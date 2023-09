Wankele Chinese vastgoedreus Country Garden vermijdt wanbetaling

De Chinese vastgoedontwikkelaar Country Garden Holdings heeft obligatiebeleggers op de valreep hun vergoeding uitbetaald. Het bedrijf heeft zo voorlopig het statuut van wanbetaler vermeden, zo meldt het financiële nieuwsagentschap Bloomberg.

Country Garden kampt met een grote schuldenberg van omgerekend 150 miljard euro. Het leed in de eerste jaarhelft omgerekend 6,1 miljard euro verlies.

Lastige periode

De Chinese vastgoedsector was jarenlang de motor van de Chinese economie, maar gaat door een lastige periode. Country Garden dreigde zijn betaalverplichtingen op twee leningen niet te kunnen nakomen. Het moest de intresten op twee obligaties, omgerekend 21 miljoen euro, betalen. Dat moest eigenlijk een maand geleden al gebeurd zijn, maar er was voorzien in een gratieperiode.

Country Garden is door zijn omvang een belangrijk bedrijf voor China. Het telt meer dan 3.000 vastgoedprojecten en geeft werk aan 70.000 mensen. Eerder was ook een andere grote speler, Evergrande, al in financiële problemen gekomen. (Belga)

