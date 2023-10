Volvo gaat ook volledig elektrische SUV in Vlaanderen bouwen

Volvo zal in 2025 ook de EX30, een verkoopsucces, in zijn Gentse fabriek bouwen. Dat heeft de Zweedse autobouwer aan Trends bevestigd.

De beslissing van de internationale top is een opsteker voor de ruim 7.000 personeelsleden in ons land. Volvo is een van de grootste industriële werkgevers van Vlaanderen.

De coronacrisis was pittig op de werkvloer bij Volvo Gent en het gebrek aan onderdelen, voornamelijk chips, maakte het bouwen van elektrische auto’s moeilijk.

200.000 wagens

In 2022 klopte de fabriek af op 192.991 geproduceerde auto’s. Dat jaar werd een derde van de gebouwde voertuigen volledig elektrisch aangedreven.

De klant vraagt volgens Volvo steeds vaker naar moderne en duurzame voertuigen, en Volvo heeft jaren geleden zelf de ambitie geuit om tegen 2030 enkel nog elektrische voertuigen te produceren.

Dure investering

De EX30 is een volledig elektrische SUV die sinds kort in China (meer bepaald in Zhangjiakou) geproduceerd wordt, maar Volvo heeft nood aan bijkomende productiecapaciteit.

Die moet dus in Gent gerealiseerd worden. “Dit extra model verstevigt verder onze positie binnen Volvo Cars, en zorgt ervoor dat onze fabriek voor de komende jaren een onmisbaar onderdeel blijft van Volvo’s wereldwijde productienetwerk”, reageert de Gentse fabrieksbaas Stefan Fesser op het nieuws.

Geert Bruyneel, groot geworden in de fabriek en sinds 2018 hoofd van alle Volvo-fabrieken in de wereld, geeft exclusief voor Trends uitleg. Lees hier een exclusief interview:

Moderne elektrische auto’s hebben een groot rijbereik – in het geval van de EX30 minstens 340 km – maar de ingebouwde batterij is een dure investering.

Elektrificatie

Het onderhoud is goedkoper en de kost per afgelegde kilometer is – zeker voor bestuurders die kunnen laden met eigen zonnepannelen – een fractie van de kost die een motor op fossiele brandstoffen vraagt. De aankoop van een EX30 komt wel op goed 39.000 euro.

Een keuze die steeds meer klanten maken, volgens CEO Jim Rowan. “Onze ambitie is om de EX30 wereldwijd aan een aantrekkelijke prijs te verkopen, wat de overgang naar elektrisch rijden voor meer mensen mogelijk zal maken en tegelijk een positieve invloed zal hebben op onze marge.”

De Volvo EX30 is naast het XC40- en C40-model de derde volledig elektrische Volvo die in Europa zal worden gebouwd. “Daarmee wordt de productiecapaciteit voor elektrische wagens van Volvo Cars in de regio versterkt”, geeft het internationaal hoofdkwartier mee. “En wordt de belangrijke rol die de fabriek in Gent speelt in de elektrificatiestrategie van het bedrijf benadrukt.”