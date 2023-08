De Chinese projectontwikkelaar Country Garden heeft bijna 7 miljard dollar verlies geleden in de eerste jaarhelft. Het bedrijf slaagt er niet meer in om sommige leningen af te lossen. Na Evergrande is dit al de tweede Chinese vastgoedreus die op een faillissement afstevent. De malaise in de vastgoedsector weegt op de hele economie. Want veel Chinezen hebben hun spaarcenten in vastgoed zitten, en zullen hun vinger nu nog wat méér op de knip houden.