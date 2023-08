435 miljoen euro exclusief btw, dat is de prijs voor de renovatie van het viaduct van Vilvoorde, die acht jaar in beslag neemt. Het bedrag werd tot tweemaal toe verhoogd en ligt nu ruim vier keer hoger dan de Vlaamse regering eerst heeft aangekondigd.

Vanaf woensdag 16 augustus mogen we versmalde rijstroken verwachten aan het viaduct van Vilvoorde op de Brusselse Ring. De kosten van de werken zijn geschat op 435 miljoen euro exclusief btw, wat in werkelijkheid neerkomt op een prijs die meer dan 500 miljoen euro bedraagt. Alleen is daarmee niet het volledige verhaal verteld, want de voorbije jaren circuleerden meerdere bedragen.

In 2019 werd bij een eerdere schatting een bedrag rond de 100 miljoen euro exclusief btw genoemd. Een jaar later maakt het ingenieursbureau Greisch een schatting van 22,25 miljoen euro, die nog altijd te lezen is op zijn website. Het dossier doet daarom wat denken aan de Oosterweelverbinding, waarvan de werken ruim een miljard meer kosten dan eerst werd voorzien.

“We zitten intussen met veel hogere grondstoffenprijzen en een hoge inflatie”, zei minister Lydia Peeters in maart toen de prijs van 435 miljoen euro werd bekendgemaakt. “De brug bleek bovendien in een slechtere staat te verkeren dan initieel gedacht, en het verwijderen van het gevonden asbest was niet meegerekend. Dat speelt allemaal mee in de hogere prijs.”

Slechtere staat

De grondstoffenprijzen zijn de voorbije jaren inderdaad gestegen, maar dat is nog lang geen verklaring voor de hogere prijs. Maar waarom gebeurt zo’n schatting dan niet vanaf het begin nauwkeuriger? “Bij zo’n project zijn er altijd eerst minder gedetailleerde technische verslagen, die worden gevolgd door een grondiger onderzoek door aannemers en partners”, legt Marijn Struyf uit, communicatieverantwoordelijke bij de Werkvennootschap, dat de werken overziet in opdracht van de Vlaamse overheid.

“De staat van het viaduct was slechter dan voorzien, waardoor ook de aanpak complexer en duurder is geworden. We werken nu dag en nacht en in het weekend door en dat heeft natuurlijk een impact. Daarnaast hebben we ook besloten de asbestlaag onder de verf te verwijderen.”

Op het kabinet van Lydia Peeters kregen we te horen dat er vanaf het begin ook een worstcasescenario werd opgesteld, dat veel dichter aanleunt bij de uiteindelijke kostprijs van de werken, alleen werd dat bedrag nooit meegedeeld.

