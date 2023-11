Beursblog: Is het einde van de Amerikaanse beursdominantie in zicht?

In beursprestaties steken de VS er in de jongste vijftien jaar met kop en schouders bovenuit. Maar in het laatste anderhalf jaar is er macro-economisch veel veranderd. Blijft de Amerikaanse beurs even dominant?

Ook chauvinisme is beleggers niet vreemd. De strijd om de best presterende beurs is van alle tijden. De jongste jaren was de Amerikaanse beurs de absolute nummer een, tot grote jaloezie en verzuchting van Europese beleggers.

Als we de twee sterindexen van beide continenten – de S&P 500 en de Euro Stoxx 50 – over de afgelopen 35 jaar tegen elkaar afzetten, ziet dat er zo uit.

Bron: Koyfin

Het valt wel op dat de Euro Stoxx tot na de financiële crisis in 2008 een beetje de Amerikaanse beurstred kon bijhouden, maar daarna is er geen vergelijk meer.

Afwisselend dominant

Een instinctieve reactie op zo’n gigantische rendementskloof is dat zoiets niet kan blijven duren. Ook veel beleggers stellen zich de jongste tijd die vraag nu de macro-economische omgeving zo fors veranderd is tegenover die van de afgelopen vijftien jaar. Vooral de Amerikaanse beursbedrijven hebben van de lage rentes uit die periodes geprofiteerd, met bovengemiddelde winstgevendheid en waarderingen tot gevolg.

De vraag is zo prangend dat Goldman Sachs er zelfs een heel nummer van zijn Top of Mind-magazine aan wijdt.

Over een langere periode en in vergelijking met de rest van de wereld is de Amerikaanse dominantie een verhaal geweest van komen en gaan, merkt de zakenbank op.

Bron: Goldman Sachs

Volgens de Goldman-analisten is de bovengemiddelde prestatie van Amerikaanse beursbedrijven vooral te danken aan de hogere aandeelhoudersreturn die ze hebben neergezet. Zij deden het rendement op hun eigen vermogen – ook bekend als de ROE (return on equity) in beleggersjargon – sterker groeien dan niet-Amerikaanse bedrijven.

Bron: Goldman Sachs

Die hogere rendabiliteit rechtvaardigt ook de hogere Amerikaanse waarderingen.

Bron: Goldman Sachs

Einde verhaal

Het hoofd van de aandelenstrategie bij de zakenbank ziet de VS die uitzonderlijke prestatie evenwel niet herhalen de komende tien jaar. De Amerikaanse beurs heeft veel meer groeibedrijven wier waarderingen opliepen dankzij de lage rentes in de periode van 2009 tot 2021.

Met de renteverhogingen van de afgelopen achttien maanden is dat aan het keren. Europese beurzen hebben meer sectoren waarvan de winstgevendheid een boost krijgt dankzij de hogere rentes.

Bron: Goldman Sachs

Europese beursbedrijven maken een inhaalbeweging.

Bron: Goldman Sachs

Of toch niet?

Bij de Britse vermogensbeheerder Schroders denken ze daarentegen dat de Amerikaanse aandelenmarkt haar dominantie de komende jaren hoog zal houden. De VS kent veel meer bedrijven en sectoren met prijszettingsmacht waardoor ze hun bovengemiddelde winstgevendheid zullen aanhouden.

Bron: Schroders

Bovendien denken de Schroders-analisten dat de balansen van Amerikaanse beursbedrijven beter bestand zijn tegen de rentestijging, waardoor ze minder rentekosten en een hogere winstgevendheid zullen hebben dan bedrijven in de rest van de wereld.

Bron: Schroders

Van Brits of Europees chauvinisme kan men de Schroders-jongens – ja het zijn allemaal jongens – in ieder geval niet verdenken.