April 2024: vrachtverkeer verboden

Om de werken te doen vorderen wordt ook ’s nachts en in de weekends gewerkt. In april 2024 wordt de staalstructuur van de brug verstevigd. Die laswerken zijn gevoelig voor trillingen. Tijdens de weekends is daarom geen vrachtverkeer toegestaan op het viaduct, en dat tot eind 2025.

Voorjaar 2026: werken aan de buitenring

Vanaf begin 2026 beginnen de werken aan de buitenring richting Gent. Er komen drie versmalde rijstroken in beide richtingen.

Voorjaar 2027 tot 2030: de grootse hinder

De grootste hinder wordt in de laatste fasen van de werken verwacht, wanneer er afwisselend twee in plaats van drie rijstroken beschikbaar zijn in de richting van Gent of Zaventem. “Onze simulaties tonen aan dat op dat moment een vroegere ochtendspits zal ontstaan met files”, zegt Marijn Struyf van de Werkvennootschap. “Mensen zullen dan vroeger moeten vertrekken. Bestuurders zullen ook overschakelen op andere routes om het viaduct maar te vermijden, ze zullen op andere tijdstippen vertrekken of kiezen voor andere vervoersmiddelen.”

Danny Smagghe van Touring geeft bovendien aan dat ook het wegverkeer in andere richtingen zal lijden onder de files aan het viaduct. “Het zal effect hebben op het verkeer aan de E19 voor auto’s en vrachtwagens die bijvoorbeeld richting Bergen en Charleroi rijden. En ook voor wie langs de E40 de ring op rijdt, zal moeten aanschuiven, net als het verkeer richting Groot-Bijgaarden en Gent.” De mobiliteitsexpert gelooft wel dat de Werkvennootschap op basis van simulaties voor de meest gunstige oplossing heeft gekozen.

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) stelt dat het systeem van de fasering dient om de hinder maximaal te beperken, al zullen files onvermijdelijk zijn. “Om die voor te zijn hebben we afgelopen jaren sterk ingezet om de modal shift mogelijk te maken, door volop te investeren in fietssnelwegen en comfortabele busverbindingen langs de Ring rond Brussel.” Meer van zulke inspanningen zijn ook voor de komende jaren in de aanloop naar 2027 gepland.

Zo kwam het plan tot stand Mobiliteitsexperts maakten gebruik van verkeerssimulaties om tot de huidige gefaseerde aanpak voor de werken te komen. Met regionale simulaties kunnen ze de impact van meerdere scenario’s voorspellen. Zo schatten experts in wat bijvoorbeeld het gevolg is van versmalde rijstroken in de ochtend- en avondspits en bij een snelheid van 50 kilometer per uur. Simulaties tonen ook het effect van de werken op het verkeer in andere steden. Zo weten mobiliteitsexperts hoeveel van de bestuurders die normaal over het viaduct rijden, vervolgens zullen omrijden langs Antwerpen.

Verbeteringen aan het viaduct

Toen het viaduct van Vilvoorde in 1978 werd geopend, was dat met de filosofie dat de brug honderd jaar zou meegaan. Alleen hadden ingenieurs niet voorspeld dat er decennia nadien meer dan 150.000 auto’s over zouden rijden. “We zitten nu in jaar 49 van de ingebruikname van het viaduct en met deze renovatie willen we garanderen dat de brug tot 2078 kan worden gebruikt”, stelt Struyf.

Op dit moment is er nog geen veiligheidsrisico, maar door de slijtage aan het viaduct nu alvast aan te pakken, kan de overheid vermijden dat zo’n risico op termijn ontstaat. Als het viaduct dan volledig moet worden gesloten, zijn de gevolgen voor ons verkeer en de economie nog groter. Met de werken worden de volgende onderdelen vernieuwd: het asfalt, de stalen draagconstructie waar de betonplaat op rust, de asbesthoudende verf op de stalen draagconstructie, de vangrails en de verlichting. Er komt ook een nieuwe betonplaat onder het asfalt.

Bij het project gaat het niet enkel om het verstevigen van de infrastructuur, maar het viaduct wordt ook verbeterd. De belangrijkste nieuwigheid is de vierde rijstrook die wordt voorzien. Zo’n extra strook komt er ook op de Brusselse Ring tussen Groot-Bijgaarden en Vilvoorde. “Soms krijgen we de kritiek, onder meer van de Brusselse regering, dat een extra rijstrook alleen maar tot meer verkeer leidt, maar dat klopt niet. De Ring is geen verbindstuk tussen twee grootsteden, want relatief weinig verkeer doorkruist de hele noordelijke ring. De belangrijkste functie van de Ring is het herverdelen van het verkeer”, zegt Marijn Struyf.

Na de werken zal het viaduct ook voor het eerst geschikt zijn voor uitzonderlijk vervoer, zodat dat verkeer uit de woonkernen rond het viaduct blijft. De nieuwe laag asfalt moet ten slotte voor meer comfort zorgen bij omwonenden.

Lees ook: