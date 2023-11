Berkshire Hathaway, het conglomeraat van de Amerikaanse topbelegger Warren Buffett, verkoopt posities in de gevestigde Amerikaanse bedrijven HP, General Motors, Chevron en UPS. Berkshire zit nu op 157,2 miljard dollar cash, een record.

Warren Buffetts Berkshire Hathaway heeft in het derde kwartaal fors zijn posities verlaagd in verschillende Amerikaanse topbedrijven, de zogenaamde blue chips. Het bedrijf onthulde dat het zijn positie in autofabrikant General Motors had verkocht inde drie maanden tot eind september, een investering die in het vorige kwartaal nog ongeveer 850 miljoen dollar waard was.

Het heeft ook een klein belang van 59.400 aandelen in het logistiek bedrijf UPS verkocht, en zijn positie in de computer- en printerfabrikant HP verminderde met 15 procent, waardoor de waarde met meer dan 1 miljard dollar daalde. Voorts verkleinde Berkshire zijn positie in de oliemaatschappij Chevron met 10 procent.

Berkshire heeft daarnaast kleine posities verkocht in Johnson & Johnson en Procter & Gamble, belangen die elk ongeveer 50 miljoen dollar waard waren aan het einde van het tweede kwartaal. New England Asset Management, een door Berkshire beheerde vermogensbeheerder die onafhankelijk van Buffett investeert, bleef aandelen van beide bedrijven aanhouden eind september.

Staatsobligaties en cash

De verkopen stuwden de disinvesteringen van Berkshire in aandelen naar bijna 40 miljard dollar in het afgelopen jaar. Buffett vond meer waarde in kortlopende staatsobligaties die nu meer dan 5 procent opleveren. De kaspositie van Berkshire schoot naar een record van 157,2 miljard dollar aan het einde van september, versterkt door hogere rente op zijn kas- en schatkistportefeuille, evenals sterke operationele winsten uit de honderden bedrijven die het bezit.

Over de posities van één holding van Berkshire werd bewust niet gecommuniceerd en er een uitzondering is gevraagd aan de Amerikaanse beurstoezichthouder, de Securities and Exchange Commission. Berkshire vraagt meestal om discretie over het communiceren over posities wanneer het een significante investering doet.

